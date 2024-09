"Manchester United har inte råd med misstag nu"

Den näst sista omgången av Europamästaren kommer till oss denna söndag. Europatipset innehåller 3,5 miljoner i jackpot och nu är det dags att börja sticka ut om man ligger efter i rankingen. Europeiska toppligor samt The Championship och Allsvenskan samsas om utrymmet där jag ser fram emot Manchester United mot Tottenham och El Derbi Madrileño på Wanda Metropolitano. Vamos!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Tottenham

Öppet på Old Trafford - till Europatipset

Dagens Manchester United har inte råd att ta lätt på uppgifter i någon tävling. Det blev uppenbart i veckans Europa League-premiär mot Twente som slutade 1-1 efter ett taffligt ingripande i samband med holländarnas kvitteringsmål. United skapade egentligen tillräckligt mycket för att lägga beslag på samtliga poäng, men när The Red Devils aldrig kom ur tvåans växel tvingades Ten Hag likväl möta en ny kritikstorm på presskonferensen.

I samma tävling hade Tottenham en desto ljusare premiär när Qarabag lades på rygg med 3-0. Viktorian anlades trots spel i numerärt underläge hela matchen, men jag vill snabbt föra till protokollet att siffrorna inte motsvarade händelserna på det gröna schackbrädet. Qarabag tilläts mängder av högoktaniga målchanser – azerierna brände bland annat en straff – och jag vågar lova att Spurs hade blivit straffade av ett skickligare motstånd.

Ange Postecoglous spelsätt är underhållande på alla sätt och vis, men Tottenham kommer aldrig att ta nästa kliv som lag om inte australiensaren tar hänsyn till olika matchbilder. Basta. Trots att det liljevita självförtroendet är stärkt vågar jag inte räkna bort slitna ben som en potentiell nackdel när det bär av till Old Trafford. Är det något man också vill undvika mot ett lag av Uniteds sort är det att stå alldeles för högt med sin backlinje.

Rashford, Garnacho, Diallo och Fernandes är bara några av lirarna som trivs när de får ytor att operera på. Höjlund är ett annat djupledshot medan Zirkzees förmåga att glida in mellan linjer kan locka upp firma Romero/Van de Ven som gärna stöter bort sig ett par gånger per match. Uniteds backlinje har med det sagt också en förmåga att gå bort sig, men hemmaplan och längre vila gör att jag lutar åt vänster.

United saknar som bekant Shaw och Yoro i de bakre leden, men jag tror att värdarna kan klara sig utan duon. Tottenham har Richarlison som bekräftat avbräck och i skrivande stund är det dessutom osäkert om Son kommer till spel. Sydkoreanen tvingades lämna mötet med Qarabag med en befarad skada. Skulle han missa söndagskalaset är det ett enormt tapp. Jag chansspikar ettan till häftig procent.

Notabla avbräck

Luke Shaw, Manchester United (vadskada)

Leny Yoro, Manchester United (fotskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (tåskada)

Richarlison, Tottenham (muskelskada)

Wilson Odobert, Tottenham (muskelskada)

Osäker till spel

Son Heung-min, Tottenham (smäll)

Draget! - 2. Ipswich - Aston Villa

Ipswich räknas inte bort - till Europatipset

Efter fjolårets massivt imponerande fjärdeplats spåddes Aston Villa få det jobbigare den här säsongen. Flera av storlagen rustade under sommaren för att slå sig in bland topp 4, men Unai Emery och dennes adepter har visat att det kommer att krävas något alldeles extra för att slå The Villans på fingrarna över 38 omgångar. 4-0-1 – förlusten mot Arsenal var dessutom missvisande – på fem ligamatcher imponerar.

Emerys förmåga att ständigt förändra sig själv och sitt spelsätt är en egenskap som finns hos alla topptränare på planeten och så länge basken styr över Villa räknar jag med att de rödblå slåss om Champions League-platser varje säsong. Efter derbysegern mot Wolverhampton (3-1) roterade Emery kraftigt i sin startelva i veckans Ligacupmatch mot Wycombe, men Villa reste likväl hem med ett relativt behagligt avancemang i ryggsäcken.

