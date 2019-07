Överstreckning - Hammarby stora favoriter

Höjdaren! - 1. IFK Norrköping - Häcken

Norrköping slår Häcken som vanligt

IFK Norrköping hamnade två poäng bakom AIK i fjol och la därmed beslag på andraplatsen i Allsvenskan. Många hade höga förhoppningar på att Peking skulle kunna stå för något stort denna säsong men Jens Gustafssons manskap har varit otroligt ojämna och placerar sig först på en sjätteplats inför helgens matcher. Inte bra nog.

Sead Haksabanovic har varit en rejäl flopp och därmed läggs i stort sett allt kreativt ansvar på Alexander Fransson och Simon Thern. Får de väl fram bollen finns seriens kanske bästa trio längst fram i Jordan Larsson, Kalle Holmberg och Christoffer Nyman. Senast mot Sirius fungerade det inte speciellt bra och gästerna från Uppsala kunde faktiskt sno åt sig alla tre poäng efter ett sent avgörande.

Viktigt nu för Peking att revanschera sig om det ska kunna bli något framskjuten placering denna säsong. Lars Krogh Gerson är tillbaka från avstängning och lär lägga beslag på högerkanten. Med Gerson och Simon Skrabb på yttrarna blir Norrköping helt plötsligt betydligt giftigare.

Häcken besegrade Hammarby med 2-0 på Bravida Arena efter en serie tveksamma domslut som samtliga gick i göteborgarnas favör. Därmed ligger Getingarna fyra i serien med tre poäng ner till IFK Norrköping, detta med en match mindre spelad. Här får de dock klara sig utan två viktiga pjäser då både Alexander Faltsetas och Ahmed Yasin är avstängda.

Andreas Alms mannar har precis som Norrköping agerat ojämnt under säsongen. I sina bästa stunder kan laget från Hisingen slå precis alla lag i serien. När Paulinho, Jeremejeff, Nasiru och Irandust hittar rätt är det få försvar i Sverige som kan stoppa dem. Häcken har dock under flera år haft enormt svårt att möta just toppklubbar.

I år har de tagit en poäng på fyra matcher mot lagen som för tillfället ligger topp 6. Det är bara Peking kvar att möta i den sextetten och där är facit ännu sämre. IFK Norrköping har vunnit de åtta senaste matcherna mellan lagen. Med det i åtanke är ettan en given spik att inleda kupongen med.

Missar matchen

Alexander Faltsetas, Häcken (avstängd)

Ahmed Yasin, Häcken (avstängd)

Osäker till spel

Alexander Jacobsen, IFK Norrköping (fotskada)

Egzon Binaku, IFK Norrköping (fotskada)





Överstreckningen! - 2. Hammarby - Falkenberg

Bajen kliver in som skyhöga favoriter

Hammarby missade chansen att hänga på täten när de åkte på stryk med 0-2 borta mot Häcken. Efteråt var flera av spelarna rent ut sagt vansinniga på domarteamet som släppte en ganska given frispark innan 1-0 och sedan visade ut Mads Fenger. Fenger själv var dock mest ångerfull för att han gav domaren chansen att hala fram det röda kortet.

Nu är den danska mittbacken avstängd och det är även Imad Khalili. Bakåt finns det en del frågetecken hos de grönvita som släppt in lite mindre än 1,5 mål per match hittills. Inte bra nog. En del i detta har varit att Gianluca Curci inte alls lyckats fylla Johan Wilands handskar mellan stolparna. Mot Häcken fick Davor Blazevic chansen istället då Curci var småskadad och han gjorde okej ifrån sig. Frågan är vem som står här, helt stabilt känns det inte i vilket fall som helst.

Framåt ser det desto bättre ut för Bajen. Kacaniklic, Djurdjic och Kjartansson är en ruskigt stark trio. Frågan är bara hur länge isländska Kjartansson får stanna kvar i klubben då hans låneavtal bara sträcker sig fram till mitten av juli. Här är han dock given från start. Hemma på Tele2 Arena har de grönvita tryckt in 14 bollar på sina sex kamper hittills.

