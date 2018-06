Omotiverat Kroatien förlorar

Skrällen? - 1. Island - Kroatien

Island besegrar omotiverat Kroatien?

Kroatien stod för en riktigt stark insats mot ett blekt Argentina den gångna omgången. Slutligen skrevs siffrorna till hela 3-0 för Kroatien efter mål av Ante Rebic, Luka Modric och Ivan Rakitic. Det innebär att balkan-landet redan är klart för åttondelsfinal och dessutom så gott som säkrat gruppsegern.

Island har däremot allt att spela för. Vulkan-landet hade en strålande chans att skaffa sig ett bra utgångsläge inför den avslutande omgången när de mötte Nigeria. De grönvita afrikanerna drog dock det längsta strået i en jämn tillställning och Ahmed Musa blev stor matchvinnare med två mål. Där missade för övrigt den isländska stjärnan Gylfi Sigurdsson en straff.

Med tanke på den förlusten är seger det enda som räknas för Island. Då har VM-debutanterna en chans att avancera till åttondelsfinal. Vinner inte Nigeria mot Argentina blir det nämligen en målskillnadsaffär om vilket lag som tar sig vidare tillsammans med Kroatien.

Zlatko Dalic Kroatien är alltså redan klart för åttondelsfinal och det talar självfallet för Island. Här skulle det inte förvåna om de rödvitrutiga ställer över de spelare som riskerar avstängning vid ett gult kort. Det är dessutom flera nyckelspelare. Ante Rebic, Sime Vrsaljko, Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic och Vedran Corluka är det som missar åttondelsfinalen vid en varning.

Island har goda vibbar med Kroatien som motståndare. I kvalet till VM spelade nämligen nationerna i samma grupp, en grupp islänningarna plockade hem efter bland annat en seger hemma mot Kroatien på Laugardalsvöllur.

Balkan-länder är inte kända för att leverera när de inte behöver det och här ska således Island ha en ypperlig chans att sätta ytterligare press på Argentina i kampen om andraplatsen. Över 50 procent på tvåan är på tok för mycket och här trycks samtliga tecken in. Helgardera och hoppas på Islands första historiska vinst i ett VM-slutspel!

Spiken - 3. Sydkorea - Tyskland

Tysk slakt att vänta!

De regerande världsmästarna var på väg mot nationens största fiasko genom alla tider. Sverige hade 1-1 tills bara några sekunder återstod och det var ett resultat som troligen hade inneburit uttåg för “Die Mannschaft”. Toni Kroos visade dock sin klass och skruvade in en frispark elegant i matchens skälvande slutsekunder.

Det målet innebär att Tyskland har ett bra utgångsläge inför den avslutande matchen mot Sydkorea. Uddamålsvinst tar med största sannolikhet tyskarna vidare från gruppen, medan seger med två mål eller mer helt säkert innebär avancemang.

Intressant blir att se hur Jogi Löw väljer att formera sitt lag. Tyskland blev betydligt tyngre i den andra halvleken när vindsnabba Timo Werner flyttades ut på vänsterkanten och starka Mario Gomez tog plats som spjutspets. En liknande offensiv uppställning är att vänta här. Defensivt är dock Jerome Boateng avstängd. Glädjande är att Mats Hummels ska vara tillbaka och väntas gå rakt in i startelvan. Om det blir Antonio Rüdiger eller Niklas Süle som tar platsen bredvid återstår att se.

Sydkorea har haft ett tungt mästerskap med två uddamålsförluster. Mot Mexiko såg det något bättre ut, men i ärlighetens namn var asiaterna aldrig nära någon poäng där. Trots två inledande förluster har Sydkorea faktiskt något att spela för. Vinst mot Tyskland, samtidigt som Mexiko besegrar Sverige, kan innebära avancemang.

Det känns dock otroligt långsökt. Utifrån hur “Taegeuk Warriors” har sett ut ska de stå utan chans mot Tyskland. “Die Mannschaft” är bättre på alla plan och känslan är att det lossnar för de regerande världsmästarna här. En slakt är att vänta. Det är bara att spika av Tyskland trots stenhård streckning!

Missar matchen

Joo-Ho Park, Sydkorea (lårskada)

Jerome Boateng, Tyskland (avstängd)





Draget - 6. Senegal - Colombia

Starkt Colombia avancerar!

Ett ytterst viktigt möte ska spelas under torsdagen när Senegal och Colombia drabbar samman i Samara. “Lions of Teranga” står på fyra poäng efter två spelade omgångar, medan “Los Cafeteros” spelat in tre poäng. Senegal avancerar således vid ett oavgjort resultat. Colombia måste däremot troligen vinna för att snuva afrikanerna på åttondelsfinal-platsen.

Senegal hade ledningen mot Japan två gånger om i söndagens match. De lyckades dock inte förvalta den och asiaterna kunde kvittera via en målvaktstavla med dryga tio minuter kvar att spela. I den matchen övertygade inte de gröna nämnvärt utan Japan var det spelmässigt bättre laget, särskilt i den andra halvleken.

Colombia stod däremot för en strålande insats mot Polen. I en intensiv tillställning tog sydamerikanerna initiativet ju längre matchen led och kunde rättvist ta ledningen i slutet av den första halvleken genom den gänglige mittbacken Yerry Mina. Radamel Falcao och Juan Cuadrado spädde sedan på i den andra halvleken och fastställde slutresultatet till 3-0.

I det mötet visade “Los Cafeteros” upp en sprudlande offensiv med mängder av härliga kombinationer. James Rodríguez fanns med från start och visade stor spelglädje med två assist. Dessutom såg mittbackslåset med Yerry Mina och Davinson Sánchez urstarka ut.

Även om Senegal sett intressanta ut är de inte uppe på Colombias nivå. Sydamerikanerna är det starkare laget här och det mesta talar för att de plockar en nödvändig trepoängare. Tvåan finns i skrivande stund till 45 procent, ett riktigt kap. Jag spikar José Pékerman och hans manskap utan minsta tvekan!

Osäker till spel

Abel Aguilar, Colombia (lårskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Europatipset får du göra det här innan du trycker på "Spela".)