Måstematch - endast seger gäller för Malmö

Höjdaren - 1. Besiktas - Malmö FF

Malmö får ge sig i Istanbul

Malmö FF stod för en stark upphämtning i hemmamatchen mot Genk när 0-2 blev 2-2 via mål av Oscar Lewicki och Marcus Antonsson. Den poängen gör dock inte speciellt stor skillnad då det krävs tre poäng nere i Istanbul för att det ska bli fortsatt spel i Europa League för de himmelsblå.

Torsdagens motståndare, Besiktas, stod nämligen för en mäktig vändning borta mot Sarpsborg när 0-2 förbyttes till en 3-2 seger för turkarna i den andra halvleken. Jeremain Lens var stor segerorganisatör med två mål och en assist. Vändningen gör att en poäng räcker mot MFF för att de svarta örnarna ska avancera till sextondelsfinal.

Överlag har dock Senol Günes mannar inte imponerat under hösten. Spelet har hackat betänkligt med tanke på vilka spelare som finns i truppen. På senare tid har det ändå sett bättre ut med fyra raka matcher utan förlust.

Här får hemmalaget klara sig utan hårdföre Pepe i försvaret och kreativa Ryan Babel i offensiven. Trots det kan en startelva beståendes av namn som nämnda Lens, Quaresma, Ljajic och Vagner Love mönstras. Då ska givetvis Besiktas gälla som klara favoriter hemma mot Malmö.

Skåningarna vann dock när lagen möttes på Stadion för drygt två månader sedan. Då var det en överlag jämn tillställning där Uwe Röslers manskap visade prov på fin effektivitet och stängde ner Besiktas offensiv förvånansvärt enkelt.

På Vodafone Park väntas en helt annan anstormning från hemmalaget. Det som talar för Malmö är att Besiktas har allt att förlora och kan möjligen bli lite för bekväma då ett oavgjort resultat räcker. Krysset ska definitivt med på samtliga system. Tvåan känns dock relativt långsökt och troligt är att Malmö får tacka för sig i Europaspelet för den här gången.

Missar matchen

Pepe, Besiktas (lårskada)

Ryan Babel, Besiktas (lårskada)

Osäker till spel

Caner Erkin, Besiktas (vadskada)

Spiken - 2. Genk - Sarpsborg

Sarpsborgs saga tar slut

Sarpsborg har varit den kanske största överraskningen i UEFA:s turneringar den här hösten. Norrmännen har gjort en snarlik prestation som Östersund under fjolårssäsongen och har alltjämt chansen att ta sig vidare från gruppspelet. Då krävs dock seger på Luminus Arena mot Genk som innehar förstaplatsen inför den avslutande omgången.

Belgarna grämer sig nog över den tappade 2-0 ledningen mot Malmö på Stadion då de redan nu hade kunnat vara klara för sextondelsfinal. Här har de ändå ett bra utgångsläge då en poäng räcker inför hemmafansen för att säkra avancemanget.

Just på Luminus Arena är de blåvita “Smurfarna” otroligt starka och har bara förlorat en match sedan januari. Överlag har Genk agerat stabilt under hösten. Philippe Clements manskap toppar Jupiler League efter endast en förlust de inledande 18 omgångarna. Fansen drömmer med all rätta om den första ligatiteln sedan 2011.

I Europa League har det också blivit en förlust på fem omgångar och den kom något överraskande mot just Sarpsborg. Då var det norrmännens stora stjärna, dansken Patrick Mortensen, som fällde avgörandet med två mål i 3-1 segern.

Här är det dock helt andra förutsättningar och inte mycket talar för att Sarpsborg ska kunna mäta sig med Genk på bortaplan över 90 minuter. Med hemmalagets sylvassa anfallsduo, Trossard och Samatta, kommer detta bli en tung kväll för Geir Backes lag.

Sarpsborg slutade trots allt bara åtta i Eliteserien vilket visar på vilken enorm klasskillnad det bör vara mellan dessa lag. Runt 80 procent på ettan är fullt rimligt och det blir kupongens första spik. Här tar Sarpsborgs saga slut.

Osäker till spel

Jhon Lucumí, Genk (lårskada)

Ivan Fiolic, Genk (oklart)

Jakub Piotrowski, Genk (oklart)

Joonas Tamm, Sarpsborg (oklart)

Björn Utvik, Sarpsborg (höftskada)

Draget - 12. AEK Larnaca - Bayer Leverkusen

Omotiverat Leverkusen får problem?

Nere på Cypern är det fortfarande närmare 20 grader men där väntar en sval tillställning när Bayer Leverkusen kommer på besök. Grupp A är nämligen redan avgjord; tyskarna och Zürich avancerar medan AEK Larnaca och Ludogorets får tacka för sig. Det gör denna drabbning betydelselös men samtidigt något man kan dra nytta av på tipset.

Larnaca, som bara nått gruppspelet en gång tidigare, visade senast att de kommer köra för fullt hela vägen in. Då tog de nämligen en tung skalp borta mot Zürich efter att makedoniern Ivan Trickovski avgjort sent för cyprioterna.

Nu är det hemmaplan som gäller och där är laget erkänt starkt även om det bara blivit en poäng på två försök i gruppspelet. I kvalet körde AEK över Dundalk (4-0), Sturm Graz (5-0) och Trencin (3-0) inför hemmafansen. Det visar lite på den styrka som trots allt finns i truppen.

Heiko Herrlich förfogar naturligtvis över en klasser bättre trupp. Med spelare som Kai Havertz, Julian Brandt och Kevin Volland har Leverkusen ett lag för toppen av Bundesliga. Efter en medioker start på säsongen har det också sett bättre ut på senare tid. Sju poäng på de tre senaste har tagit de rödsvarta upp på en mittenposition.

På söndag väntar ett mycket viktigt möte borta mot Eintracht Frankfurt. Redan tre dagar senare står sedan rivalmötet mot Schalke för dörren. Det är knappast någon vild gissning att Herrlich kommer lägga krutet på dessa matcher och därmed spara sina guldkorn.

Ett reservbetonat Leverkusen utan större motivation är således att vänta på Cypern. Då ska givetvis AEK Larnaca ha betydligt större chanser till poäng än vad strecken antyder. Allt värde finns på cyprioterna och det är bara att gå emot. Jag spelar 1X på samtliga mina system med goda förhoppningar.

Missar matchen

Sven Bender, Bayer Leverkusen (vristskada)

Joel Pohjanpalo, Bayer Leverkusen (vristskada)

Osäker till spel

Marlos Antoniades, AEK Larnaca (lårskada)

Daniel Mojsov, AEK Larnaca (fotskada)

Jonathan Tah, Bayer Leverkusen (ljumskskada)