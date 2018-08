Manchester City levererar i prestigemötet

Höjdaren - 1. Arsenal - Manchester City

Mästarna vinner stormötet i premiären!

Det bjuds på ett härligt stormöte redan i den inledande omgången av Premier League när den ska tas till handlingarna under söndagseftermiddagen. De regerande mästarna ställs på prov när de beger sig till London och Emirates Stadium för ett möte med nya Arsenal.

Efter 22 år på posten som Arsenals tränare tackade nämligen Arsène Wenger för lång och trogen tjänst i våras, ett avsked som enligt lagets supportrar inte kom en dag försent. In har PSG:s före detta tränare, Unai Emery, kommit. En tränare som mycket väl kan få Gunners på rätt köl igen.

På spelarfronten har en mängd spelare plockats in där defensiven stått i fokus. Innermittfältaren Lucas Torreira är en intressant värvning från Sampdoria som stod för en strålande säsong i Serie A i fjol. Från Italien har även meriterade Stephan Lichtsteiner hämtats in och som målvakt är tysken Bernd Leno ny hos Londonlaget.

Arsenal har sett lovande ut under försäsongen och ingen match har förlorats under ordinarie tid. En som varit stekhet är Alexandre Lacazette. Den 27-årige fransmannen stod bland annat för två mål mot PSG och ett mot Chelsea. Tillsammans med Pierre-Emerick Aubameyang kommer det gå undan i Arsenals offensiv den här säsongen.

Premiären blir dock tuffast tänkbara. Manchester City stod för en magisk säsong i Premier League i fjol och slog både poäng- och målrekordet. Pep Guardiola visade att det var möjligt att prestera på samma höga nivå i England som hans Barcelona i Spanien och Bayern München i Tyskland tidigare lyckats göra.

Nu går City in som massiva favoriter och laget alla vill slå. Inte konstigt med tanke på att truppen är intakt från i fjol och har kryddats med Riyad Mahrez från Leicester. Han väntas finnas med från start här. Det gjorde han även förra veckan när City besegrade Chelsea med 2-0 i Community Shield. Sergio Agüero visade då framfötterna och stod för två baljor. Kan argentinaren hålla sig skadefri och vinna skytteligan för första gången sedan säsongen 2014/15?

Förra säsongen var det klar klasskillnad mellan dessa lag. Klubbarna möttes då tre gångerna vilket renderade i tre klara triumfer för City. Det mesta tyder på att det blir ytterligare en seger mot Londonlaget för mästarna. City har ett grundspel att förlita sig till, medan Arsenal är i inledningsfasen av en förändring. Då blir det svårt att räcka till mot Pep Guardiolas mannar för de rödvita. Tvåan erbjuder fint värde och singelstreckas.

Missar matchen

Laurent Koscielny, Arsenal (hälskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Aaron Ramsey, Arsenal (vadskada)

Nacho Monreal, Arsenal (knäskada)

Eliaquim Mangala, Manchester City (knäskada)

Danilo, Manchester City (vristskada)

Spiken - 2. Liverpool - West Ham

Pool sätter gasen i botten!

Ska något lag rå på City den här säsongen är det troligen Liverpool. Jürgen Klopps lag visade sin klass i fjol när de tog sig till final i Champions League och bland annat slog ut City på vägen. Då var det bredden och stabiliteten som saknades för att kunna utmana i Premier League på allvar.

Där ser det dock nu nästan oförskämt bra ut inför säsongen. Liverpool har stått för genomtänkta värvningar där världsspelare tillkommit på helt rätt positioner. Viktigast av alla kommer förmodligen målvakten Alisson Becker vara som kommer ge ett lugn i försvaret. Även Fabinho, Naby Keïta och Xherdan Shaqiri kommer bidra till framgångar för The Reds den här säsongen, var så säker.

Offensivt finns fortsatt trion Mané-Firmino-Salah och där har laget, tillsammans med City, ligans bästa offensiv. Att Mohamed Salah ska kunna göra 32 mål igen känns långsökt, däremot inte att de tre spelarna ska kunna stå för 57 mål tillsammans likt under fjolåret.

