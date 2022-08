"Nu börjar omstarten för Manchester United"

Omstarten! - 1. Manchester United - Brighton

Spännande premiär på Old Trafford

Det forna storlaget Manchester United gjorde sin sämsta Premier League-säsong genom tiderna i fjol (poängmässigt) och hann med att avverka två tränare. Nu är tanken att de rödklädda ska starta om med Erik ten Hag vid rodret, men han har fått en tuff start på jobbet. Trots att United har varit ute efter Frenkie de Jong hela sommaren har han ännu inte kommit till klubben och Lisandro Martínez, som ska förstärka mittförsvaret, anslöt för bara en dryg vecka sedan.

Känslan är att laget inte är färdigt på långa vägar och inte blev det bättre i veckan när den nederländska tränaren gick ut och fördömde att Ronaldo med andra lämnade Old Trafford innan den senaste träningsmatchen mot Rayo Vallecano var avslutad. Det är fortfarande allt annat än harmoniskt i truppen och det finns fog för oro, inte minst för Ronaldo som lär vara på väg bort. Samtidigt finns det enorma individuella kvalitéer i detta United och får spelare som Fernandes, Rashford och Eriksen ut sitt kunnande ska de vara bättre än Brighton.

Gästerna från sydkusten har också haft en turbulent sommar. Nackdelen med att som Graham Potter göra diamanter av kol är att de stora rovdjuren snabbt kommer och vill plocka åt sig godbitarna. Yves Bissouma, som Potter gjorde till en av seriens allra bästa mittfältare, har redan lämnat för Tottenham och i veckan har det ryktats intensivt om att Chelsea är ute efter Marc Cucurella.

Potter ska ha stängt av Cucurella från att träna med laget för att inte störa inför premiären och frågan är hur mycket det har påverkat. Annars ser de blåvita precis som i fjol väldigt spännande ut. Caicedo ska fylla Bissoumas skor tillsammans med Mwepu och framåt finns den fantastiska kvartetten Welbeck, Trossard, Gross och Mac Allister. Maupay och Undav är dessutom två spelare som vet vart målet är beläget.

Brighton är precis som förra året ett lag som förtjänar respekt och när lagen senast möttes (i maj) vann Fiskmåsarna med hela 4-0. Den viktorian togs dock på hemmagräs och det brukar vara tuffare på Old Trafford. Här har gästerna aldrig vunnit mot United och visst ska värdarna gälla som favoriter trots all turbulens. Stannar ettan under 60 procent är det inte fel att spika United, men skulle procenten stiga mer än så bör det garderas med åtminstone ett kryss.

Missar matchen

Anthony Martial, Manchester United (knäseneskada)

Facundo Pellistri, Manchester United (vristskada)

Jakub Moder, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Jadon Sancho, Manchester United (sjuk)

Brandon Williams, Manchester United (oklart)

Kacper Kozlowski, Brighton (lårskada)

Marc Cucurella, Brighton (avstängd av klubben)

Spiken! - 2. West Ham - Manchester City

City visar klassen

De regerande ligamästarna Manchester City föll i Community Shield mot Liverpool förra helgen. Det var en väldigt underhållande match mellan två starka lag som garanterat kommer vara med och slåss om titlarna även denna säsong. Erling Braut Haaland fick 90 minuter på topp och såg sedvanligt bufflig ut. På övertid missade norrmannen ett jätteläge, men sättet han tog sig till målchansen var imponerande. När Haaland kommer igång för fullt kommer det vara en jätteförstärkning.

Kevin De Bruyne gick ut med 20 minuter kvar att spela av den matchen för att vilas och det blev en markant försämring utan belgaren. Nu kommer han starta med Rodri och Bernardo Silva på mittfältet och det är en extremt spelskicklig trio. Haaland får troligen sällskap av Foden och Mahrez på topp och det är ingen dålig trident det heller. Den lilla svagheten i bortalaget hittas i backlinjen som inte var perfekt mot Liverpool, men då greppar jag efter halmstrån.

