"Lysande chans - europaspel står på spel"

Höjdaren! - 1. Galatasaray - PSV PSV fortsätter övertyga Galatasaray föll på målsnöret i titelracet mot stadsrivalen Besiktas i våras och får därmed kvala mot Champions League. Den turkiska storklubben lär dock inte få spela gruppspel i mästarturneringen då de föll med klara 1-5 mot PSV förra veckan. Cimbom ställde då upp med en ganska svag elva där Turan, Babel och Muslera var de enda namn som stack ut. Visst var det lite väl stora siffror i Eindhoven, men det var inget snack om att det var holländarna som var det bättre laget. Möjligen kan Galatasaray sätta in rutinerade herrar som Feghouli och Falcao från start, men det är tveksamt om det gör något större skillnad. Spelare som Yedlin, Akbaba och inte minst Jimmy Durmaz finns på skadelistan och kan inte delta. PSV kan gå in i matchen med kyliga huvuden och vänta på de omställningslägen som säkert kommer uppstå när Gala satsar framåt. Förra veckan såg Eran Zahavi och Mario Götze sylvassa ut tillsammans och noterades faktiskt för samtliga fem mål i matchen. Ynglingarna Vertessen och Madueke forsade samtidigt fram på kanterna och den speed som den duon besitter är svår att matcha för turkarna. På det inre mittfältet är Marco van Ginkel äntligen skadefri och har fått en ordentlig försäsong i benen. Han är oerhört viktig för stadgan i laget tillsammans med sin partner Ibrahim Sangaré. Dessutom har PSV värvat in Davy Pröpper från Brighton som kommer göra väldigt mycket nytta. Längst bak såg den nya målvakten från Twente, Joël Drommel, stabil ut. Malen och Dumfries var inte med då, och lär inte delta här heller då duon är på väg bort från klubben, men det finns duktiga ersättare. PSV har en mycket stark trupp på pappret och har skickliga alternativ på alla positioner. Lirare som Gakpo, Thomas, Ihattaren och Rosario kan utan problem komma in från bänken och prestera. Holländarna kommer få ytor att operera på när Galatasaray satsar framåt och jag tror att de kontrar in ett par bollar här. Tvåan spikas om den stannar under 50 procent. Missar matchen DeAndre Yedlin, Galatasaray (corona)

Emre Akbaba, Galatasaray (corona)

Jimmy Durmaz, Galatasaray (oklart)

Taylan Antalyali, Galatasaray (oklart)

Omar Elabdellaoui, Galatasaray (oklart)

Maximiliano Romero, PSV (knäskada) Osäker till spel

Richard Ledezma, PSV (knäskada)

Donyell Malen, PSV (ryktas bort)

Denzel Dumfries, PSV (ryktas bort) Danskhoppet! - 2. Midtjylland - Celtic Fördel Midtjylland Danska Midtjylland löste ett oavgjort resultat borta mot Celtic och har därmed en lysande möjlighet att ta sig till nästa steg där PSV troligen väntar. Truppen ser spännande ut även fast Oneyka har lämnat och Cajuste är halvvägs ut ur dörren. Bland annat har Henrik Dalsgaard hämtats in från samarbetsklubben Brentford och det är en lirare som gjorde 38 matcher för London-klubben när de tog steget upp till Premier League. Framåt får Anders Dreyer se matchen från sidan efter sin utvisning på Parkhead och ersätts troligen av australiensaren Awer Mabil. Tillsammans med Sisto och Júnior Brumado bildar han en skicklig trio på topp som Celtic får svårt att hantera. Cajuste var inte med i den förra matchen, men vi hade svenskt deltagande ändå. Joel Andersson hoppade in och bör vara på gränsen till en startplats. Celtic har problem i de bakre leden. Kristoffer Ajer har lämnat klubben och Nir Bitton är avstängd efter ett minst sagt idiotiskt rött kort i första mötet. 21-åriga Stephen Welsh får dra ett tungt lass och det är kanske ingen försvarare att hålla i handen när det stormar. Dessutom har den nya tränaren Postecoglou ett tufft beslut att ta på målvaktspositionen. Vasilios Barkas har inte imponerat under försäsongen och släppte in ett billigt mål från en kantfrispark i senaste mötet mot Midtjylland. Scott Bain finns på bänken och flåsar honom i nacken. Offensivt ser det bättre ut för skottarna. Edouard och Christie är en högkapabel duo som kompletteras av den israeliska tonåringen Abada som stod för målet senast. Griffiths och Forrest satt fast på bänken då och är två andra bra alternativ. Hemma i Danmark visade Midtjylland fina takter i Champions Leagues gruppspel förra säsongen och bör ta tag i taktpinnen mot ett tveksamt Celtic. Hamnar ettan i närheten av 40 procent är det första tecken att rita ned, men jag vågar inte räkna bort de grönvita skottarna helt och hållet. Detta kan mycket väl gå hela vägen till förlängning och straffar. Krysset får genast göra ettan sällskap. Missar matchen Anders Dreyer, Midtjylland (avstängd)

Aral Simsir, Midtjylland (corona)

Nir Bitton, Celtic (avstängd)

Mikey Johnston, Celtic (oklart) Osäker till spel Karamoko Dembele, Celtic (oklart) Helgarderingen! - 4. Sparta Prag - Rapid Wien Ovisst i Prag Rapid Wien höll huvudet kallt när de släppte in 0-1 i hemmamötet mot Sparta Prag förra veckan. Österrikarna fortsatte att pressa på och kunde till slut vända på steken via två mål av Christoph Knasmüllner. Den dubbla målskytten har en bakgrund som ungdomsspelare i Bayern München och Inter, men fick aldrig det där riktiga lyftet i karriären. Att bli målskytt i Champions League-kvalet ska visserligen inte föraktas. Bredvid sig hade Knasmüllner Ercan Kara som stod för 15 ligamål under fjolåret. Dessutom finns greken Taxiarchis Fountas som gubben i lådan eller snarare gubben på bänken. I helgens ligamatch skadade sig mittfältaren Srdjan Grahovic, men då han inte startade i första mötet mot Sparta Prag är det ändå inget blytungt avbräck. Petrovic och Ljubicic lär starta centralt. Sparta Prag kommer in med gott självförtroende trots förlusten senast. Hemma i den tjeckiska huvudstaden är de nämligen ruggigt svårslagna. 15 av de 17 senaste fajterna på hemmagräset (träningsmatcher inräknat) har slutat med seger. Den enda förlusten under den perioden kom i en cupmatch mot stadsrivalen Slavia. Nu måste Sparta alltså gå för seger igen om de ska nå nästa steg i kvalet. Svenske David Moberg Karlsson fick börja på bänken förra veckan, men då värdarna måste gå framåt är det inte omöjligt att yttern får starta här. Speciellt inte eftersom DMB blev målskytt i helgens ligamatch mot Sigma Olomouc. Annars är det främst Dockal, Krejci och supertalangen Hlozek som ska göra det framåt. Den sistnämnda fick gott om speltid i sommarens EM och kommer knappast stanna i Sparta Prag speciellt länge till. Med den hemmastyrka Sparta Prag besitter är ettan troligast, men den ser ut att streckas lite väl högt. Ett offensivt balanserat hemmalag bör trots allt öppna upp lite ytor bakåt och Rapid Wiens offensiv förtjänar definitivt respekt. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där X2 ser ut att rensa fint. Missar matchen Srdjan Grahovac, Rapid Wien (oklart)

Philipp Schobesberger, Rapid Wien (oklart)

Dalibor Velimirovic, Rapid Wien (oklart)