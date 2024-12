"Londonderby - Tottenham skakas om igen"

Att tänka på

Kupongen innehåller 4 miljoner i jackpot.

Match 6 blir en repris – denna gång med ordinarie startelvor – på veckans cupmöte mellan Lazio och Napoli. Romarna gick segrande ur torsdagens drabbning och jag stänger inte dörren för en favorit i repris i Neapel.

Empoli missgynnas av flera dagars mindre vila än Hellas Verona.

Venezia har torskat sina fyra senaste i Serie A.

Athletic Bilbao slog Real Madrid med 2-1 i onsdags, men jag håller trots det dörren för en motreaktion öppen när ettan övervärderas mot Villarreal.

Alavés är på samma nivå som Osasuna sett till xPTS och jag skriver inte under på ettans enorma favoritskap.

Saint-Étienne missas inte till singelprocent mot ett Marseille som tenderar att pendla i sin prestationsnivå.

Övriga spikförslag

Brighton - Efter en längre tid där Brighton överpresterat sina underliggande siffror fick The Seagulls bita i det sura äpplet mot Fulham. 1-3 i baken var ett nederlag som legat på lut, men resultatet motsvarade knappast händelseförloppet på det gröna schackbrädet. Fabian Hürzelers kompani var väl så bra som Fulham och en annan dag hade de blåvita haft med sig minst en pinne till mötet med Leicester. På tal om att överprestera fick Ruud van Nistelrooy en flygande start som bas för “Rävarna”. 3-1 mot West Ham stärkte moralen men nykomlingarna kom samtidigt undan med blotta förskräckelsen. West Ham radade upp högoktaniga målchanser (över 3,0 xG) medan Leicester gjorde tre mål på drygt 1,4 xG. Jag ser inte värdarnas nivå som hållbar i Premier League och menar istället att en motreaktion ligger i korten denna söndag. Brighton är det bättre laget och vinner detta vid en ansenlig insats. Tvåan är en kanonspik till runt 55-60 procent.

West Bromwich - Burnley, Sheffield United och West Bromwich är tre förmodade topplag i The Championship som påminner en hel del om varandra. Trion bygger sina spelsätt runt en stabil defensiv och när de två sistnämnda drabbar samman på The Hawthorns skulle det inte förvåna om en fysisk matchbild med relativt få målchanser ligger i korten. Jag anser dock att West Bromwich ska ses med bäst chans att spika igen. Sheffield United saknar nämligen ordinarie mittbacksduon Ahmedhodzic/Souttar på grund av avstängningar vilket försvagar försvarsspelet med minst en dimension. Som en frukt av detta tror jag att The Blades blir baktunga och är det någonstans West Bromwich ska kratta manegen för att slå sig in bland topp 6 är det på sin hemmabana. Här är Corberáns manskap erkänt starka och jag lockas av tanken att spika mig ur en till synes helt jämnt streckad fight. Ettan gillas skarpt.

Avstängningar på tipset

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Tom Cairney (Fulham)

Anel Ahmedhodzic (Sheffield United)

Harry Souttar (Sheffield United)

Nicolò Rovella (Lazio)

Diego Coppola (Hellas Verona)

Sergi Cardona (Villarreal)

Augustine Boakye (Saint Étienne)

Mathieu Cafaro (Saint Étienne)