Manchester United faller mot nykomlingen

Skrällen! - 1. Luton - Manchester United United övervärderas - till Europatipset Vid en flukt på resultaten är det lätt att tro att det våras för Manchester United. Tre raka segrar i ligaspelet med nio gjorda mål är förvisso en klar förbättring jämfört med tidigare, men jag vill höja ett varningens finger för att The Red Devils haft marginalerna på sin sida den senaste tiden. Hade det inte varit för en storspelande Onana hade resultatraden inte lyst så grön som den gör. En annan faktor till att United fått bättre utdelning är att Ten Hag fått tillbaka bärande pjäser. När Shaw och Martínez tar plats i de bakre leden ser gästerna oändligt mycket bättre ut än när duon är borta, men inför mötet med Luton kan United tvingas klara sig utan sina nyckelpjäser. Martínez har dessvärre ådragit sig en ny skada medan Shaw är tveksam till spel på grund av muskelbesvär. Det skulle vara ödesdigra tapp för Ten Hag vars vilja att spela ut bakifrån riskerar att gå i baklås mot ett skickligt Luton. The Hatters kommer närmast från en saftblandare mot Sheffield United där 1-3 i brakan var ett hårt uppvaknande. Alla som hade lastat på med Luton-spelare i Fantasy Premier League satt och svor när Rob Edwards gäng blev hårt straffade via omställningar, men här tror jag att värdarna kan ge igen med samma mynt. Luton trivs väldigt mycket bättre när de slipper föra matchbilden. Mot ett lag som Manchester United kommer sprintern Ogbene att komma mer till sin rätt och de hemmahörande är också erkänt starka på fasta situationer. Där kommer Harry Maguire att spela en nyckelroll för gästerna, men lyckas Doughty undvika att pricka Maguires skalle blir jag inte förvånad om “Hattmakarna” firar triumfer på liggande boll. Höjlund och Garnacho visar toppform hos gästerna medan Rashford är ett ständigt hot, men jag är inte beredd att köpa Manchester United till vilket pris som helst. I en förmodat illa passande matchbild går det inte att bara stå och se på när tvåan målas upp bland bergstopparna. Så länge högertecknet överstiger 65 procent råder garderingstvång på Kenilworth Road. Jag målar hela vägen över. Notabla avbräck Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem) Mads Andersen, Luton (vadskada) Marvelous Nakamba, Luton (knäskada) Lisandro Martínez, Manchester United (knäskada) Mason Mount, Manchester United (vadskada) Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (benskada) Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada) Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada) Osäker till spel Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Spiken! - 2. Sheffield United - Brighton Sheffield United räcker inte till - till Europatipset För blott tredje gången denna säsong fick Sheffield United sträcka händerna i skyn. 3-1 mot Luton var en förlösande seger för The Blades som genomförde sin matchplan till punkt och pricka. Chris Wilder fick träff i omställningsspelet där bland annat Cameron Archer spelade en nyckelroll. Anfallaren skapade alla möjliga sorters problem i nykomlingsmötet och blir en spelare som även Brighton får se upp med. Jag tror med det sagt inte att man ska förvänta sig några stordåd av Sheffield United framöver. Luton är ett av få lag i Premier League som inte alls är bekväma med att föra en matchbild. The Hatters lyckades trots det skapa ett par högkaratiga målchanser och jag vill verkligen understryka att Sheffield Uniteds försvar varit överallt och ingenstans sedan Wilder valde att anta en mer offensiv framtoning. Det kan onekligen bita grabbarna från stålstaden i ändan mot Brighton. The Seagulls älskar i sin tur att vara drivande och jag tycker att De Zerbi är på väg att väcka sina adepter efter en tidigare lång svacka. 