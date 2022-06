Ny derbyförlust för Sverige

Höjdaren! - 1. Norge - Sverige

Sverige torskar igen

Det har varit närmast parodiskt att följa Sveriges skade-elände under denna samling. Inte minst på mittbackspositionen. Helander och Nilsson Lindelöf hade sagt nej från början medan Danielson har lagt ner sin landslagsarriär. Efter det har Blågult åkt på en skadad mittback per match. Starfelt, Milosevic och Nilsson har alla tvingats kasta in handduken. Det har gjort att Janne Andersson inför den här matchen har kallat in Aiham Ousou och Pavle Vagic från U21-landslaget.

Vi kan åtminstone glädjas åt att Hjalmar Ekdal gjorde en fin insats mot Serbien under torsdagen även om Sverige förlorade med 0-1. De dåliga nyheterna stannar dock inte vid backlinjen, mittfältarna Svanberg och Olsson är båda avstängda. Tur då att Cajuste har sett väldigt bra ut i sina framträdanden i den blågula tröjan. En spelare som är redo att ta en ordinarie plats centralt i banan. Framåt ser det bättre ut. Kulusevski är tillbaka från sin avstängning och både Forsberg och Isak ska kunna starta.

Norge tog två bortasegrar mot svårt motstånd i början av turneringen, men under torsdagen lyckades de inte bryta ner gruppens klart sämsta lag hemma på Ullevål trots att de fick spela med en man mer i 30 minuter. 0-0 mot Slovenien var en rejäl missräkning för Solbakkens lag. Kuggar som Haaland, Ödegaard och Berge spelade 90 minuter och är en trio som lirat väldigt mycket under denna samling. Hur mycket orkar de egentligen?

Just Haaland hade en stor kväll på Friends Arena för några dagar sedan då han tystade både Milosevic och den svenska publiken med sina dubbla fullträffar och det är givetvis en striker av yppersta världsklass. Det känns som en hyfsad mismatch att två allsvenska mittbackar ska ta hand om honom. Det finns dock gott om offensiv kvalité även förutom Haaland. King, Sörloth, Thorstvedt, Hauge och Elyounoussi är alla skickliga spelare. Dessutom är det bara att skicka upp Thorsby i offensivt straffområde om spelet går i stå så kan han filma till sig en straff…

Norge kunde mycket väl ha vunnit matchen i Solna med större siffror än 2-1, men samtidigt ska det sägas att de fick ytorna först efter den felaktigt dömda straffen som innebar 1-0. Hade Sverige mönstrat sitt bästa landslag hade jag hållit de blågula snäppet högre, men Sveriges reserver får svårt att vinna på Ullevål. Då många tippar med hjärtat blir troligen ettan inte för hårt åtgången heller och då är det trots allt en tänkbar spik. På andelssystemet är det dock inte omöjligt att jag smyger med ett kryss.

Missar matchen

Mattias Svanberg, Sverige (avstängd)

Kristoffer Olsson, Sverige (avstängd)

Carl Starfelt, Sverige (oklart)

Alexander Milosevic, Sverige (oklart)

Joakim Nilsson, Sverige (oklart)

Storfavoriten! - 3. Spanien - Tjeckien

Spanien streckas hårt

Visst känner man igen Spanien från EM. De spelar stundtals riktigt fin fotboll, men har ingen riktig målspottare som kan trycka dit bollen. Fyra mål på tre matcher är inte riktigt godkänt med tanke på vilket motstånd de stött på och hur många chanser som de har skapat. Pablo Sarabia satte dit matchens enda mål mot Schweiz och har tidigare under samlingen producerat en assist. En 30-åring som varit på lån i Sporting hela säsongen är dock inte den frälsare som Spanien skriker efter.

I vanlig ordning är det främst Álvaro Morata som ska göra det framåt, men även om det är en väldigt nyttig anfallare med fina kvalitéer är det inte längre någon striker som vräker in mål. I övrigt har Luis Enrique gott om alternativ på alla positioner och här kan den spanska förbundskaptenen plocka in lirare som Olmo, Rodri och Koke från start utan att försämra laget märkbart.

