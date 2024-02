Nyckeln som kan fälla AC Milan

Spiken! - 1. Feyenoord - Roma

Feyenoord är tunga i Rotterdam - till Europatipset

Feyenoord och Roma har för vana att stöta på varandra i europeiska sammanhang de senaste åren. Giallorossi drog som bekant det längsta strået i Europa Conference League-finalen för drygt två år sedan och även i fjol lottades kombattanterna mot varandra i slutspelet i Europa League. Då drog återigen Roma den längsta stickan efter att Mourinhos gäng avgjort returen i förlängningen.

Portugisen finns med det sagt inte kvar på gästernas tränarbänk. Romarna leds numera av hemmasonen Daniele De Rossi som fått en fin start sedan han tog över sitt hjärtas klubb. Tre raka segrar på lika många försök lydde facit inför tungviktsmötet med Inter hemma på Olimpico. Lördagens tillställning förlorades sedermera med 2-4, men jag tyckte att De Rossi och company visade att Roma är på rätt väg.

Spelmässigt var Roma väl så bra som Inter och får De Rossi bygga vidare på detta går besökarna en ljus framtid till mötes. Pellegrini är en av spelarna som lyft sig mot slutet och med honom behöver Feyenoord vara vaksamma. Det finns samtidigt även rejäl spets hos nederländarna. Arne Slots gäng vara bara små marginaler från att bråka med Atlético Madrid och Lazio om avancemanget i Champions League-gruppspelet.

Prestationerna mot Diego Simeones manskap visade att Feyenoord har på högsta europeiska nivå att göra och jag förväntar mig att värdarna tar tag i taktpinnen på De Kuip. Wieffer och Zerrouki kan knacka bort Romas mittfält på egen hand och längst fram är Minteh, Stengs och Paixao en trio som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite.

Nämnas bör att målspottaren Giménez är ett frågetecken, men i dennes eventuella frånvaro kan japanen Ueda fylla luckan. Jag anser Feyenoord vara tillräckligt bra för att förtjäna favoritskapet och blickar därför mot ettan när den ser ut att handlas till vettig procent. Roma är såklart inget lag som ska underskattas, men till runt 45 procent är jag lockad av att lämna nederländarna allena. Spikad etta.

Notabla avbräck

Justin Bijlow, Feyenoord (benskada)

Gernot Trauner, Feyenoord (knäseneskada)

Tammy Abraham, Roma (knäskada)

Osäker till spel

Quinten Timber, Feyenoord (hjärnskakning)

Thomas van den Belt, Feyenoord (höftskada)

Santiago Giménez, Feyenoord (muskelskada)

Chris Smalling, Roma (muskelskada)

Draget! - 2. Milan - Rennes

Toksäkra går inte Milan - till Europatipset

Besvikelsen var stor när Milan gick bet om avancemanget från “dödens grupp” i Champions League. Trots att italienarna hamnade på samma antal poäng som Paris Saint-Germain får Pioli och company fortsätta sitt europeiska äventyr i Europa League. I playoff-rundan står Rennes för motståndet som i sin tur hamnade en poäng bakom Villarreal i toppen av Grupp F.

Den snöpliga 2-3-förlusten mot “Den gula ubåten” i den sista omgången grusade fransmännens hopp om förstaplatsen. Istället får Julien Stéphan och company så gott som tuffast möjliga uppgift för att ens kunna nå till kvartsfinal. Det råder inget tu tal om att Les Rennais slår ur underläge i modehuvudstaden, men helt utan chans står gästerna inte.

Milan har inte agerat lika självsäkert som i fjol och det finns fortfarande defensiva avbräck som stör de hemmahörande inför torsdagen. Tomori, Calabria och Kalulu är inte utcheckade från rehabstugan medan Thiaw är ytterst osäker till spel. Pioli behöver således laborera i sin backlinje ett tag till och jag blev inte märkbart imponerad av Milans insats i 1-0-segern mot Napoli.

