Lurig match väntar formstarka Manchester United

Helgarderingen! - 1. Crystal Palace - Manchester United Formstarkt United överstreckas Allt går rätt för Erik ten Hag just nu. Nio raka segrar i alla tävlingar är starka papper och efter 2-1-viktorian mot Manchester City i lördags är faktiskt de rödklädda med i Premier Leagues titelstrid. En otrolig utveckling efter den svaga starten på säsongen. En stor del av förvandlingen ska tillskrivas Casemiro. Att ha honom och Eriksen på mittfältet framför Varane istället för att spela McTominay, Fred och Maguire är en rejäl skillnad i kvalité. Senast mot Manchester City stod United upp bra hela matchen och vann xG relativt klart. Det går dock inte att komma ifrån att de fick segern till skänks av ett helt obegripligt VAR-beslut när Fernandes satte dit 1-1. Rashford löper med bollen hela vägen och påverkar givetvis spelet. Märkligt är bara förnamnet. Oavsett var prestationen fullgod och Luke Shaw visade klassen som mittback. Nu bör dock Martínez kliva in från start på den positionen. Den stora svagheten hittas istället på högerbacken när Dalot är skadad. Wan-Bissaka klarade sig bra mot City, men lär få problem att hantera sin gamla lagkamrat Zaha. Crystal Palace har en tung period och fick stryk av Tottenham på 0-4 senast de spelade boll på Selhurst Park. En bättre insats fick vi se från Örnarnas sida på Stamford Bridge under lördagen, men det blev ännu en förlust, denna gång med 0-1. Det har gått troll i målproduktionen och det är något som Vieira måste fixa till. Offensiv kvalité finns helt klart i truppen där Zaha, Eze och Olise sticker ut. Kreativa lirare hela bunten medan Édouard och Mateta ska tycka in bollarna i nät. Där finns det ändå offensiva hot. Bakåt tvingades Joachim Andersen gå av mot Chelsea redan i den första halvleken efter problem med en vad. Tomkins ersatte dansken förtjänstfullt och lär kliva in nu om Andersen inte kan delta. En rutinerad ersättare och med Guehi vid sin sida finns det mycket fysik i det försvaret. Så som Manchester United spelar för tillfället ska de vara favoriter mot de flesta i denna serie. Här överstreckas dock de rödklädda rejält och värdet hamnar helt klart på hemmalaget. Selhurst Park är en lurig arena att åka till och Palace har tagit poäng i tre av sina fyra senaste möten med United. Jag gör det enkelt och plockar med alla tecken och håller en extra tumme för hemmaskrällen. Missar matchen Nathan Ferguson, Crystal Palace (muskelskada)

James McArthur, Crystal Palace (höftskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Diogo Dalot, Manchester United (knäseneskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (oklart) Osäker till spel Joachim Andersen, Crystal Palace (vadskada)