West Ham satsade hårt på värvningar förra säsongen men var då en stor besvikelse när de slutade på en 13:e plats. Även inför denna säsong har de spenderat friskt på transfermarknaden. Nyförvärven ser också på pappret intressanta ut. Felipe Anderson kommer tillföra fin offensiv kreativitet och Jack Wilshere kommer ge en trygghet som inte fanns i fjol.

Då var faktiskt The Hammers sämst defensivt av samtliga lag i Premier League. 68 mål släpptes in och det fanns inte någon som helst organisation i de bakre leden. Meriterade Manuel Pellegrini har plockats in på tränarposten för att få klubben på rätt köl. Med tanke på den trupp han förfogar över vore det ett misslyckande om han inte för Londonlaget till en plats på den övre halvan.

I premiären blir det dock otroligt svårt att få med sig något från Anfield för West Ham. Liverpool har sett stekheta ut under försäsongen och på hemmaplan var de strålande i fjol. West Ham blev då överkörda med 1-4 i båda mötena mot The Reds. Här talar mycket för att de går samma öde till mötes. Ettan streckas hårt men det är befogat. Jag spikar favoriten även här!

Missar matchen

Alex Oxlade Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)

Osäker till spel

Fabinho, Liverpool (smäll mot huvud)

Joël Matip, Liverpool (lårskada)

Joe Gomez, Liverpool (oklart)

James Milner, Liverpool (smäll mot huvud)

Ragnar Klavan, Liverpool (lårskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (höftskada)

Edimilson Fernandes, West Ham (smäll mot huvud)

Svenska höjdaren - 4. AIK - Elfsborg

AIK maler ner Elfsborg!

Även på svensk mark ska det spelas högoktanig fotboll under söndagen. Blickarna riktas främst mot Friends Arena där två av de bästa svenska lagen det senaste decenniet, AIK och Elfsborg, ska mäta sina krafter.

Denna säsong har det dock varit klasskillnad mellan lagen. AIK har visat styrka och stabilitet rakt igenom. Det har gett ett strålande utgångsläge till att ta klubbens första SM-tecken sedan 2009. Efter 16 spelade omgångar toppar Rikard Norlings lag tabellen, på samma poäng som antagonisterna Hammarby. Dessutom har Gnaget nu gått över ett år sedan senaste förlusten i Allsvenskan.

Elfsborg har en betydligt tyngre säsong under Jimmy Thelin. Boråsarna är i högsta grad med i nedflyttningsstriden och visar usel form. Laget kommer från tre raka förluster och har dessutom gått mållösa från sina fyra senaste matcher. Med enbart tre poäng tillgodo på Brommapojkarna på kvalplats (inför helgens matcher) börjar det minst sagt bli fara på färde för mästarna från 2012.

Tre spelare hos gästerna har gjort tre mål den här säsongen men i veckan såldes en av dessa, Issam Jebali. Han testar vingarna hos Rosenborg och lämnar naturligtvis ett hål i offensiven efter sig. Viktor Prodell, som mestadels agerat inhoppare, kommer med största sannolikhet få förtroendet som spjutspets framöver.

På Friends Arena blir det dock extremt svårt för Prodell och hans lagkamrater under söndagen. Elfsborg har genom åren haft otroligt svårt på nationalarenan och förlorat detta möte de fem senaste säsongerna. Faktum är att boråsarna bara besegrat AIK en gång de tolv senaste mötena.

Med tanke på den stabilitet och tyngd hemmalaget visar upp har jag svårt att se hur Elfsborg ska kunna rå på AIK över 90 minuter. Här kommer stockholmarna mala ner gästerna och slutligen få hål på Kevin Stuhr Ellegaard. Ettan är trolig och en fullt gångbar spik trots hård streckning.

Missar matchen

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Robert Lundström, AIK (korsbandsskada)

Christopher McVey, Elfsborg (ligamentskada)

Osäker till spel

Joel Ekstrand, AIK (knäskada)

Jörgen Horn, Elfsborg (vadskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Europatipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Europatipset".)