Mbappé visar vägen mot Barcelona

Kvartsfinalerna i Champions League dundrar vidare under onsdagen där PSG - Barcelona och Atlético Madrid - Dortmund ska synas i sömmarna. Via en hel drös engelsk fotboll och en gnutta skotskt dito är det sedan i Europa Conference League som målgången sker under torsdagen. Är ni redo för ett tvådagarsäventyr?

Höjdaren! - 1. PSG - Barcelona

Fördel PSG i Paris - till Europatipset

Om Real Madrid mot Manchester City vägde tyngst under tisdagen råder det ingen tvekan om att Paris Saint-Germain mot Barcelona väger tyngst av Champions League-kvartarna under onsdagen. Inför starten av turneringen knep jag PSG som vinnare på Oddset och med hänsyn till vilken sida av slutspelsträdet som fransmännen befinner sig på känns det fortfarande spännande.

Med Luis Enrique som bas har PSG ett bättre eget spel än på länge, i min bok ända sedan det qatariska styret tog vid, och spanjoren är heller inte främmande för att låta sina adepter falla ner i lägre block för att sedan spela på omställningar. Den taktiska flexibiliteten är viktig och jag gillade vad jag såg i den andra halvleken i den första kvartsfinalen hemma mot Real Sociedad.

Enrique justerade ett par grejer i halvtid, bland annat lägre utgångspositioner, vilket krympte ytorna för baskerna samtidigt som PSG kom i våg efter våg i omställningsspelet. De avslutande 45 minuterna var mäktiga och jag blir inte förvånad om vi får se något liknande när nästa spanska motstånd står för dörren. Barcelona blir en svårare nöt att knäcka, men i detta enskilda möte gillar jag fransmännens segerchans.

Xavi och dennes katalanska kompani har fått utstå oförtjänt mycket kritik under säsongens gång – enligt flera användbara mätverktyg är Barca det bästa laget i La Liga. Sedan Xavi deklarerade att hans tid som tränare i Katalonien tar slut efter säsongen har det dock sett bättre ut. Lewandowski har steppat upp, Yamal har tagit ytterligare kliv och Ter Stegens återkomst har givit stabilitet i de bakre leden.

Gästerna är obesegrade i alla tävlingar sedan slipsen blev skadefri och Ter Stegen kommer definitivt att få mycket att göra i den franska huvudstaden. PSG har vissa bekymmer i backlinjen där både Hakimi och Mukiele saknas, men trots att Enrique står utan högerback lutar jag ändå åt vänster. Detta då Gavi saknas för Barcelona samtidigt som De Jong, Christensen och Pedri är ytterst tveksamma till start. Med detta, hemmaplan och förmodad matchbild i åtanke spikas ettan till behaglig procent.

Notabla avbräck

Achraf Hakimi, PSG (avstängd)

Presnel Kimpembe, PSG (hälskada)

Gavi, Barcelona (knäskada)

Alejandro Balde, Barcelona (senskada)

Osäker till spel

Nordi Mukiele, PSG (smäll)

Andreas Christensen, Barcelona (hälskada)

Pedri, Barcelona (muskelskada)

Frenkie de Jong, Barcelona (ankelskada)

Spiken! - 1. Atlético Madrid - Dortmund

Simeones gäng väger tyngst i Madrid

Manchester Citys överkörning av FC Köpenhamn på Parken i all ära, men av samtliga 16 åttondelsfinaler som spelades ansåg jag att Atlético Madrid stod för den kanske mest imponerande insatsen av samtliga. 0-1 i baken från det första mötet med Inter skulle vändas på Wanda Metropolitano, men efter en dryg halvtimme hamnade “Madrassmakarna” i underläge med totalt 0-2 sedan Inter tagit ledningen.

Uppförsbacken blev således enorm, men bara kort efter italienarnas utökade ledning hittade Griezmann in med en reducering. När Depay sedan hoppade in och såg till att ta dubbelmötet till förlängning strax innan slutvisslan bars Simeones gäng fram av en minst sagt fanatisk hemmapublik. Spanjorerna tog sig vidare efter straffsparkar och mentaliteten som finns hos de rödvita går stundtals att ta på.