En handfull lirare som tidigare matchats sparsamt – däribland Bailey, Durán och Buendía – fick viktiga minuter under bältet medan Watkins, Rogers och Konsa tilläts vila inför trippen till Portman Road. Hur Emery portionerar ut speltiden i sin trupp denna söndag blir spännande att följa då Bayern München väntar på hemmaplan i kommande veckas Champions League-omgång.

Inte sällan är det kommande uppgift efter en mitt i veckan-match som tar stryk i tätt matchande, men här vill jag trots allt höja ett varningens finger för Ipswich. I min bok står Kieran McKennas mannar med bäst chans att klara sig kvar av nykomlingarna och efter tre raka poängplock finns momentum hos The Tractor Boys. Delap, Hutchinson, Davis och Szmodics kan alla hota Aston Villa på olika sätt.

Vid en ansenlig insats är detta såklart gästernas match att förlora, men med ett par potentiellt störande faktorer att hantera vill jag inte spika tvåan till vilken procent som helst. Ipswich har stundtals imponerat och när ettan erbjuder massivt spelvärde i en troligen böljande tillställning låter jag den ackompanjera tvåan så snabbt som möjligt. “Gubben” (etta-tvåa) spelas.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Kalvin Phillips, Ipswich (lårskada)

Harry Clarke, Ipswich (matchotränad)

Diego Carlos, Aston Villa (muskelskada)

John McGinn, Aston Villa (knäseneskada)

Jaden Philogene, Aston Villa (smäll)

Matty Cash, Aston Villa (knäseneskada)

Derbyt! - 4. Atlético Madrid - Real Madrid

Fördel Real i stadsderbyt - till Europatipset

El Derbi Madrileño är underhållning på högsta nivå och jag ser verkligen fram emot mötet mellan två av La Ligas så här långt tre obesegrade lag. Det sista är givetvis Barcelona och känslan är att inget av Madridlagen har råd med en förlust om katalanerna inte ska släppas iväg alltför långt i toppstriden. Vad det gör med derbyts matchbild återstår att se, men det finns även fler faktorer som påverkar.

För Atlético Madrids del finns en fysisk nackdel som måste hanteras då “Madrassmakarna” var i farten så sent som i torsdags. 1-0-segern mot Celta Vigo var onekligen förlösande där Álvarez satte segermålet på tilläggstid, men sett till matchbilden vet i katten om Simeones gäng förtjänade hela kakan. Celta var väl så bra som de rödvita och en annan dag hade galicierna fått med sig minst en pinne.

Med slitna ben och ständigt underskattade Azpilicueta på skadelistan finns vissa farhågor för Atléticos prestationsnivå när ärkerivalen står på andra sidan. I Carlo Ancelottis bakhuvud kliar främst truppläget. Alaba och Camavinga saknas sedan länge och denna söndag fattas även Mbappé som enligt spansk media blir borta i ett par veckor. Det är ett tungt avbräck för Los Blancos, inte minst då Mbappé hittat rätt mot slutet med nätrassel i fyra raka tävlingsmatcher.

Nämnas bör även att Carvajal är ett osäkert kort, men är det något lag på planeten som klarar sig utan en kvartett världsklasspelare är det Real Madrid. Tio gjorda mål på de tre senaste i alla tävlingar är ett kvitto på att “Marängerna” börjar trumma igång och när Atlético Madrid inte är samma defensiva enhet som tidigare upplagor ställer jag mig frågande till om värdarna orkar hålla tätt över 90 minuter.

Atlético Madrid vann fjolårets motsvarande möte med 3-1 och brukar i regel trivas bra hemma mot Real Madrid, men två dagars längre vila för Ancelottis manskap är en faktor jag har svårt att se förbi. När matcherna duggar tätt är varje fysisk fördel livsviktig och trots att tvåan blir ett par hack för hårt streckad är det likväl högertecknet som lockar mig allra mest. På andelssystemet kan den spelvärda ettan smygas med.

Notabla avbräck

César Azpilicueta, Real Madrid (vadskada)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Kylian Mbappé, Real Madrid (lårskada)

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Eduardo Camavinga, Real Madrid (knäskada)

Brahim Díaz, Real Madrid (lårskada)

Dani Ceballos, Real Madrid (ankelskada)

Osäker till spel

Dani Carvajal, Real Madrid (muskelskada)