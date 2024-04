"Mbappé och PSG tar revansch mot Barca"

Draget! - 1. Barcelona - PSG

PSG måste framåt - till Europatipset

Bortamålsregeln har diskuterats flitigt sedan den avskaffades, men oavsett vilken sida man står på gick det inte att klaga på underhållningsvärdet i de första Champions League-kvartsfinalerna. Samtliga fyra matcher gick över 2,5 mål och i mötet i Paris fick vi se fem nätrassel när PSG tog emot Barcelona. De sistnämnda stod för tre av dessa vilket ger ett gynnsamt utgångsläge inför returen. Eller?

Jag är inte helt övertygad. Först och främst ska det dock sägas att Xavi och dennes adepter stod för en mer eller mindre perfekt insats på Parc des Princes. Katalanerna hade PSG i en taktisk rävsax i den första halvleken där Raphinha kunde ge Barca ledningen mindre än tio minuter från halvtidsvisslan. Brassens centrala roll lockar fram hans bästa egenskaper och att spela honom precis bakom Lewandowski var ett genidrag från Xavi.

Cancelo kunde således flytta högre upp i banan där portugisen har sina främsta styrkor. Cubarsí och Araújo stod också för nämnvärda insatser längst bak, men jag vill kanske framför allt lyfta fram Gündogan. Tysken gör ett stort jobb i det tysta och ser alltid till att lagets bästa hamnar i centrum. Mittfältaren tappar i princip aldrig bollen och har han en bra dag denna tisdag är mycket vunnet för Barca.

Med det sagt finns det frågetecken för vem som ska ackompanjera Gündogan på mitten. Varken De Jong eller Pedri befinner sig i fysisk toppform och på botbänken återfinns firma Christensen/Roberto som drog på sig varningar i Paris. Sedan tidigare är även Gavi borta med en knäskada. Då är jag inte så säker på att Blaugrana får sin defensiv att klicka över 90 minuter.

PSG är ett lag som kan gå obrydda i 45 minuter, som i det första mötet, för att sedan explodera när det som minst anas. När parisarna vände 0-1 till 2-1 på sin hemmabana trodde jag att det kunde rinna iväg, men istället blev Enriques mannar övermodiga och släppte in Barcelona i matchen. Kan de undvika samma misstag denna tisdag lockar den spelvärda tvåan. Inte minst när spetsen i offensiven är den kanske vassaste i hela turneringen. På denna analys blir tvåan en spänstig chansspik.

Notabla avbräck

Andreas Christensen, Barcelona (avstängd)

Sergi Roberto, Barcelona (avstängd)

Gavi, Barcelona (knäskada)

Alejandro Balde, Barcelona (senskada)

Presnel Kimpembe, PSG (hälskada)

Sergio Rico, PSG (huvudskada)

Layvin Kurzawa, PSG (ryggskada)

Fräckisen! - 2. Dortmund - Atlético Madrid

Allt eller inget för Dortmund - till Europatipset

Lite i skymundan av mötet mellan PSG och Barcelona drabbade Atlético Madrid samman med Borussia Dortmund på Wanda Metropolitano i onsdags. Jag förväntade mig att “Madrassmakarna” skulle ta hand om taktpinnen framför sin publik, men när De Paul gav de rödvita ledningen redan efter fyra minuter ändrades de spelmässiga förutsättningarna radikalt.

Diego Simeone drog hem sina trupper på klassiskt cyniskt vis och lät istället Dortmund försöka jaga en kvittering. Draget slog väl ut då Lino kunde dryga ut ledningen till 2-0 innan halvtidsvilan. Samme Lino drog dessförinnan på sig en varning som håller honom borta från spel i returen. Efter 2-0-målet kontrollerade Atleti händelseförloppet med järnhand, men drygt tio minuter från slutet blev spanjorerna straffade.

