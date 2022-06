"Knapp fördel för Sverige mot Norge"

Höjdaren! - 1. Sverige - Norge Knapp fördel Sverige på Friends Det var mycket snack om det nya spelsättet inför Sveriges match mot Slovenien som skulle ge de offensiva spelarna mer friheter. Visst glimtade stjärnorna till, men Blågult hade väldigt svårt att skapa farliga chanser mot ett välorganiserat Slovenien. Det som däremot stack ut var hur sårbara Sverige var i omställningar. Det var fler än en gång som slovenerna stack upp farligt efter att svenskarna hade tappat boll. 1-0 föll ändå på en iskall straff signerad Emil Forsberg och där och då såg allt bra ut. Den sista kvarten var Jannes gäng under hård press, men de lyckades reda ut stormen och Dejan Kulusevski satte spiken i kistan med ett riktigt klassmål. Sköna tre poäng, men allt var inte frid och fröjd i det svenska lägret. Carl Starfelt tvingades utgå på grund av en skada och ersattes av Alexander Milosevic. Även om AIK-backen gör det bra i Allsvenskan så är inte han och Nilsson något mittbackspar som utstrålar säkerhet direkt. Norge tog tre övertygande poäng i Belgrad efter att Erling Braut Haaland (vem annars?) satt dit matchens enda mål. Den väldige strikern har nu nätat 16 gånger på sina 18 landskamper och är stundtals helt omöjlig att stoppa. Hur Milosevic och Nilsson ska lyckas hålla denna bjässe på mattan blir spännande att se. Det enklaste sättet att lösa det är att stoppa anfallet innan Haaland får bollen. Där kommer mittfältet spela en viktig roll. Haaland startade med King och Elyounoussi på topp samtidigt som han backades upp av Ödegaard och Berge mot Serbien. En skicklig samling spelare, men det ska sägas att de inte hade speciellt mycket framåt förutom målet. Serberna tryckte på ordentligt och vann bland annat hörnstatistiken med 12-0. Strandberg och Östigård hade fullt sjå att freda sitt egna straffområde och mellan stolparna var Nyland vass. Det är två ojämna landslag som möts. Det finns hög individuell kvalité i båda gängen som kan skapa chanser på egen hand, men samtidigt håller inte hela laget samma klass. Milosevic och Nilsson må få problem med Haaland, men Strandberg och Östigård lär också få problem med Isak och Kulusevski. På Friends gick Sverige obesegrade i kvalet och med fansen i ryggen lär Blågult ta tag i taktpinnen. 1X är därför första tecken att rita ned, men jag följer streckningen noga. Även tvåan kan mycket väl ta plats på andelssystemet. Osäker till spel Carl Starfelt, Sverige (oklart)

Jesper Karlsson, Sverige (oklart)

Anthony Elanga, Sverige (sjuk)

Spiken! - 2. Tjeckien - Spanien Spanien vinner klart Jag trodde inte alls på Tjeckien inför deras match mot Schweiz. Med Masopust, Schick och Barák borta trodde jag inte att de skulle räcka till mot den VM-klara alpnationen. Tjeckerna stod dock för en riktigt fin insats och vann med 2-1. Jan Kuchta inledde målskyttet med sin första balja för landslaget. Det får gärna bli fler om värdnationen ska ha någon som helst chans i den andra omgången av Nations League. Kuchta flankerades då av Hlozek och Jankto och det är en helt okej offensiv trio. Här lär de dock inte få speciellt mycket bollar att jobba med. Jag tror helt enkelt inte att tjeckerna kommer ha speciellt stor del av bollinnehavet. Ska hemmalaget kunna få med sig något från denna match måste defensiva pjäser som försvararen Zima och målvakten Vaclik spela på topp. Dessutom behöver Tomas Soucek vara överallt. Spanien gick mot en seger mot ärkerivalen Portugal i torsdags efter att Morata satt dit 1-0 i den 25:e minuten på pass från Sarabia. De fick dock nöja sig med en pinne efter att Horta kvitterat med tio minuter kvar att spela. En missräkning för Spanien, men prestationen var det inget fel på. Det ska spelas ganska många matcher under juni med kort mellanrum och är det någon nation som kan kosta på sig att rotera är det Spanien. Truppen är nämligen fylld av spelare av liknande kvalité. På topp kan Raúl de Tomás, Dani Olmo och Ansu Fati kliva in utan att slagstyrkan försämras märkvärt. På mittfältet satt Koke och Rodri på bänken mot Portugal och i backlinjen skulle Martínez och Alonso kunna lyftas in. Det är samtliga spelare som utan tvekan hade klivit rakt in i Tjeckiens startelva och det blir intressant att se hur Enrique formerar sitt lag. Tjeckien har bara vunnit fyra av sina nio senaste landskamper och då har de oftast stött på motstånd av lägre klass än Spanien. Trots hemmaplan kommer de få svårt att ens låna bollen under söndagen. Jag har svårt att se något annat än en bortaseger i Prag och tvåan är tveklöst första tecken att rita ned. Viss överstreckning kan jag leva med då det finns bättre skrällchanser på annat håll. Helgarderingen! - 5. Portugal - Schweiz Portugal övervärderas Schweiz fick en jobbig start på Nations League när de förlorade mot den enklaste motståndaren i gruppen, Tjeckien. 1-2 slutade matchen i Prag efter att Djibril Sow tryckt in det avgörande målet i egen kasse. Det var dock Schweiz som dominerade den matchen under stora delar och med lite mer skärpa hade de fått med sig åtminstone en pinne. Truppen är det verkligen inget fel på. Unge Noah Okafor fick chansen från start bredvid Breel Embolo på topp mot Tjeckien och stod för schweizarnas mål. Där finns även Haris Seferovic att tillgå. Mittfältet är urstarkt med Granit Xhaka, Djibril Sow och Remo Freuler som alla är vassa defensivt. Bakåt är Elvedi och Schär ett stabilt mittbackspar framför Yann Sommer som alltid presterar på topp i landslagsdressen. Ett lag som visat gång efter annan att de kan stå upp bra mot de stora nationerna. Det gäller såklart även Portugal som har världsklass på alla positioner. Mot Spanien valde de att starta med Cristiano Ronaldo på bänken och han lär komma in från start nu. Även om han inte är så nyttig i presspelet är det en fantastisk fotbollsspelare som smäller dit de chanser han får. Ronaldo lär flankeras av Bernardo Silva och Rafael Leao och det är två kreativa lirare som definitivt kan få fram bollen till sin striker. Moutinho, Fernandes och Otávio startade på mittfältet mot Spanien och där kan även Neves ta plats. Tekniska spelare med bra tillslag på bollen. Den lilla svagheten i detta Portugal hittas i försvaret. Pepe startade som mittback bredvid Danilo och även om den 39-årige Porto-stjärnan fortfarande håller ganska hög klass är det ett svaghetstecken att det är han som ska styra backlinjen. Portugal är såklart starkare sett spelare för spelare, men de har åkt på en del smällar på senare år mot lägre rankade landslag. I VM-kvalet föll de hemma mot Serbien vilket gjorde att de slutade tvåa i sin kvalgrupp. Samma visa var det i senaste EM-kvalet där de hamnade efter Ukraina i gruppen. Schweiz vann samtidigt sin VM-kvalgrupp före Italien och i förra sommarens EM tog de både Spanien och Frankrike till straffar. Detta är mer ovisst än vad streckningen gör gällande och då föredrar jag att plocka med alla tecken.