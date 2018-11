Nyckelmöte - PSG favoriter mot Liverpool

Höjdaren - 1. PSG - Liverpool

Hemmaseger i Paris?

Champions Leagues mest uppsnackade match hittills den här säsongen står för dörren. Efter flera överraskande resultat i Grupp C står fortfarande gruppen öppen på vid gavel med två återstående omgångar. En av förhandsfavoriterna, PSG, och fjolårsfinalisterna, Liverpool, riskerar båda att missa avancemang.

Inför mötet är det fördel engelsmännen som toppar gruppen på sex pinnar tillsammans med Napoli. PSG återfinns en poäng bakom efter att ha kryssat de två senaste omgångarna mot italienarna. Förlust här för de franska giganterna samtidigt som Napoli besegrar Röda Stjärnan innebär alltså uttåg ur Champions League för Thomas Tuchels manskap.

Det har också varit en hel del oro i Paris inför mötet. Stjärnorna Neymar och Kylian Mbappé missade helgens ligamatch mot Toulouse (1-0) efter att ha ådragit sig lättare skador i landslagsuppehållet. Det ska dock bara ha varit en säkerhetsåtgärd och båda ser ut att vara tillgängliga inför onsdagens match.

Liverpool var på Vicarage Road i lördags och stod där för en fin prestation. Laget såg förbättrat ut jämfört med innan uppehållet och kunde slutligen ta en komfortabel 3-0 seger. Mohamed Salah stod för ännu ett mål och viktigt var även att Roberto Firmino fick göra sitt första mål på en månad.

När lagen möttes på Anfield bjöds det på en härlig underhållning. PSG hämtade då upp ett 0-2 underläge förgäves då nämnda Firmino avgjorde i den 92:a minuten. Där var Liverpool det klart bättre laget och borde avgjort betydligt tidigare.

Andra förutsättningar här när det är Parc des Princes som står värd för tungviktsmötet. The Reds har två raka förluster på bortaplan i Champions League och har dessutom nollats i båda matcherna. 0-2 senast mot Röda Stjärnan var en rejäl käftsmäll där Jürgen Klopps mannar inte alls var att känna igen.

Här kommer det naturligtvis inte vara något fel på laddningen men helt klart är att det kommer bli tufft för engelsmännen. PSG har endast förlorat en CL-match på hemmaplan sedan våren 2015, mot Real Madrid förra säsongen.

Jag väger åt ettan här och tycker det är en fullt rimlig spik om den håller sig omkring 40-45 procent. Samtidigt är Liverpool ett lag som aldrig kan räknas bort. Gardera därför om kapitalet räcker till.

Missar matchen

Colin Dagba, PSG (lårskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Jesé, PSG (höftskada)

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Joe Gomez, Liverpool (vristskada)

Spiken - 2. Tottenham - Inter

Spurs vinner på nytt!

I Grupp B är det inte lika stor spänning men kampen om andraplatsen bakom Barcelona lever i högsta grad. Där är det lagen som drabbar samman på Wembley som gör upp om avancemanget. Ska Tottenham ha chansen att norpa den platsen krävs seger mot Inter i London.

Med tanke på vilket spel Spurs visade upp i helgen ska goda förutsättningar finnas för det. Mauricio Pochettinos manskap stod för säsongens i särklass bästa insats i Londonderbyt mot Chelsea. The Lilywhites bjöd där på fartfylld och finurlig anfallsfotboll, framförallt i den första halvleken där de under större delar rullade ut Chelsea fullständigt. Glädjande var även att två spelare som haft problem med målskyttet under hösten, Dele Alli och Heung-Min Son båda fick måla.

Skadeläget är dock fortsatt inte optimalt för Tottenham. Mousa Dembélé och Davinson Sánchez saknas och Kieran Trippier och Danny Rose är frågetecken. Däremot var Jan Vertonghen tillbaka på bänken senast och är tillgänglig. Dessutom har den argentinska mittbackstalangen Juan Foyth imponerat när han fått chansen.

Inter tog en stabil viktoria mot bottenlaget Frosinone i lördags. 3-0 skrevs siffrorna till efter att nyförvärvet Keita Baldé stått för sina två första mål i den blåsvarta tröjan. Där kunde dessutom Luciano Spalletti kosta på sig att vila nyckelspelare som Mauro Icardi, Miranda och Ivan Perisic.

Ett utvilat Inter som kommer till London således men känslan är ändå att det inte räcker. Kommer Spurs upp i samma nivå som i helgen är helt enkelt italienarna inte på samma nivå. Mycket talar för att Tottenham plockar en trepoängare och gör spänningen om andraplatsen olidlig inför den avslutande omgången. Spika ettan på Wembley!

Missar matchen

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Davinson Sánchez, Tottenham (lårskada)

Dalbert Henrique, Inter (vadskada)

Osäker till spel

Kieran Trippier, Tottenham (ljumskskada)

Danny Rose, Tottenham (ljumskskada)

Sime Vrsaljko, Inter (lårskada)

Skrällen? - 3. PSV - Barcelona

Fjärde raka utan seger för Barca?

I samma grupp som Tottenham och Inter ställs PSV mot Barcelona i Eindhoven. Matchen är inte av någon större betydelse även om spanjorerna säkrar gruppsegern vid tre poäng, samtidigt som PSV fortfarande har en teoretisk chans att lösa tredjeplatsen.

Det öppnar naturligtvis upp för hemmalaget som lär vara rejält taggade för att kunna slå giganterna från Katalonien på näsan. PSV har stått upp bra mot både Tottenham och Inter på hemmaplan men tappat ledningen snöpligt två gånger om.

I ligaspelet har de rödvita gått desto bättre. Där har Mark van Bommels mannar stått för en magisk öppning och tagit maximala 39 poäng på 13 omgångar. Målskillnaden 46-5 på dessa matcher är minst sagt brutal. Visserligen är motståndet inte alltid det bästa men det säger samtidigt en hel om den offensiva kvalitet som finns hos PSV.

Barcelona spelade 1-1 i helgen borta mot Atlético Madrid efter att Ousmane Dembélé kvitterat sent. Insatsen där var det inget fel på men det är samtidigt tydligt att Ernesto Valverde inte får ut hela lagets kunnande. Tre raka tävlingsmatcher utan seger har katalanerna nu gått vilket inte hör till vanligheterna.

Till Nederländerna kommer dessutom Blaugrana kraftigt decimerat. Luis Suárez ådrog sig en skada mot Atlético och är inte tillgänglig. Det är heller inte viktiga pjäser som Rafinha och Ivan Rakitic. Philippe Coutinho ser även ut att missa tillställningen. Däremot finns Lionel Messi med i gästernas trupp.

Självfallet bär de spanska mästarna ett tydligt favoritskap på Philips Stadion, men samtidigt ska PSV inte underskattas i Eindhoven. Motivationen bör ligga hos hemmalaget och får de rödvita fullträff är de definitivt kapabla att störa ett för stunden något trött Barcelona. Jagas utdelning är detta helt rätt match att gardera. Jag trycker in samtliga tecken och hoppas på PSV.

Missar matchen

Ryan Thomas, PSV (korsbandsskada)

Luis Suárez, Barcelona (knäskada)

Rafinha, Barcelona (korsbandsskada)

Ivan Rakitic, Barcelona (lårskada)

Sergi Roberto, Barcelona (lårskada)

Thomas Vermaelen, Barcelona (lårskada)

Jasper Cillessen, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Philippe Coutinho, Barcelona (lårskada)

Arthur, Barcelona (ljumskskada)