Sébastien Haller kunde reducera till 1-2 och gav således Dortmund blodad tand inför vad som komma skall denna tisdag. Ivorianen skadade sig dessvärre i helgens ligamatch mot Borussia Mönchengladbach och kan således saknas här, men jag tror ändå att Dortmund har vad som krävs för att kunna ge Atlético Madrid en rejäl fight. Bortsett från Haller saknas även Bensebaini.

I övrigt är truppläget bra. Sancho fanns inte med i helgen på grund av sjukdom, men jag tror att det ska väldigt mycket till för att hålla engelsmannen borta från spel mot Atlético. Champions League är den enda kvarvarande titelchansen för Dortmund som vid en bra insats denna afton kan ges en boost i jakten på RB Leipzigs fjärdeplats i Bundesliga.

Atlético Madrid har bara vunnit fem av 15 bortamatcher i La Liga och även om det är annorlunda förutsättningar i en avgörande Champions League-kvartsfinal måste man ha med sig att gästerna inte behöver vinna returen. Karvade i den mest cyniska skolan som finns kommer besökarna att göra det svårt för Dortmund, men jag gillar likväl tyskarnas segerchans. Ettan är en tänkbar spik.

Notabla avbräck

Ramy Bensebaini, Dortmund (knäskada)

Samuel Lino, Atlético Madrid (avstängd)

Memphis Depay, Atlético Madrid (muskelskada)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Osäker till spel

Sébastien Haller, Dortmund (smäll)

Jamie Bynoe-Gittens, Dortmund (ryggskada)

Saúl Ñíguez, Atlético Madrid (ankelskada)





Banken! - 3. Southampton - Preston

The Saints vinner igen - till Europatipset

Jag har som bekant rekat ut Southampton att komma topp 2 i The Championship. Detta gjordes tidigare under säsongen när The Saints radade upp 243 ligamatcher utan förlust, men när sviten dog föll de rödvita också in i en sämre trend. Mot slutet har den dock vänts tillbaka och när övriga lag i toppstriden – Leicester, Leeds och Ipswich – gått kallt har Russell Martins mannar fått vittring på topp 2 igen.

Med en match tillgodo på Leicester och två på de andra räknar i alla fall inte jag bort Southampton från en direktplats till Premier League. När Martin och company får spelet att stämma tycker jag att de är ligans bästa lag och den skotska tränaren står dessutom med ett utmärkt truppläge inför avslutningen. Bara Larios och Stewart finns i rehabrummet, men det har duon gjort under i stort sett hela säsongen.

Martin kan således ställa ut bästa möjliga startelva på benen. Smallbone, Armstrong och Brooks kan alla avgöra matcher på olika sätt och från bänken finns två av The Championships allra bästa en mot en-spelare att slänga in för att förändra matchbilder. Sulemana och Edozie är båda ruskigt svårstoppade när de får utmana sina backar på kanterna.

Harwood-Bellis och Walker-Peters styr uppspelen med järnhand bakifrån, men försvararna behöver vara på sin vakt mot Preston. Jag har gett The Lilywhites kritik för att de jämt och ständigt överpresterar sina underliggande siffror, men det måste också påtalas att gästerna är ruskigt effektiva när lägena ges. Firma Riis/Keane kan sänka vilket lag som helst på egen hand.

Jag är samtidigt övertygad om att anfallsduon kommer att få spendera merparten av matchen med att hjälpa till i försvaret. Southampton är bäst i ligan på att belägra motståndarnas planhalva och över 90 minuter tror jag att “Helgonen” kväver Preston med hjälp av publiken. Ettan streckas i högsta laget, men jag hittar mina skrällar på andra håll. Southampton vinner.

Notabla avbräck

Ross Stewart, Southampton (muskelskada)

Juan Larios, Southampton (knäseneskada)

Liam Millar, Preston (ljumskskada)

Ben Whiteman, Preston (benskada)

Osäker till spel

Brad Potts, Preston (smäll)