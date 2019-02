Måstematch på Old Trafford

Höjdaren - 1. Manchester United - Liverpool

Ytterst ovisst i engelsk klassiker

The North-West Derby är det mest klassiska mötet av samtliga i England. Manchester United stoltserar med 20 ligatitlar, två före närmast jagande Liverpool. Detta avstånd kan dock halveras då The Reds i högsta grad är med i titelstriden. Under söndagen ställs klubbarna mot varandra på drömmarnas teater!

Efter Ole Gunnar Solskjaers intåg i United har säsongen tagit fart på allvar för The Red Devils. Nio Premier League-matcher med norrmannen vid rodret har gett sanslösa 25 poäng. Dessutom har de mesta mästarna slagit ut både Arsenal och Chelsea på bortaplan i FA-cupen. Enda stora plumpen hittills kom i Champions League hemma mot PSG.

Tre spelare har lyft sig radikalt sedan Solskjaers intåg i december. Victor Nilsson Lindelöf har tagit steget från halvdan till toppback i Premier League, Marcus Rashford har varit precis så bra som fansen hade förhoppningar om inför säsongen, men framförallt har Paul Pogba visat att han är en av världens bästa. Fransmannen har nu stått för nio mål på sina tio senaste starter.

När det kommer till Liverpool så har The Reds som bekant gjort en utomordentlig säsong. Samma poäng men med en match mindre spelad än huvudkonkurrenten City är läget inför den 27:e omgången. Kanske kan Pool bärga den där efterlängtade Premier League-titeln (sedan 1992) som inte finns i prisskåpet på Anfield.

Truppläget ser bra ut inför rivalmötet på Old Trafford. Virgil van Dijk, som var avstängd i veckans 0-0 match mot Bayern München, är tillbaka. Dessutom finns Trent Alexander-Arnold att tillgå efter en längre tids skadefrånvaro. Det är egentligen bara Joe Gomez av de som haft mycket speltid som inte finns med här.

På Old Trafford brukar dock Liverpool ha det extremt tufft. Endast en seger på de tolv senaste besöken är inget smickrande facit. Knapp fördel United möjligen men krysset ligger ändå närmast till hands. Utgå där, gardera därefter åt vänster men plocka gärna med samtliga tecken om stålarna räcker till.

Missar matchen

Antonio Valencia, Manchester United (muskelskada)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Jesse Lingard, Manchester United (lårskada)

Matteo Darmian, Manchester United (oklart)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Spiken - 3. Chelsea - Manchester City

City plockar hem Ligacupen!

I London ska årets första titel i England delas ut när det är dags för final i Ligacupen. Wembley står värd för matchen där Chelsea ställs mot de regerande mästarna från Manchester.

För Chelseas del blir det den tredje matchen denna vecka. I torsdags hade The Blues inga problem att avfärda Malmö FF på Stamford Bridge. 3-0 blev det där men i ärlighetens namn imponerade inte Londonlaget. Dessförinnan åkte Maurizio Sarris gäng på ett svidande nederlag mot Man United i FA-cupen, för att inte tala om förnedringen på Eastlands mellan dessa lag för två veckor sedan.

City ser då extremt mycket bättre ut. Bortsett från plattmatchen mot Newcastle för en knapp månad sedan har de ljusblå gått rent under 2019. Tolv segrar av 13 möjliga är enormt imponerande siffror. Veckans vändning mot Schalke med en man mindre andades dessutom ren klass. För de som inte sett Leroy Sanés frispark mot sina forna lagkamrater är det värt att ta en titt.

Till huvudstaden reser City utan några större avbräck. Benjamin Mendy och Gabriel Jesus är frågetecken men inga spelare där det inte finns täckning. Värre är det i så fall för Chelsea som möjligen får klara sig utan världens dyraste målvakt, Kepa Arrizabalaga. Spanjoren dras med en lårskada och är osäker till spel. Där finns ingen vidare back-up då det är den före detta City-målvakten Willy Caballero som är andrakeeper.

6-0 till City blir det inte här men något annat än att de ljusblå plockar hem Ligacupen för andra säsongen i rad skulle förvåna oerhört. Just nu är det väldigt stor skillnad mellan dessa lag. Här är det inget snack om vad spelet blir - spika tvåan!

Osäker till spel

Kepa Arrizabalaga, Chelsea (lårskada)

Pedro, Chelsea (magproblem)

Gary Cahill, Chelsea (ryggskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)

Davide Zappacosta, Chelsea (feber)

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Gabriel Jesus, Manchester City (lårskada)

John Stones, Manchester City (ljumskskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Skrällen? - 9. Atlético Madrid - Villarreal

Atlético får problem med bogey-team?

Det var ett kokande Wanda Metropolitano som fick se sina rödvita hjältar koppla greppet om Champions League-åttondelen mot Juventus i onsdags. Atlético segrade där med 2-0 efter att ha utnyttjat två fasta situationer. De båda uruguayanska mittbackarna, José María Giménez och Diego Godín, stod där för målen.

Under söndagen väntar nästa drabbning på arenan som är skådeplats för Champions League-finalen senare i vår. Ett krisande Villarreal står för motståndet och frågan är om Diego Simeones manskap kan ladda om efter veckans fenomenala insats.

Villarreal återfinns på nedflyttningsplats inför detta möte. Den gula ubåten är dock ett lag som verkligen inte ska underskattas. Rent truppmässigt är gästerna ett lag för topp 6 och den senaste tiden har de också visat lite av sin kapacitet. I Europa League blev det avancemang mot Sporting och förra helgen krossades Sevilla med 3-0 hemma på Estadio de la Cerámica.

Självförtroendet är således för första gången på länge på topp när de gulklädda reser till huvudstaden. Atlético Madrid är dessutom ett motstånd de inte räds. Villarreal har nämligen otroligt fin statistik mot Los Colchoneros. Sju raka matcher utan förlust har radats upp mot söndagens motståndare.

Utifrån nämnda faktorer blir Atlético alldeles för betrodda i denna tillställning. Urladdningen senast kan mycket väl påverka och Villarreal kommer sälja sig dyrt. Här är det läge att plocka med samtliga tecken, särskilt när tvåan i skrivande stund streckas en bra bit under tio procent. Bortasegern på Wanda Metropolitano är vägen till miljonerna!

Missar matchen

Daniele Bonera, Villarreal (lårskada)

Osäker till spel

Lucas Hernández, Atlético Madrid (knäskada)

Manuel Trigueros, Villarreal (knäskada)

Bruno Soriano, Villarreal (knäskada)