Tjeckien inledde tiden i A-divisionen urstarkt med fyra poäng på två matcher. I torsdags var de dock chanslösa borta mot Portugal. Tjeckerna fick då stryk med 0-2 och den matchen var mer eller mindre avgjord redan i paus. Frågan är hur mycket ork de bärande spelarna i laget har. Mittfältaren Tomas Soucek, som i sina bästa stunder är en fantastisk fotbollsspelare, har bland annat spelat samtliga minuter av Nations League så långt.

Trots att tjeckerna saknar flera viktiga offensiva spelare som Masopust, Barák och Schick ser de ganska intressanta ut offensivt. Mot Portugal startade Lingr, Hlozek och Kuchta på topp och då fanns dessutom Jurecka och Cerny att tillgå från bänken. Trots att Tjeckien inte hade speciellt mycket boll i hemmammötet med Spanien satte de dit två bollar i den matchen som till sist slutade 2-2 efter en sen spansk kvittering.

Spanien kommer ha enormt mycket boll i denna match, lite som i EM-fajten mot Sverige för ett år sedan. Vi alla minns vad som hände då, spanjorerna huffade och puffade i 90 minuter utan att få in bollen och Sverige kunde faktiskt snott åt sig segern med lite mer skärpa i sina omställningar. Tjeckien får hoppas på något liknande och att de ska lösa ett kryss igen är inte helt otänkbart. När ettan streckas över 80 procent väljer jag därför att gardera från start i hopp om kupongrens.

Skrällchansen! - 4. Schweiz - Portugal

Portugal övervärderas

Schweiz har haft ett jobbigt Nations League så långt. Noll poäng och 1-7 i målskillnad efter tre matcher var inte vad de rödvita hade hoppats på. Närmast kommer de dock från en hemmamatch mot Spanien där alpnationen stod upp bra. Spanjorerna hade faktiskt bara tre skott på mål på hela matchen. Defensivt såg det alltså okej ut, men det går att begära mer av offensiven.

Nu är Schär tillbaka från sin avstängning och tar troligen plats bredvid Akanji i mittförsvaret och med Xhaka och Freuler som sköld strax framför har värdnationen en bra grund att bygga på. Framåt finns det skickliga målskyttar som Seferovic, Embolo och Okafor. Dessutom är Shaqiri alltid en gubbe i lådan. Schweiz måste bara ge dessa lirare vettiga bollar att arbeta med så kan de mycket väl hitta nätet.

Portugal leder gruppen efter att relativt enkelt ha avfärdat Tjeckien med 2-0 på hemmaplan i torsdags. Bernardo Silva spelade fram till båda målen som föll i den första halvleken. Cristiano Ronaldo spelade 90 minuter för andra matchen på kort tid och frågan är om han verkligen startar igen. Visserligen vill han alltid spela och jaga nya landslagsmål, men tre 90-minutare på en vecka är ett hårt schema för en 37-åring även om det inte är tal om en normal 37-åring.

Schweiz slipper nog gärna CR7 som nätade två gånger om och dessutom assisterade till ett mål när portugiserna körde över Schweiz på hemmaplan för en vecka sedan. Samtidigt finns det gott om hot i detta Portugal. Rafael Leao, Bernnardo Silva, Diogo Jota och Bruno Fernandes är fyra andra spelare som kan luckra upp hemmaförsvaret. Vilka som än startar för gästerna kommer det vara lirare av allra högsta klass.

Portugal ska givetvis gälla som favoriter, men vi ska inte glömma att de har snubblat mot mindre nationer på senare år. I VM-kvalet kryssade de borta mot Irland, var nära på att torska hemma mot samma landslag och förlorade en avgörande match i Lissabon mot Serbien. Här ser tvåan ut att streckas minst 15-20 procentenheter för högt och Schweiz har högre kapacitet än vad de har visat den senaste veckan. Jag plockar med alla tecken redan från start där vänstersidan rensar fint.