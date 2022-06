Seriefinal - Göteborgarna befäster förstaplatsen

Seriefinalen! - 1. Ljungskile - GAIS

GAIS befäster förstaplatsen

Trots att hela fyra spelare var avstängda lyckades GAIS avfärda Vänersborg på Bravida Arena som var hemmaplan för dagen. 2-0 slutade matchen efter att Gustav Lundgren och tonåringen Harun Ibrahim hittat nätet. Det var Ibrahims första mål för klubben i seriespel och det är en spelare med en fin framtid. Nu kommer Makrillarna med en stark trupp när Andersén, Henriksson, Lindberg och Friday är tillbaka igen.

Göteborgarna har haft vissa problem på resande fot under våren och i förra bortamatchen hade de marginalerna på sin sida när jumbon IFK Malmö slogs tillbaka efter ett avgörande på övertid. Samtidigt har de grönsvarta seriens kanske allra starkaste trupp där Viktor Alexandersson, Emin Grozdanic och inte minst Michael Kargbo från Sierra Leone sticker ut. Med sådana spelare ska GAIS gälla som favoriter mot alla lag i serien.

Ljungskile ligger två pinnar bakom gästerna i tabellen inför torsdagens toppfajt efter en sen vändning mot ett annat Göteborgslag, Qviding, i den förra omgången. 0-1 i paus förvandlades då till 2-1 efter att japanen Ken Akamatsu fastställt slutresultatet i den 88:e minuten. Då hade han bara varit på planen i två minuter. Allt var dock inte frid och fröjd. Viktiga Murana Conteh, som bidragit med fyra baljor under våren, skadade sig och tvingades utgå i den första halvleken.

Dessutom drog både Fredrik Martinsson och Uba Charles Nwokoma på sig gula kort som innebär att de är avstängda i denna toppfajt. Då LSK har en del skavanker i sin trupp sedan tidigare börjar alternativen tunnas ut för tränaren Erik Lund. Visst är de grönklädda normalt sett starka hemma på Skarsjövallen, men de tål inte hur många avbräck som helst. Speciellt inte när GAIS står på andra sidan.

Ett ordinarie Ljungskile hade garanterat gjort match av detta, men ett LSK som saknar flera bärande pelare får svårt att stå emot göteborgarna i 90 minuter. GAIS ska bara ta sig tillbaka till Superettan och en seger mot serietvåan är ett bra steg i rätt riktning. Håller sig tvåan under 50 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

Missar matchen

Fredrik Martinsson, Ljungskile (avstängd)

Uba Charles Nwokoma, Ljungskile (avstängd)

Joackim Åberg, GAIS (höftskada)

Osäker till spel

Murana Conteh, Ljungskile (oklart)

Donat Zejnullahu, GAIS (knäskada)

Mohammed Youla, GAIS (personliga skäl)

Toppmötet! - 2. Olympic - Oddevold

Oddevold upp på andra plats

Olympic från Malmö vann Division 2 Södra Götaland i fjol och inledde urstarkt i Ettan. Efter en sämre period med fyra raka omgångar utan seger smällde skåningarna till igen mot Trollhättan i den senaste omgången då 0-1 vändes till 3-1 trots bortaplan. Filip Bohman inledde comebacken med sitt 1-1-mål och det har varit seriens bästa spelare under våren. Nyförvärvet från Lund har nätat 13 gånger och leder skytteligan överlägset.

Olympic är väldigt beroende av att deras stöttepelare, som Bohman, fortsätter att leverera för truppen är tunn. Mot Trollhättan hade de bara med sig fem avbytare då ett antal lirare var hemma med sjukdom medan både Irfan Jasarevic och Henrik Norrby satt på botbänken. Den duon är tillbaka nu och även Melker Widell samt Axel Sjöberg borde vara tillräckligt friska för att kunna delta nu.

Oddevold har haft en del problem mot slutet med poängtapp i tre raka omgångar innan det äntligen lossnade mot Torns IF. 2-0 hemma i Uddevalla kom efter en stabil insats och kommer Oddevold bara upp i den nivån fler gånger kan det bli en riktigt rolig säsong detta. Carl Lext har gått mållös av plan i fyra raka matcher, men det är annars en skicklig målskytt som hittills har noterats för sju baljor.

Även Oddevold är nykomlingar i Ettan efter att ha vunnit Division 2 Norra Götaland knappt före Forward förra året. Här får de klara sig utan Jonas Emanuelsson som är avstängd, men gästerna har vettiga ersättare på den positionen. Totalt sett ser truppen bra ut för denna nivå och i grunden ska Oddevold hållas något högre än Olympic även om de såklart måste hålla koll på Filip Bohman.

Oddevold har vunnit fyra av sina fem senaste bortamatcher och om de lyckas dra det längsta strået igen kan de kliva upp på andra plats i tabellen om Ljungskile samtidigt tar stryk av GAIS. Det är två saker som jag tror händer. I skrivande stund ser värdet ut att bli fint på tvåan och även om streckningen går upp till 45-50 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Jonas Emanuelsson, Oddevold (avstängd)

Skrällchansen! - 3. Lindome - Trollhättan

Ovisst västkustderby

FC Trollhättan hade chansen att hänga på i toppen av Ettan Södra och ledde också med 1-0 hemma mot Olympic från Malmö. Efter en hörna fick Alibek Aliev dessutom öppet mål, men han stod för en rejäl miss och efter det bar det utför för FCT. Olympic vände på steken och det blev inga poäng för västgötarna. Med sex pinnar upp till tvåan Ljungskile och ytterligare två poäng till serieledarna GAIS har inte Trollhättan råd att tappa speciellt många mer poäng om de vill vara med i kampen om uppflyttning.

Detta är dock ingen enkel match för gästerna som endast har vunnit två av sex bortamatcher så långt. Visst är Alibek Aliev en spelare av hög klass för den här nivån, trots missen senast, och även Ali Oussama och Claes Nyman har en del att ge. I övrigt är det inga spelare i truppen som direkt sticker ut och här kommer Trollhättan streckas alldeles för högt för min smak. Det ska utnyttjas.

Lindome saknade ett par spelare på grund av avstängning senast mot Åtvidaberg men tog ändå ledningen med 1-0 genom Ahmed Aljafaris mål. Hans första för säsongen. Det höll fram till den 82:a minuten när ett självmål innebar 1-1 och bara några minuter senare fick faktiskt östgötarna chansen att avgöra från elva meter. Kapten Josh Bragg brände dock och därmed fick Lindome en viktig poäng med sig hem.

Sett till hur spelet såg ut var det knappt att Lindome förtjänade de poängen för de släppte till enormt mycket målchanser. På hemmaplan har de dock gjort en del fina insatser och besegrat Vänersborg och Falkenberg tidigare under säsongen. Det finns skickliga spelare i truppen där Robert Lipovac sticker ut mest. Han spottade in mål i fjol och behöver hitta rätt även under 2022. Dessutom är unge Marcus Bärkroth, bror till Örgrytes Nicklas, en spännande lirare för framtiden.

Trollhättan kommer sluta högre upp än Lindome i tabellen när serien summeras i höst, men de är inga säkra vinnare på bortaplan. Robert Lipovac, som jag nämnt tidigare, har ett förflutet i FCT och vill säkerligen visa sig från sin bästa sida under torsdagen. Han kan mycket väl lösa poäng åt hemmalaget och då 1X rensar fint är det tecken som måste plockas med. Helgarderingen passar dock bäst.