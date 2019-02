Manchester City tar över serieledningen

Höjdaren - 1. Everton - Manchester City

Trolig serieledning för City

Efter att det mer eller mindre var matchboll för Liverpool för en vecka sedan har nu titelstriden öppnats upp på vid gavel. Tottenham, som återfinns fem poäng bakom The Reds, får inte glömmas bort men det bör bli Pool eller City som plockar hem ligatiteln. Under onsdagen har de regerande mästarna chansen att ta sig upp i serieledning vid seger borta mot Everton.

City stod för en stabil prestation i toppmötet mot Arsenal i söndags. Sergio Agüero hade stor show och noterades för ett hattrick i 3-1 segern, siffror som kunde varit större. Raheem Sterling var tillsammans med argentinaren matchens gigant där han hade lekstuga med Lichtsteiner på vänsterkanten.

Inför mötet mot Everton finns vissa frågetecken för Ederson som åkte på en smäll mot Arsenal. Benjamin Mendy och Vincent Kompany är fortsatt osäkra kort men i övrigt finns samtliga spelare till förfogande för Pep Guardiola. Då är The Citizens trupp Premier Leagues vassaste.

Marco Silva styr också över en av Englands bästa trupper men portugisen har otroligt svårt att få till det. Efter en skaplig start på säsongen har det gått rejält med grus i maskineriet. The Toffees förlorade det viktiga mötet mot Wolves med 1-3 i lördags efter en blek insats. Sett till de tolv senaste omgångarna har därmed mediokra elva poäng spelats in.

Som vanligt får City bära ett klart och tydligt favoritskap. De är helt enkelt ett så pass mycket bättre lag än Everton. Tänkbar spik där det ändå inte behöver vara fel att plocka med krysset. The Toffees har trots allt bara förlorat två av de fem senaste hemmamatcherna mot de ljusblå.

Missar matchen

Phil Jagielka, Everton (smäll mot huvud)

Osäker till spel

Idrissa Gana Gueye, Everton (ljumskskada)

Yerry Mina, Everton (fotskada)

Leighton Baines, Everton (revbensskada)

Ederson, Manchester City (knäskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Draget - 2. West Bromwich - Brighton

Brighton avancerar i FA-cupen!

Den andra engelska matchen på kupongen spelas i Birminghams utkanter på The Hawthorns. Där är det dock inte ligaspel som gäller utan omspel i FA-cupen. Dessa lag spelade 0-0 på sydkusten för en dryg vecka sedan i en match där Brighton var tämligen överlägsna.

Ett precis likadant utfall blev det för The Seagulls i helgens Premier League-match när Watford kom på besök till Amex Stadium. Brighton dominerade den tillställningen från start till mål och borde fått utdelning ett par gånger men fick nöja sig med en poäng i ytterligare en mållös historia. 21-5 i skott och 7-0 i hörnor säger dock det mesta om hur pass bra Chris Hughtons manskap faktiskt var.

Det bör således vara med en positiv känsla Brighton äntrar The Hawthorns. West Bromwich har däremot en del att tänka på efter helgens toppmöte i The Championship mot Middlesbrough. Trots att Dwight Gayle gav The Baggies ledningen i den 63:e minuten blev det en 2-3 förlust efter två sena mål av Boros Britt Assombalonga.

Därmed har WBA sju poäng upp till toppduon. Framöver väntar ett hårt matchande i ligan med inte mindre än fyra matcher på tolv dagar. Frågan är om tränare Darren Moore väljer att satsa fullt ut på FA-cupen eller ställa över några av sina stjärnor i detta möte.

Brighton har ett mer tacksamt läge i PL och bör således kunna lägga större vikt på cupspelet. Med tanke på det och hur det såg ut i förra mötet mellan lagen är det därför svårköpt att hemmalaget blivit favoriter på kupongen. Här finns värdet på gästerna och tvåan är således given utgång. Gardera med krysset om pengarna räcker till.

Osäker till spel

Matthew Phillips, West Bromwich (vristskada)

James Morrison, West Bromwich (vristskada)

Bernardo, Brighton (lårskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Dale Stephens, Brighton (höftskada)

Varningen - 4. Benfica - Sporting Lissabon

Tätt derby i Taca de Portugal

Ett av Europas mest rivaliserande möten är det i den portugisiska huvudstaden mellan Benfica och Sporting, Derby de Lisboa. Under onsdagen drabbar de båda kombattanterna samman för andra gången på några dagar, denna gång i det första av två möten i Taca de Portugals semifinal.

När lagen möttes i Primeira Liga på Sportings hemmaplan, Estádio José Alvalade, i söndags var det Benfica som drog det längsta strået. I en spelmässigt jämn tillställning visade de rödvita örnarna en magisk effektivitet och tryckte in inte mindre än fyra bollar bakom hemmakeepern Renan Ribeiro. 2-4 slutade det mötet i Benficas favör.

Annars brukar det vara väldigt jämna tillställningar mellan dessa lag. Innan söndagens match hade rivalerna spelat fyra raka oavgjorda matcher. Faktum är också att Sporting trivts bättre mot Benfica på Estádio da Luz jämfört med på hemmaplan. Örnarna har bara vunnit ett av de sex senaste mötena på hemmagräs mot de grönvita.

Rent truppmässigt ser Benfica något bättre ut med spelare som Haris Seferovic, Pizzi, Joao Felix och fjolårets skyttekung Jonas. Den sistnämnda har dock dragits med en knäskada och är fortsatt osäker till spel. Det är även den serbiska innermittfältaren Ljubomir Fejsa.

Sporting ser ut att få klara sig utan viktiga fransmannen Jéremy Mathieu men i övrigt är truppläget bra. Rodrigo Battaglia är förvisso långtidsskadad men offensivt finns en formstark Bas Dost. Han har nu gjort mål tre matcher i följd och ses som en av Portugals hetaste anfallare.

I detta sprakande derby ska holländaren och hans lagkamrater inte räknas bort. Jämnt och målsnålt är ingen vild gissning även om lagen bjöd på sex baljor i söndags. Krysset får bli utgångstecken där ettan också åker med tidigt. Tvåan känns inte speciellt trolig men är trots detta intressant med tanke på den låga streckningen. 1X i grund och helgardering på system som går för miljonerna!

Missar matchen

Rodrigo Battaglia, Sporting Lissabon (korsbandsskada)

Osäker till spel

Jonas, Benfica (knäskada)

Ljubomir Fejsa, Benfica (fotskada)

Tyronne Ebuehi, Benfica (matchotränad)

Jéremy Mathieu, Sporting Lissabon (oklart)

Fredy Montero, Sporting Lissabon (vristskada)