Jadon Sancho, Manchester United (ej i matchform) TILL EUROPATIPSET

Supercupen! - 3. Milan - Inter Knapp fördel Inter i derbyt Den italienska supercupen ska avgöras under onsdagen och denna gång är det ärkerivalerna Milan och Inter som drabbar samman. Det vore häftigt att se denna match framför ett kokande San Siro, men istället har förbundet valt att förlägga matchen i Saudiarabien, precis som Spanien gjorde med sin supercup. Det gör att detta blir mer av en uppvisningsmatch än något annat. Milan kan behöva ett litet mini-break för de har inte haft någon större lycka med sig efter uppehållet. 2-1 mot usla Salernitana är enda segern. Annars märks uttåg ur Coppa Italia efter torsk mot ett decimerat Torino och dubbla kryss i ligan mot Torino och nu senast Lecce. Visst har Leao en högstanivå som få kan matcha och får Giroud bollen på huvudet är han svårslagen, men Piolis maskin hackar betänkligt just nu. Inte har inte spelat någon strålande fotboll heller, men de har tagit sju poäng på tre ligafajter och dessutom avancerat i cupen. Romelu Lukaku dras med skador, men det gör inte så mycket när Edin Dzeko och Lautaro Martínez ser ut att trivas väl tillsammans. Barella vilades på mittfältet mot Hellas Verona (1-0) och lär kliva in från start nu. En ruggigt skicklig lirare som troligen får sällskap av Calhanoglu och Mkhitaryan när Brozovic är skadad. På kanterna råder det en hälsosam konkurrenssituation. Darmian startade till höger mot Verona och på den positionen finns även det nederländska yrvädret Dumfries att tillgå. Till vänster får Dimarco sägas vara hyfsat given, men vill Inzaghi ha en mer defensiv prägel på sin uppställning är Gosens ett fullgott alternativ. I försvaret kan de blåsvarta välja och vraka bland klasslirare som De Vrij, Bastoni, Acerbi och Skriniar. Jag håller Inters trupp som något bredare än Milans dito och i en sådan här match där det egentligen inte finns speciellt mycket mer än äran att spela för kan det bli helt avgörande. En jämn match är att vänta på neutral plan där jag ändå ger en knapp fördel till de blåsvarta. X2 är tillräckligt till en början, men här kommer jag följa rapporteringen kring lagen noggrant närmare spelstopp. Missar matchen Samir Handanovic, Inter (muskelskada)

Romelu Lukaku, Inter (oklart)

Marcelo Brozovic, Inter (vadskada)

Ante Rebic, Milan (muskelskada)

Fodé Ballo-Touré, Milan (knäskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäseneskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (knäskada) Osäker till spel

Rade Krunic, Milan (muskelskada)

Mike Maignan, Milan (vadskada) Spiken! - 4. Athletic Bilbao - Espanyol Athletic avancerar i cupen Athletic Bilbao åkte på en tung förlust i det baskiska derbyt mot Real Sociedad i helgen. 1-3 slutade det nederlaget med och det var en sekvens efter en timme spelad som avgjorde kalaset. Yeray Álvarez drog då på sig en straff och blev dessutom utvisad. Efter det kunde inte de rödvita resa sig. Álvarez är avstängd i söndagens mycket viktiga ligamatch mot Real Madrid, men kan delta här. Då bör han starta tillsammans med Dani Vivian i mittförsvaret, precis som vanligt. En i grunden stabil duo som dessutom har säkra Unai Simón strax bakom sig. Defensivt är Bilbao oftast solida, men de har haft vissa problem med målskyttet. Guruzeta, Berenguer, Muniain och García är samtidigt spelare som vet vart målet är beläget och på kanterna huserar bröderna Williams som har få övermän i Spanien när det kommer till speed.

Hemma på San Mamés är Athletic Bilbao alltid en maktfaktor och i ligan har de bara torskat två matcher här innevarande säsong. Espanyol har visat gott gry efter uppehållet där 1-1 i derbyt mot Barcelona sticker ut lite extra. Närmast kommer katalanerna från en stark 2-1-seger över Getafe på bortaplan där Joselu agerade hjälte med både mål och assist. En spelare som har gjort att ingen saknar Raúl de Tomás längre. Joselu får oftast hjälp av Braithwaite och Puado i offensiven och det är en spännande trio. På övriga positioner kan Espanyol dock inte matcha den kvalitén och 26 insläppta på 17 ligamatcher är lite väl mycket. Faktum är att gästerna inte har hållit nollan mot La Liga-motstånd sedan mitten av oktober. Bra läge således för Athletic Bilbao att få tillbaka självförtroendet i anfallsspelet. Framför sin högljudda publik lär värdarna ta tag i taktpinnen från start och trycka ner Espanyol långt ner i banan. Jag tror det ger utslag över 90 minuter och baskerna tar en komfortabel seger som skickar dem vidare i Copa del Rey. Stannar ettan under 65 procent vid spelstopp är det definitivt en spik som jag bygger mitt system kring. Missar matchen Keidi Baré, Espanyol (knäskada) Osäker till spel Inigo Martínez, Athletic Bilbao (oklart)

Gori, Espanyol (oklart)