4-1 i rivalmötet mot Crystal Palace var en styrkedemonstration och det gick heller ingen nöd på insatsen senast mot Tottenham. En annan dag hade Brighton lämnat norra London med minst en pinne istället för 1-2 i fjärten. Mitoma och Fati är ytterst välkomna tillskott i truppen som tillsammans med Gross, Welbeck och Lamptey kan se till att Sheffield United får svettas i kubik under söndagen. I slutet av januari körde gästerna över samma motståndare med 5-2 i FA-cupen på denna arena och jag blir inte förvånad om vi får se något liknande när det är dags för aktörerna att mäta svärd i Premier League. Brighton är ett betydligt bättre fotbollslag än Sheffield United och jag anser att det är dags att komma ner på hästen igen för de sistnämnda. Glädjen efter segern mot Luton blir kortvarig när Roberto De Zerbi och dennes kompani ser till att The Blades sätts på plats. Tvåan blir smått överstreckad, men det spelar ingen roll. Kupongen innehåller flera andra bättre skrällägen där garderingar är välkomna. Brighton spikas. Notabla avbräck Chris Basham, Sheffield United (benskada) John Egan, Sheffield United (benskada) Solly March, Brighton (knäskada) Joao Pedro, Brighton (knäseneskada) Jack Hinshelwood, Brighton (fotskada) James Milner, Brighton (muskelskada) Julio Enciso, Brighton (knäskada) Osäker till spel Ben Brereton Díaz, Sheffield United (knäseneskada) Ivo Grbic, Sheffield United (hjärnskakning) Gustavo Hamer, Sheffield United (lårskada) Rhys Norrington-Davies, Sheffield United (knäseneskada) Oliver McBurnie, Sheffield United (vadskada) George Baldock, Sheffield United (muskelskada) Simon Adingra, Brighton (landslagsuppdrag)

Premiären! - 13. AIK - Örebro Äntligen är det dags - till Europatipset Som ett bortskämt barn på julafton har man gått och trånat efter att få ta del av svensk fotboll sedan det alldeles för långa uppehållet. Under söndagen är det dags att ge kroppen och knoppen ny energi när det säkraste av vårtecken står för dörren. Premiären av Svenska cupen är äntligen här! Turneringen kickade igång i lördags men det är inte förrän på veckoslutets Europatips som blågul fotboll tar plats på kupongen. AIK redovisade i dagarna ett hemskt bokslut för 2023 och som om inte det vore nog går premiären i cupen av stapeln på Tele2 Arena. Det tror jag dock att supportrarna skiter i när det är dags att äntligen få se sitt hjärtas lag i en tävlingsmatch. Örebro möter upp i den kungliga huvudstaden där de 17.000 tillgängliga biljetterna lär gå åt i ett nafs. Henning Berg och dennes adepter borde vara extremt sugna på att revanschera från den mardrömslika fjolårssäsongen där Gnaget som bekant slutade blott tre poäng ovanför det negativa kvalstrecket. Thomas Berntsen klev mitt i säsongen in i en orkan som sportchef där det mesta handlade om att åstadkomma konstgjord andning i form av nytt allsvenskt kontrakt. Uppgiften grejades och inför den här säsongen har bland annat Ellingsen, Diawara, Tiedemann och Celina anslutit på permanent basis. Kvartetten kommer med en stor portion rutin och även om det i supporter-läger råder delade meningar om satsningar på äldre spelare är det åtminstone lirare som kan gå in och leverera per omgående. Jag är i alla fall väldigt spänd på att se vad mittfältet med Salétros, Ellingsen och Celina kan åstadkomma. Örebro stod i sin tur för en sval säsong i Superettan. Christian Järdler har under försäsongen fått tillskott i form av Modig, Saeid, Påhlsson och Oskar Käck, men i jämförelse med AIK står sig närkingarna inte särskilt väl. Underdog-kostymen kan förvisso passa de vitsvarta i premiären, men hittar AIK upp i någorlunda nivå ska det inte vara något snack på konstgräsmattan. Ettan lämnas ensam till vad som ser ut att bli godkänd procent! Notabla avbräck Alexander Fesshaie, AIK (underkroppsskada) John Guidetti, AIK (underkroppsskada) Osäker till spel Sebastian Crona, Örebro (knäskada) TILL EUROPATIPSET