Pressat läge inför finalen - detta talar för Liverpool

Finalen! - 1. Chelsea - Liverpool

Ovisst på Wembley - till Europatipset

Den första av tre möjliga sista finaler med gänget väntar för Jürgen Klopp och Liverpool denna söndag. Tyskens adepter strålar samman med Chelsea på Wembley där väldigt mycket av förhandssnacket handlar om respektive lags truppläge. Det är nämligen ingen vacker syn på något av hållen. Framför allt för Liverpool där Klopp lär be en stilla bön innan han går och lägger sig under lördagsaftonen.

Alisson, Jones, Jota och Alexander-Arnold är alla definitivt borta från spel. Samtliga är på ett eller annat sätt potentiella matchvinnare oavsett motståndare och tyvärr stannar eländet inte där. Salah, Núnez och Szoboszlai dras i sin tur med frågetecken. Min amatörmässiga medicinska gissning är att trion kommer att finnas med i truppen, men det återstår att se i vilken utsträckning som Klopp kan använda sig av pjäserna.

Med det sagt visade Liverpool mot Luton att de kan prestera ruskigt bra fotboll även om flertalet nyckelspelare inte finns tillgängliga. Trots att The Reds hamnade i tidigt underläge körde de över Luton på Anfield där publiken stundtals såg till att de rödklädda såg ut som om de spelade i numerärt överläge. Prestationen var en styrkedemonstration inför söndagens final där samtliga lirare kommer att spela för sin omåttligt populära tränare.

Chelsea har stått för mer svajiga prestationer under Pochettinos ledning. Jag minns bland annat när The Blues fick brallorna neddragna av just Liverpool (4-1) i hamnstaden, men i den senaste ligamatchen stod Pochettinos gäng för en omvänd insats när de höll jämna steg med Manchester City (1-1) på Etihad. Även om Chelsea inte hade lika många målchanser som City var den taktiska prestationen något att bygga vidare på.

När de blåklädda slipper vara det enda laget som driver tempot trivs de som fisken i vattnet, men inte heller Chelseas truppläge är perfekt. Defensiven är hårt präglad av skador och mot ett Liverpool som anfaller med full kraft i så gott som varenda anfall kommer mittbackarna Disasi och Colwill att sättas på stora prov. Jag är tveksam till duons samarbete men vill samtidigt inte lämna något åt slumpen på Wembley. Helgarderingen ligger nära till hands.

Notabla avbräck

Thiago Silva, Chelsea (ljumskskada)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (ankelskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (lårskada)

Curtis Jones, Liverpool (benskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Osäker till spel

Dominik Szoboszlai, Liverpool (muskelskada)

Mohamed Salah, Liverpool (knäseneskada)

Darwin Núnez, Liverpool (muskelskada)

Rivalmötet! - 2. Milan - Atalanta

Livsviktiga poäng på spel i Milano - till Europatipset

Det är uppdukat för en holmgång i modehuvudstaden där Milan går i klinch med Atalanta under söndagsaftonen. Rivalmötet blir en strålande avslutning på veckan som bland annat innehållit Europaspel för Milan. Rossoneri gick på pumpen med 2-3 i torsdags mot Rennes, men då Piolis manskap hade 3-0 att gå på från den första akten spelade nederlaget ingen större roll.

Av startelvan och matchcoachningen att döma fanns definitivt söndagens tillställning i bakhuvudet på den pressade Pioli. 58-åringens framtid har varit ett återkommande diskussionsämne på pastastöveln och jag blir inte förvånad om Milan står med en ny tränare när nästa säsong inleds. Med det sagt har de rödsvarta också haft en tendens att sluta upp bakom sin chef när det väl gäller.

Sedan starten av januari har bland annat Roma och Napoli slagits tillbaka på San Siro i ligaspelet. Loftus-Cheek, Giroud och Leao hör till spelarna som ska få det att hända längst fram och den sistnämndas samspel med Hernandez är en direkt nyckel för Milans offensiv. Har duon en bra dag blir värdföreningen svårstoppade, men Atalanta ska absolut inte underskattas.

Förra månaden slog La Dea ut Milan ur Coppa Italia på denna arena. Sedan dess har de blåsvarta radat upp fem raka segrar med totalt 17-2(!) i Serie A vilket skvallrar om en rejäl formtopp. Atalanta har heller inte matchats lika tufft mot slutet som söndagens kombattanter och jag blir inte förvånad om gästerna återigen ser till att bjuda upp till rejäl kamp på San Siro.

