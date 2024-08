"Långt ifrån övertygad av Chelseas balans - Man City spikas"

Liksom Stryktipset är Europatipset på söndagar numera tillbaka i vanlig konstellation. Premier League fortsätter med Chelsea mot Manchester City och det är även dags för Serie A att välkomnas tillbaka på kupongerna. Via La Liga går vi sedan i mål med Ligue 1, Allsvenskan och Superettan. Häng med!

Höjdaren! - 1. Chelsea - Manchester City

Tungviktsmöte i London - till Europatipset!

Den på förhand mest haussade premiärmatchen i Premier League är tveklöst den som äger rum på Stamford Bridge. Pep Guardiola och dennes Manchester City reser till London för att mäta svärd med spanjorens gamla lärjunge, Enzo Maresca, och dennes Chelsea. Italienarens spelsätt påminner inte så lite om Guardiolas och jag vågar utlova en ytterst sevärd svärdmätning.

Med det sagt finns det ett lag som lyssnat till Peps stämma i otaliga år medan Marescas ord är relativt ny lag för Chelsea. För drygt två veckor sedan drabbade aktörerna samman i en träningsmatch i USA där Man City straffade Chelseas bolltapp så det stod härliga till. Samma misstag har The Blues inte råd med denna söndag, men att undvika fällor mot ett lag av Citys kaliber är lättare sagt än gjort.

Mängder av nya spelare ska dessutom lära känna varandra i hemmalaget och jag är långt ifrån övertygad om balansen i truppbygget. Så gott som samtliga ledargestalter – däribland Silva och Gallagher – har lämnat eller är inte längre önskvärda medan lagkaptenen Reece James är både avstängd och skadad. Nya karaktärer måste således kliva fram men jag är inte säker på att hemmaplansfördelen räcker till för Chelsea.

Manchester City saknar i sin tur stjärnskottet Bobb medan Grealish är ett frågetecken. På tal om frågetecken har Guardiola dessutom deklarerat att spelare som De Bruyne, Foden, Rodri, Stones och Walker kommer att matchas in försiktigt efter sommarens EM. Det är således svårt att sia om Citys startelva på Stamford Bridge, men i vilket fall som helst anser jag att gästerna förtjänar sitt favoritskap.

The Citizens har för närvarande betydligt fler strängar på sin lyra och kan såra Chelsea på mängder av olika sätt. Haaland har sett målglad ut under försäsongen och det skulle inte förvåna om norrmannen inleder sitt målskytte redan i premiäromgången. Oddset har smugit sakta uppåt längst ut till höger, men jag är likväl förtjust i Manchester Citys segerchans. Tvåan lämnas allena.

Notabla avbräck

Reece James, Chelsea (avstängd)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Osäker till spel

Jack Grealish, Manchester City (muskelskada)

Derbyt! - 2. Brentford - Crystal Palace

Derbydags i huvudstaden - till Europatipset!

Londonderbyt på Brentford Community Stadium blir spännande att följa ur flera olika synvinklar. Crystal Palace fick ett enormt lyft i rätt riktning när Oliver Glasner tog över skutan, men österrikarens framfart med “Örnarna” har också inneburit att så gott som varenda spelare kopplas samman med en flytt till större klubbar. Olise har lämnat för Bayern München och det går knappt en dag utan att Eze, Guéhi, Andersen och Wharton ryktas bort.

Jag skulle bli väldigt förvånad om någon av dessa lirare flyttar innan premiären är spelad, men övergångsfönstret är långt och det kommer att bli en tuff kamp för de rödblå om samtliga ska behållas. Brentford gjorde i sin tur klart med Ivan Toneys förmodade ersättare, Igor Thiago, tidigt under sommarfönstret, men brassen har skadat sig och missar ett par månader i inledningen.

Som en frukt av det lär Toney stanna kvar, men den engelska landslagsmannen kan knappast klaga på sällskapet i de främre leden. Mbeumo är en klasspelare som kan avgöra matcher på egen hand och Brentford har dessutom hämtat in Carvalho från Liverpool i hopp om att kunna boosta sin offensiv ytterligare ett hack. Schade, Wissa och Damsgaard är andra lirare som kan hota Palace på egen hand.

Brentford hade en tuff säsong i fjol som spenderades på den undre halvan, men jag vill snabbt kasta in en brasklapp för att The Bees underpresterade sina underliggande siffror med ganska bred marginal. Kan Thomas Frank se till att de rödvita vänder på skutan finns all anledning att tro att Pontus Janssons gamla klubb hamnar högre upp i tabellen den här säsongen.

Över en längre period tror jag att Crystal Palace har mer att hämta än söndagens kombattanter, men när The Eagles dras med så pass många rykten lutar jag snarare åt att störningsmomenten tar kommandot över gästernas psykologi i detta derby. Hemmaplansfördelen är däremot blytung för Brentford och när ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser lockas jag av hammaren. The Bees singlas.

Notabla avbräck

Igor Thiago, Brentford (knäskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Osäker till spel

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Skrällen! - 12. GAIS - Halmstad

GAIS är en favorit i fara - till Europatipset!

Allsvenskan är jämnare än på länge och det råder ingen större tvekan om att kampen runt de olika strecken kommer att pågå hela vägen in på det berömda målsnöret. GAIS har överraskat stort i egenskap av nykomlingar och ser Fredrik Holmberg till att sköta sina kort rätt under hösten kan Makrillarna inte räknas bort från striden om Europaplatserna. Så pass bra tycker jag att värdarna är.

Tre förluster på de fem senaste – varav två raka – är samtidigt illavarslande. Som nykomling är det lätt att slå av på takten när kontraktet ser ut att vara i hamn och innan göteborgarna har visat att så inte är fallet har jag svårt för att kasta mig över den betrodda ettan när ett desperat Halmstad gästar Gamla Ullevi. För den som inte kommer ihåg vann HBK det vändande mötet med 4-0.

Ingen av målskyttarna från den tillställningen – Granath, Al-Ammari, Ofusu Ayeh och Mohammed – kommer till spel denna söndag av olika anledningar, men min förhoppning är ändå att Magnus Haglund lyckas styra matchbilden till en gynnsam sådan för hallänningarna. Det görs via en kompakt och lågt sittande defensiv, något som GAIS haft problem att luckra upp under säsongens gång.

Blir detta däremot en fartfylld och böljande historia har de fysiska värdarna alla chanser i världen att ta rygg på topp 3. Lundgren, Milovanovic, Ibrahim och Ahl Holmström är bara några av spelarna som stortrivs när spelet svänger fram och tillbaka och Halmstad behöver onekligen vara på sin vakt när den förstnämnda har bollen. Annars kan det ringa bakom Erlandsson.

Med det sagt landar jag trots allt i att ettan streckas för hårt av det svenska folket. Över 70 procent på vänstertecknet när oddsmarknaden ger GAIS strax under 60 procents vinstchans är för mycket för att jag ska hålla för ögonen och ställa mig bakom Holmberg och company. Hur härligt det än är. På denna analys drar jag istället öronen åt mig och helgarderar i hopp om minst en bortapinne.

Notabla avbräck

Kees Sims, GAIS (avstängd)

Egzon Binaku, GAIS (knäskada)

Naeem Mohammed, Halmstad (knäskada)

Osäker till spel

Robin Frej, GAIS (hjärnskakning)

Richard Friday, GAIS (känning)

TILL EUROPATIPSET