Med bättre fötter, nuvarande backlinje brister i speluppbyggnaden, i de bakre leden hade den här upplagan av Atlético Madrid varit en konstant i diskussionen om Champions League-titeln. Simeone har sedan länge övergivit sin ytterst pragmatiska och cyniska fotboll för en mer välspelande och bollinnehavs-baserad variant, men i mötena med Inter visade argentinaren att han kan ställa om till sitt gamla lag om så behövs.

Hemma mot Dortmund tror jag däremot att det blir champagnefotboll igen. Tyskarna tog sig oväntat – och orättvist sett till Expected Points – vidare från dödens grupp innan PSV fick på näbben med totalt 3-1 i åttondelsfinalen. Även där ska det dock sägas att Dortmund hade marginalerna på sin sida. Bägge åttondelarna var helt jämna historier och trots att jag förväntar mig ett defensivt inriktat BVB i Madrid tror jag inte att de orkar stå emot.

Atlético Madrid besitter en växel som inte finns hos tyskarna. Sancho, Reus, Adeyemi och Maatsen kan alla spela nyckelroller för besökarna, men både individuellt och som lag anser jag att Simeone och company väger ett par kilo tyngre. Firma Griezmann/Morata blir en handfull för mycket för Dortmund som troligtvis har ett underläge att försöka vända i returen. Jag är beredd att spika ettan upp till 60 procent.

Notabla avbräck

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Memphis Depay, Atlético Madrid (muskelskada)

Ramy Bensebaini, Dortmund (knäskada)

Osäker till spel

Mario Hermoso, Atlético Madrid (muskelskada)

Donyell Malen, Dortmund (lårskada)

Skrällen! - 5. Ipswich - Watford

Ipswich övervärderas grovt - till Europatipset

Strålkastarljuset i The Championship må inte vara lika starkt som det i Champions League, men det är hur som helst en galen avslutning som ligger framför oss i den engelska andraligan. Leicester, Leeds och Southampton är alla stora drakar som förväntades delta i toppstriden innan säsongen drog igång. De två förstnämnda är alltjämt med i kampen om direktplatserna till Premier League, men istället för Southampton är det en annan nykomling som slagit sig in i trehästars-racet.

Ipswich tog sig i fjol upp från League One och Kieran McKennas gäng – som hade överlägset bäst underliggande siffror i tredjeligan – har verkligen inte bett om ursäkt för sin existens i The Championship. The Tractor Boys chockstartade säsongen med att hålla jämna steg med till synes ospelbara Leicester. Under vintern tog prestationskurvan en negativ törn, men i takt med vårens ankomst har McKennas kompani studsat tillbaka.

84 gjorda mål på 41 omgångar är ett alldeles strålande facit och McKennas förmåga att kunna kräma ut nästan maximal nivå av samtliga spelare är en egenskap som kommer att bära långt för nordirländaren. Kanske hela vägen till Premier League. Under onsdagen tycker jag med det sagt att Ipswich blir grovt övervärderade hemma på Portman Road mot Watford.

Hirst och Burns är jobbiga avbräck för offensiven som inte riktigt stod att känna igen i East Anglian-derbyt mot Norwich. 0-1 i baken var en tuff smäll som kan bli svår att resa sig från med bara ett par dagars mellanrum till mötet med Watford. The Hornets har fastnat i ingenmansland men sedan Tom Cleverley tog över spakarna ser det åtminstone betydligt bättre ut.

Mittfältaren har styrt upp balansen hos de svartgula som begränsat topplag som Leeds och West Bromwich mot slutet. Fortsätter det på samma spår tror jag att även Ipswich kan få svårt att bryta ned Londonlaget. Ken Sema saknas hos de tillresta men när Bayo, Asprilla och Rajovic finns att tillgå i offensiven går det ingen nöd på detta Watford. Kraftigt vänstervriden streckning innebär att jag vill få med X2 till låg procent. Alla tecken.

Notabla avbräck

Wes Burns, Ipswich (muskelskada)

George Hirst, Ipswich (lårskada)

Janoi Donacien, Ipswich (ljumskskada)

Brandon Williams, Ipswich (benskada)

Kwadwo Baah, Watford (muskelskada)

Jeremy Ngakia, Watford (knäskada)

Ken Sema, Watford (muskelskada)