Skulle Atalanta vinna både detta möte och sin hängmatch skiljer det bara en poäng upp till Milans tredjeplats. Den största portionen press ligger således på de hemmahörande som streckas väl hårt för min smak. Jag vill inte lämna ettan därhän, men jag vill framför allt inte gå miste om spelvärdet längst ut till höger. Vid halvgardering lockar X2 mest. Alla tecken blir dock mitt val.

Notabla avbräck

Luka Jovic, Milan (avstängd)

Davide Calabria, Milan (muskelskada)

Tommaso Pobega, Milan (muskelskada)

Pierre Kalulu, Milan (knäskada)

José Luis Palomino, Atalanta (knäseneskada)

Ademola Lookman, Atalanta (ankelskada)

Osäker till spel

Fikayo Tomori, Milan (muskelskada)

Favoriten! - 5. Real Madrid - Sevilla

Real Madrid streckas lite väl hårt - till Europatipset

På tal om ansatta trupplägen och välfyllda rehabrum ska Real Madrid mäta svärd med Sevilla under söndagen. “Marängerna” har för närvarande en betryggande ledning i La Liga där det inför helgen skilde sex poäng ned till Girona. I andra änden av tabellen hade Sevilla ett sju poäng stort avstånd ned till Cádiz som är närmaste lag under nedflyttningsstrecket. Det kan andalusierna tacka Quique Sánchez Flores för.

Jag vill vara försiktig med att kalla 59-åringen för en frälsare, men efter den hemska 1-5-förlusten mot Girona fick Sánchez Flores nog av den ihåliga defensiven. Sedan dess har Sevilla radat upp 2-2-0 på de fyra senaste där bland annat 1-0-segern mot Atlético Madrid stärkte moralen med flera hack. Sergio Ramos har gått i bräschen som den ledare han hämtades in för att vara och mot sitt gamla lag lär 37-åringen motiveras till bristningsgränsen.

Sevilla bjuder så gott som alltid upp till hög underhållning mot just Real Madrid och jag tycker att Los Blancos favoritskap blir överdrivet denna söndag. Sett till tabellen skiljer det 38 poäng mellan dessa herrskap, men sett till Expected Points är skillnaden bara drygt nio pinnar. Medan Real Madrid har dansat i fullständig harmoni och överträffat sina underliggande siffror har Sevilla haft nästan fullständig motvind sedan säsongen drog igång.

Jag vill därför höja ett varningens finger för gästerna på Bernabéu. Inte minst med hänsyn till Real Madrids truppläge. Carvajal och Camavinga saknas på grund av avstängningar medan Courtois, Alaba, Militao och Bellingham är borta från spel på grund av skador. Rüdiger och Joselu dras dessutom med frågetecken. Avbräcken präglade den svala insatsen i derbyt mot Rayo Vallecano (1-1) och jag vill inte stänga dörren för ytterligare ett poängtapp här.

Sevilla kommer inte heller till spel med full personalstyrka, men i egenskap av underdog hoppas jag ändå att gästerna kan stå emot trycket som väntar. På en ganska svårspikad kupong väljer det svenska folket att haussa upp ettan över 85 procent vilket jag anser är tokigt. Sevilla förtjänar större respekt än så och jag gör omgående plats för krysset i analysen. På andelssystemet kanske tvåan smygs med om plånboken tillåter.

Notabla avbräck

Dani Carvajal, Real Madrid (avstängd)

Eduardo Camavinga, Real Madrid (avstängd)

Thibaut Courtois, Real Madrid (knäskada)

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Jude Bellingham, Real Madrid (ankelskada)

Marcao, Sevilla (lårskada)

Lucas Ocampos, Sevilla (knäseneskada)

Erik Lamela, Sevilla (muskelskada)

Lucien Agoumé, Sevilla (lårskada)

Osäker till spel

Antonio Rüdiger, Real Madrid (muskelskada)

Joselu, Real Madrid (ankelskada)

Marcos Acuna, Sevilla (smäll)

Tanguy Nianzou, Sevilla (smäll)

Mariano Díaz, Sevilla (lårskada)

Dodi Lukebakio, Sevilla (knäskada)

Nemanja Gudelj, Sevilla (knäskada)