Rivalmöte - United knappa favoriter

Höjdaren - 1. Manchester United - Arsenal

Hemmaplan avgörande i rivalmöte?

Stormatcherna i Premier League avlöser varandra och den 15:e omgången är inget undantag. Drömmarnas teater står värd för onsdagens höjdpunkt när ett formstarkt Arsenal kommer på besök och ska försöka vinna på arenan för första gången i ligasammanhang sedan 2006.

I söndags kom Arsenals 19:e raka tävlingsmatch utan förlust när de rödvita stod för säsongens hittills bästa insats. Tottenham slogs tillbaka med 4-2 i North London derby efter att The Gunners vänt ett underläge i den andra halvleken. Unai Emerys manskap var dock det klart bättre laget även de första 45 minuterna och det var aldrig något snack vart vinsten skulle hamna.

Granit Xhaka ådrog sig sitt femte gula kort för säsongen i helgens möte och är avstängd här. Ynglingen Mattéo Guendouzi väntas ersätta och ta mittfältsplatsen bredvid succéförvärvet Lucas Torreira. Utöver Xhaka saknas även Nacho Monreal som inte är kvitt sin lårskada. När det kommer till Mesut Özil finns det fortsatta frågetecken men där handlar troligen tyskens frånvaro snarare om en kontrovers med tränare Emery än den ryggskada klubben gått ut med.

United har ett betydligt värre truppläge med mängder av spelare osäkra till spel och Ashley Young, Victor Nilsson Lindelöf och Alexis Sánchez helt borta. Det är dock inte vad som oroar mest utan lagets spelmässiga insatser. Helgens 2-2 mot bottenlaget Southampton var den tredje raka ligamatchen utan seger och The Red Devils har därmed redan åtta poäng upp till topp 5. Förlust under onsdagen och en sådan placering känns mer eller mindre avlägsen redan efter 15 omgångar.

Även om det spelmässigt hackar och flera spelare ser omotiverade ut är ändå United otroligt svårbesegrade på Old Trafford. Där har Mourinho bara förlorat fyra ligamatcher sedan han tog över sommaren 2016. Dessutom har alltså inte Arsenal segrat i Premier League på The Theatre of Dreams sedan 2006.

Det finns helt klart en trygghet hos United inför hemmafansen. Den ska inte förringas och jag håller, trots lagens vitt skilda formkurvor, Manchester United som knappa favoriter i detta rivalmöte. Jag streckar från vänster men sparar helst inte på tecken.

Missar matchen

Ashley Young, Manchester United (avstängd)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (lårskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Granit Xhaka, Arsenal (avstängd)

Nacho Monreal, Arsenal (lårskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Osäker till spel

Luke Shaw, Manchester United (smäll mot huvud)

Eric Bailly, Manchester United (ryggskada)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Marcu Rashford, Manchester United (vristskada)

Mesut Özil, Arsenal (ryggskada)

Spiken - 3. Tottenham - Southampton

Spurs studsar tillbaka!

På nationalarenan ska Tottenham försöka hämta sig efter söndagens derbyförlust. Goda förutsättningarna till det ska finnas då seriens formsvagaste lag, Southampton, står för motståndet.

The Saints oavgjorda resultat mot United i lördags var de rödvitas tionde raka match utan seger, något som blev droppen för ledningen. Mark Hughes sparkades efter mindre än ett år som klubbens tränare. Jakten på ersättare är igång och den före detta Leipzig-coachen Ralph Hasenhüttl sägs vara den mest eftertraktade. Tills vidare styr den assisterande tränaren Kelvin Davis laget.

Här får han klara sig utan viktiga Mario Lemina som är avstängd. Shane Long saknas dessutom alltjämt och frågetecken finns för Danny Ings samt nyckelspelaren Ryan Bertrand. Inget optimalt läge för att Southampton ska kunna skrälla på Wembley således.

Tottenham, som fallit ner till en femteplats, lär vara rejält revanschsugna efter helgens käftsmäll. Till spel kommer dock Spurs utan ett par betydande spelare. Jan Vertonghen är avstängd efter sitt röda kort senast. Davinson Sánchez och Mousa Dembélé finns på skadelistan och Kieran Trippier är alltjämt tveksam till spel.

Det ska dock inte spela någon roll. Med spelare som Christian Eriksen, Dele Alli och Harry Kane ska bara Tottenham besegra ett för stunden mediokert Southampton. The Saints har förlorat detta möte fem gånger de senaste sex åren och lär göra så även under onsdagen. Säker etta i London!

Missar matchen

Jan Vertonghen, Tottenham (avstängd)

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Davinson Sánchez, Tottenham (lårskada)

Mario Lemina, Southampton (avstängd)

Shane Long, Southampton (vristskada)

Osäker till spel

Kieran Trippier, Tottenham (ljumskskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Danny Ings, Southampton (lårskada)

Sam Gallagher, Southampton (lårskada)

Skrällen? - 5. Wolverhampton - Chelsea

Wolves tar viktiga poäng inför hemmafansen?

Ytterligare ett Londonlag som är i farten under onsdagen är Chelsea. Maurizio Sarris manskap beger sig till West Midlands där de ställs inför en lurig uppgift mot nykomlingen Wolverhampton.

De orangea har dock tappat formen helt. I fredags kom det femte nederlaget på de sex senaste borta mot Cardiff trots att Matt Doherty gav Wolves ledningen. Där var det återigen tydligt att de inte trivs speciellt bra med att vara det spelförande laget. De bästa insatserna hittills har nämligen kommit när de fått slå ur underläge. Mot Arsenal och båda Manchester-lagen har det blivit poäng där framförallt insatsen mot The Gunners borde renderat i en seger.

Illavarslande för Nuno Espírito Santo är att han får klara sig utan mittfältsjuvelen Rúben Neves. Portugisen är avstängd och saknas tillsammans med den skadade ytterbacken Jonny. Truppen är dock relativt bred för att tillhöra en nykomling och en stark startelva ska trots allt kunna mönstras.

Chelsea gjorde vad som behövdes i söndagens match mot Fulham. The Cottagers besegrades slutligen med 2-0 efter att Pedro och Ruben Loftus-Cheek stått för målen. Ytterligare en match utan mål för Eden Hazard alltså och faktum är att belgaren, som haft en så lysande höst, nu inte hittat nätet på snart två månader.

I takt med att Hazard inte levererat på samma höga nivå har The Blues inte sett lika övertygande ut. Kommer de inte upp i en hundraprocentig insats på Molineux Stadium kan det bli både poängtapp och förlust. Trots hemmalagets sviktande form håller jag fortsatt Wolves som en av de bästa nykomlingarna i Premier League på länge. Här kan de definitivt hota och som strecken sitter bör samtliga tecken plockas med omgående.

Missar matchen

Rúben Neves, Wolverhampton (avstängd)

Jonny, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

Ross Barkley, Chelsea (smäll mot huvud)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)