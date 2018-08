Malmö FF:s nyckelspelare måste prestera

Draget - 1. FC Köpenhamn - Atalanta

Atalanta får utdelning!

FC Köpenhamn är ett av tre danska lag som är kvar i Europa League. Efter 0-0 mot Atalanta i Bergamo finns dessutom chansen för avancemang för det vita huvudstadslaget. När italienarna kommer på besök till Parken ska det trots allt vara klar fördel för Atalanta.

Det grundar sig i förra veckans 0-0 match. Där var Atalanta spelmässigt överlägsna. Att Jesse Joronen höll nollan för FCK var där en gåta med tanke på det kraftiga spelövertaget för hemmalaget. Bland annat hade La Dea 27-2 i skott, varav 12-1 i skott på mål.

I måndagens möte mot Roma fortsatte Atalanta visa upp sin frejdiga offensiv. En fartfylld tillställning slutade 3-3 på Olimpico efter att de blåsvarta stått för en magnifik första halvlek. Nyförvärvet Emiliano Rigoni överlistade där den före detta FCK-målvakten Robin Olsen två gånger om.

Intressant var att tränare Gian Piero Gasperini valde att ställa över så gott som hela den ordinarie startelvan där för att fokusera på detta möte. Enbart tre spelare fanns med i elvan mot Roma som startade mot FCK. Bland annat vilades de offensiva stjärnorna Papu Gómez och Musa Barrow.

På Parken kommer dessa herrar däremot garanterat finnas med i Gasperinis startelva och då kommer det bli att åka av för FC Köpenhamn. De tolvfaldiga danska mästarna är inte alls lika bra som tidigare upplagor, medan denna årgång av Atalanta känns som den kanske bästa i klubbens 111-åriga historia.

Det ska vara klar fördel för de italienska gästerna här. Utifrån förutsättningarna och förra veckans möte håller jag La Dea som klara favoriter. När samtidigt tvåan streckas till låga 55 procent är spiken given!

Missar matchen

Jonas Wind, FC Köpenhamn (muskelskada)

Josip Ilicic, Atalanta (illamående)

Marco Varnier, Atalanta (korsbandsskada)

Osäker till spel

Rasmus Falk, FC Köpenhamn (halsont)

Zeca, FC Köpenhamn (oklart)

Marco Tumminello, Atalanta (vristskada)

Höjdaren - 3. Midtjylland - Malmö FF

Respass för MFF i Europa League?

Det klart mest intressanta mötet ur svensk synvinkel under torsdagen spelas på MCH Arena. De danska mästarna Midtjylland och det svenska ditot Malmö FF gör upp om en plats i höstens gruppspel.

Efter förra veckans möte på Stadion är det fördel för danskarna. Det borde dock varit tvärtom. Malmö såg bättre ut än på länge och hade också en trygg 2-0 ledning efter 60 minuters spel. Den sista tredjedelen av den matchen blev dock inte lyckosam för skåningarna och Midtjylland kunde både reducera och kvittera.

2-2 är således utgångsläget för MFF i Herning vilket innebär att seger eller ett målrikt oavgjort resultat krävs för avancemang. Det blir inte det lättaste då Midtjylland är erkänt hemmastarka. Sedan maj 2017 har de rödklädda bara förlorat två matcher på MCH Arena, båda gångerna mot Bröndby.

Det som talar för MFF är att formen tycks peka uppåt och att Uwe Rösler vägrar förlora som tränare för de himmelsblå. 5-0 segern mot Sirius i söndags innebar att den tyske tränaren nu styrt Malmö 14 matcher utan att förlora. Där stod för övrigt nyförvärvet Romain Gall för sina två första mål i klubben vilket kan visa sig vara guld värt framöver.

Ska det bli spel för skåningarna i Europa League även till hösten krävs det att spelare som Gall, Marcus Antonsson eller Sören Rieks kliver fram. I Carlos Strandbergs frånvaro har offensiven känts lite väl tunn i de europeiska matcherna.

Min spontana känsla säger att MFF får det tufft här. Midtjylland är som sagt ruskigt starka på MCH Arena och har ett helt annat självförtroende inför hemmapubliken i Herning. 1X bör räcka långt även på större system.

Missar matchen

Carlos Strandberg, Malmö FF (lårskada)

Osäker till spel

Rilwan Hassan, Midtjylland (muskelskada)

Skrällen? - 4. Shkendija - Rosenborg

Obehaglig överraskning för RBK i Skopje?

Rosenborg deltog i Europa Leagues gruppspel i fjol och är nu på god väg att även göra det denna höst. Det norska storlaget besegrade makedonska Shkendija med 3-1 hemma på Lerkendal förra veckan efter att bland annat svenske Jonathan Levi stått för ett av målen.

Även Issam Jebali målade då och han har fått ett rejält lyft sedan han lämnade Elfsborg för några veckor sedan. Tre starter har hittills inneburit lika många mål för tunisiern. Lika många gjorde Jebali på 15 matcher i Allsvenskan tidigare under 2018.

3-1 i ryggen innebär naturligtvis ett fint utgångsläge när Trondheim-laget beger sig till Makedonien. En obehaglig överraskning kan dock mycket väl vänta i Skopje. Shkendija, som normalt spelar sina hemmamatcher i Tetovo, har imponerat även i den makedonska huvudstaden under sommaren. I Champions League-kvalet besegrade de rödsvarta meriterade Sheriff Tiraspol på hemmagräs och körde även över walesiska mästarna The New Saints med 5-0. Senare blev det respass mot starka Red Bull Salzburg.

Bland spelarna i hemmalaget märks främst anfallaren Besart Ibraimi. Han har öst in mål i klubben de senaste säsongerna och vunnit skytteligan i makedonska Prva Liga tre år på raken. Samtliga dessa säsonger har han stått för 20 mål eller fler i den rödsvarta tröjan.

Ibraimi och även publiken kan som sagt bli en tuff nöt att knäcka för Rosenborg här. Visst ska norrmännen gälla som klara favoriter till avancemang men i torsdagens enskilda match känns det däremot tämligen öppet. Med tvåan streckad över 50 procent är därför min utgång given. Jag går för värdet och spelar 1X!

Missar matchen

Samuel Adegbenro, Rosenborg (vristskada)

Yann-Erik de Lanlay, Rosenborg (ljumskskada)

Osäker till spel

Anders Trondsen, Rosenborg (ljumskskada)

På André Helland, Rosenborg (knäskada)