West Ham var länge med och slogs om Champions League-platserna förra säsongen, men föll till sist tillbaka till en sjundeplats. The Hammers hade helt klart problem med dubbelspelandet i Europa. David Moyes är en herre som tror mer på kontinuitet än på rotation och det var rejält trötta ben under våren. För att lösa det problemet har Londonlaget värvat under sommaren och det har kommit in intressanta spelare.

Gianluca Scamacca kommer närmast från Sassuolo och han kommer ge Michail Antonio en match om anfallspositionen. Nayef Aguerd, som spelade i Rennes förra året, är samtidigt en försvarare som kommer gå rakt in i startelvan. Möjligen inte här dock då han dras med en vristskada. Är Aguerd out blir det troligen Zouma och Dawson som bildar mittbackspar och det är ingen duo som skrämmer Haaland direkt.

Maxwel Cornet ska också vara klar för huvudstadsklubben, men kan knappast debutera redan här. West Ham är tunga att möta med Soucek och Rice på mitten, men de har inte snabbheten som krävs för att hänga med i svängarna. Visst har The Hammers tre raka hemmamöten mot City utan förlust, men den sviten bryts nu. Spika tvåan trots överstreckning.

Missar matchen

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

Nayef Aguerd, West Ham (vristskada)

Issa Diop, West Ham (knäskada)

Höjdaren! - 5. Kalmar - AIK

AIK tappar poäng

AIK letar med ljus och lykta efter formen. Efter att mycket knappt ha lyckats slå ut Vorskla Poltava ur kvalet mot Europa Conference League, där båda matcherna spelades i Stockholm, stod Shkëndija från Nordmakedonien för motståndet i torsdagens kvalmatch. Då släppte Gnaget in mål redan i den första minuten. John Guidetti kvitterade ganska snart därpå, men 1-1 hemma mot ett lag av den kalibern är inte godkänt.

Den senaste allsvenska matchen spelades borta mot Värnamo och där var det ett smärre mirakel att solnaiterna fick med sig samtliga tre poäng. Prestationen var inte alls speciellt bra och även om tre poäng såklart är det viktigaste lär Grzelak vara orolig över det bedrövliga spelet. Nabil Bahoui och Alexander Milosevic fanns inte med i torsdagens batalj och är frågetecken även inför denna match.

Henrik Rydström gick ut och sågade allt och alla efter förlusten borta mot Degerfors. Allra mest gick han hårt åt sig själv då KFF-coachen kallade sig själv för världens sämsta tränare. Visst var insatsen på Stora Valla ett bottennapp, men så illa såg det inte ut. De hade trots allt 74 procents bollinnehav, flest avslut och 9-2 i hörnor. Det krävs bara lite mer hot i djupled istället för att bara rulla runt i backlinjen.

Till denna match får värdarna klara sig utan Simon Skrabb och Nahom Netabay som båda är avstängda och det är två tunga tapp. Samtidigt är Papa Diouf tillbaka från skada sedan en tid tillbaka och bör vara redo för 90 minuter. Då kan senegalesen starta med Berg, Shamoun och Nanasi längst fram. En spännande kvartett. I övrigt handlar mycket om hur Sjöstedt och Saetra klarar av att hantera John Guidetti.

Kalmar har tagit poäng hemma mot AIK två år i rad och när de mötte Gnaget på bortaplan för ett par veckor sedan var de på intet sätt sämre än sina motståndare. AIK lär ha en del trötta ben sedan matchen för tre dagar sedan och måste dessutom ha nästa veckas retur mot Shkëndija i åtanke. Då kommer denna tillställning ganska olägligt och jag tror inte gästerna vinner detta. 1X räcker.

Missar matchen

Simon Skrabb, Kalmar (avstängd)

Nahom Netabay, Kalmar (avstängd)

Per Karlsson, AIK (oklart)

Osäker till spel

Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)

Nabil Bahoui, AIK (oklart)