Falkenberg åkte på en tung smäll under sommaren då viktiga Marcus Mathisen skadade sig under en träning och förmodligen missar resten av säsongen. Trots det tog hallänningarna säsongens blott andra seger när Elfsborg kom på besök. Det var den tredje raka seriematchen med poäng för FFF som är på gång.

Viktigt för de gulklädda var att John Chibuike fick sätta dit en straff. Nigerianen är tänkt att vara Falkenbergs stora målskytt men detta var hans blott andra nätkänning för säsongen. Frågan är om straffmålet ger honom en startplats. Här lär Hasse Eklund i vilket fall skicka ut sitt lag med en defensiv grundinställning.

Hammarby har mer kvalité i sin trupp och ska givetvis gälla som klara favoriter hemma i huvudstaden. Dock streckas ettan en bra bit över 80 procent och nio av tio matcher vinner de inte mot Falkenberg. När ettan saknar allt värde måste det garderas tidigt.

Missar matchen

Imad Khalili, Hammarby (avstängd)

Mads Fenger, Hammarby (avstängd)

Junior, Hammarby (knäskada)

Johan Wiland, Hammarby (axelskada)

Marcus Mathisen, Falkenberg (fotskada)

Osäker till spel

Simon Sandberg, Hammarby (lårskada)

Gianluca Curci, Hammarby (oklart)

Tobias Karlsson, Falkenberg (fotskada)

Spiken! - 7. Atlanta United - New York Red Bulls

Atlanta kör över Tjurarna

I fjol gjorde Atlanta och Red Bulls upp i den östra konferensen. De kom etta och tvåa i grundserien och möttes också i semifinalen av slutspelet. Där drog United det längsta strået och vann sedermera hela turneringen. Denna säsong befinner sig båda lagen en bit längre ner i tabellen även om båda för tillfället befinner sig på slutspelsplats.

Atlanta har förlorat två av sina tre senaste fajter där 1-5 borta mot Chicago Fire var en pinsam insats som fick tränaren Frank de Boer att gå i taket ordentligt. Nu återkommer dock Josef Martínez från Copa América där han representerat Venezuela och det är inte vilken spelare som helst. I fjol slog han målrekord med 35 baljor i MLS! Hans målskytte behövs.

De förluster laget från Georgia åkt på de senaste veckorna har båda kommit på bortagräs. På Mercedes-Benz Stadium har de vunnit sina sex senaste seriekamper och är normalt sett oerhört svåra att tas med. Leandro González visades ut senast och är avstängd men i övrigt är truppen intakt.

Läskedrycksklubben från New York placerar sig två poäng bakom Atlanta och kommer även de från en riktig stjärnsmäll. 0-4 mot Houston Dynamo, där svenska Adam Lundqvist spelade hela matchen, var verkligen inget vidare. Dessutom drog både Murillo och Romero på sig röda kort och får se denna match från läktaren.

Red Bulls saknar fortfarande både Etienne och Lawrence som varit och spelat Guldcupen med Haiti och Jamaica. Det största avbräcket är dock den amerikanska landslagsmannen Aaron Long som i fjol utnämndes till seriens bästa försvarare. Han ska spela final mot Mexiko och är således borta en stund till.

De röda tjurarna trivs klart bäst i metropolen New York och har faktiskt bara vunnit två av åtta spelade bortakamper denna säsong. Dessutom fick de stryk med 3-0 här i fjolårets slutspel. Utan Aaron Long och Kemar Lawrence är det svårt att se hur de ska lyckas stoppa Josef Martínez. Spika av ettan.

Missar matchen

Leandro González, Atlanta United (avstängd)

Michael Murillo, NY Red Bulls (avstängd)

Alejandro Romero, NY Red Bulls (avstängd)

Kemar Lawrence, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)

Derick Burckley Etienne, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)

Aaron Long, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Hector Villalba, Atlanta United (oklart)

Tim Parker, NY Red Bulls (oklart)