Theo Hernandez segermål var förvisso en riktig godbit, men i övrigt hade Milan svårt att ta sig till högkaratiga målchanser. Hernandez och Leaos samarbete på vänsterkanten är sylvasst, men lyckas Rennes stänga ner ytorna för duon är mycket vunnet. Fransmännen får i sin tur klara sig utan playmakern Le Fée, men i övrigt ser det ljust ut vad gäller Stéphans personalstyrka.

Kalimuendo, Terrier och Gouiri är spelare som kan vrida ut och in på Milans backlinje när de har sin dag. Gästernas omställningsspel kommer att bli en direkt nyckel på San Siro där jag inte är beredd att lita på Milan till vilken procent som helst. När ettan springer upp i krokarna runt 75 prollar råder garderingskrav på pastastöveln. Jag gör gärna plats för den lågt streckade tvåan.

Notabla avbräck

Fikayo Tomori, Milan (muskelskada)

Pierre Kalulu, Milan (knäskada)

Tommaso Pobega, Milan (knäseneskada)

Davide Calabria, Milan (muskelskada)

Enzo Le Fée, Rennes (knäseneskada)

Fabian Rieder, Rennes (fotskada)

Osäker till spel

Malick Thiaw, Milan (knäseneskada)

Skrällen! - 4. Lens - Freiburg

Lens övervärderas grovt - till Europatipset

Trots ett par gedigna insatser nådde Lens inte hela vägen fram i Champions League-gruppspelet. PSV Eindhoven lade tillsammans med överlägsna Arsenal beslag på topp 2 i Grupp B där Lens fick nöja sig med tredjeplatsen och fortsatt spel i Europa League. Missnöjda ska fransmännen med det sagt inte vara. Framför allt inte med hänsyn till hemmamatchen mot Arsenal.

Franck Haises kompani visade sig då från sin bästa sida när det extremt aggressiva presspelet inte gav Arsenal en lugn stund. Tre raka segrar i Ligue 1 skvallrar dessutom om att Les Sang et Or går in med en rejäl tuppkam till den första av två playoff-matcher mot Freiburg. Lyckas Haise se till att presspelet får samma effekt denna torsdag blir det en jobbig afton för tyskarna.

Allt är dock inte frid och fröjd med värdarnas truppläge. Facundo Medina saknas på grund av avstängning och det är tveklöst en av Lens allra viktigaste spelare. Utan honom blir inte uppbyggnadsfasen densamma och Lens har tidigare haft problem när de förväntats föra matchbilder. Mot ett Freiburg som trivs när de får ligga lågt och spela på motståndarnas misstag ser jag större problem för de hemmahörande än vad tipparna tycks göra.

Christian Streich är en kompetent taktiker på tyskarnas tränarbänk som inte sällan ser till att ge sitt lag optimala förutsättningar mot på pappret bättre motstånd. Firma Ginter/Lienhart är avbräck i de bakre leden, men jag tror ändå att Freiburg kan bita ifrån på Stade Bollaert-Delelis. Sallai, Gregoritsch och Grifo är tre spetsspelare i offensiven som Lens onekligen behöver hålla under uppsikt.

Det tror jag att fransoserna får svårt att lyckas med. Även om Freiburg inte rosat marknaden i Bundesliga är de ett utpräglat cuplag som ska kunna stå upp betydligt bättre än vad streckningen i Frankrike antyder. Jag är klart mest intresserad av spelvärda X2. Så länge ettan överstiger 65 procent är det bud på att lämna vänstertecknet utanför leken. Alla tecken smakar dock bäst.

Notabla avbräck

Facundo Medina, Lens (avstängd)

Jimmy Cabot, Lens (knäskada)

Matthias Ginter, Freiburg (hälskada)

Philipp Lienhart, Freiburg (ljumskskada)

Manuel Gulde, Freiburg (knäskada)

Osäker till spel

Deiver Machado, Lens (ljumskskada)

Junior Adamu, Freiburg (muskelskada)