Skadedrabbat Arsenal får det tufft

Spiken - 1. Brighton - Chelsea

Tre poäng för Chelsea på sydkusten!

I universitetsstaden på den engelska sydkusten ska Chelsea försöka befästa sin position topp 4 i Premier League. Det är dock ingen enkel uppgift som väntar Maurizio Sarris lag. Brighton har inte förlorat inför hemmafansen sedan september och har faktiskt bara åkt på däng fem gånger på 26 matcher sedan de tog klivet upp i Premier League.

Senast det begav sig på Amex Stadium slogs Crystal Palace tillbaka trots att Brighton spelade med en man mindre i dryga timmen. Där visade The Seagulls upp en makalös effektivitet och segrade till slut med 3-1. Bland annat behövde inhopparen Leon Balogun bara några sekunder på sig innan han hittade nätet.

Sedan dess har Chris Hughtons mannar varit på besök på Turf Moor. Där stod de inte för någon vidare insats och fick slutligen ge sig efter att James Tarkowski tryckt in matchens enda mål för hemmalaget. En jämn och krampaktig tillställning där Brighton för en gångs skull inte hade flytet på sin sida. Där saknades viktiga Shane Duffy på grund av avstängning och det gör mittbacken även här.

Även om Brighton bara förlorat fem matcher på hemmaplan i Premier League på snart 1,5 år så har samtliga kommit mot topplag. Bland annat vann just Chelsea detta möte i fjol med klara 4-0. Då hade Eden Hazard och Willian stor show. Det återstår att se om den kvicka belgaren, som inte gjort mål sedan 7:e oktober, kan hitta nätet på Amex Stadium.

Chelseas senaste insats var av det bättre slaget. Då besegrade Sarris manskap självaste Manchester City på hemmaplan efter en taktiskt slipad prestation. The Blues stängde de regerande mästarna på ett effektivt sätt och utnyttjade de lägen som uppstod framåt. Segern var helt klart rättvis och ett bevis på att Londonlagets försvarsspel är ett av Englands bästa.

Samma prestation här kommer definitivt leda till tre poäng. Brighton överskattas något efter lagets poängskörd och fina hemmafacit. Visst har The Seagulls gjort det bra men upp till topplagen har de en bra bit att vandra. Här är Chelsea helt enkelt för starka och plockar tre viktiga poäng i toppstriden. Tvåan spikas utan några som helst tvivel.

Missar matchen

Shane Duffy, Brighton (avstängd)

Soufyan Ahannach, Brighton (brutet ben)

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (lårskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (lårskada)

Álvaro Morata, Chelsea (knäskada)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Gary Cahill, Chelsea (oklart)

Höjdaren - 2. Liverpool - Manchester United

Pool förvärrar Uniteds kris!

På Anfield ska helgens hetaste match spelas när Manchester United kommer på besök för ett rivalmöte mot Liverpool. Hemmalaget kommer rejält stärkta efter veckans avancemang i Champions League medan krisen växer sig allt djupare för The Red Devils. Jürgen Klopps manskap går därmed in som solklara favoriter under söndagseftermiddagen.

United vann förvisso senast i ligan hemma mot Fulham med klara 4-1. Det är dock ett av få resultat som gått José Mourinhos väg den senaste tiden. Truppen tycks inte ha förtroende för den frispråkige portugisen. Spelet sitter inte alls ihop och spelarna tycks inte ha speciellt roligt när de drar på sig den röda tröjan.

I veckan blev det förlust mot Valencia (1-2) i en obetydlig match i Champions League. Mourinho mönstrade ändå en relativt slagkraftig startelva, troligen i hopp om att få ut något positivt. Insatsen var dock under all kritik där bland annat Phil Jones stod för ett pinsamt självmål.

Victor Nilsson Lindelöf saknas i mittförsvaret och finns inte tillgänglig här. Det är inte heller Alexis Sánchez. Samtidigt riktas frågetecken mot inte mindre än sju spelare inför denna tillställning, däribland Chris Smalling, Luke Shaw och Anthony Martial.

Mer uppåt i Liverpool-lägret efter att Mohamed Salah skjutit laget vidare i Champions League med matchens enda mål mot Napoli. Förra helgen tog dessutom The Reds över serieledningen i Premier League efter 4-0 mot Bournemouth samtidigt som City förlorade borta mot Chelsea. 42 poäng på 16 omgångar är klubbens bästa öppning någonsin och även om spelet under en period hackade går det inte annat än att vara imponerad över detta Liverpool.

Lite bekymmer för Jürgen Klopp gällande backlinjen här då Joe Gomez och Joël Matip inte är tillgängliga på grund av skador. Samtidigt är Trent Alexander-Arnold ett frågetecken. Trots detta kan en stark fyrbackslinje mönstras med härföraren Virgil van Dijk i spetsen.

Även om gästerna firat framgångar förr på Anfield känns Liverpool alldeles för bra för United i nuläget. Hemmasegern är trolig och till runt 60-65 procent är det ingen tvekan om att Pool ska lämnas ensamma på kupongen. Ettan är en bra värdespik.

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joël Matip, Liverpool (brutet nyckelben)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (lårskada)

Osäker till spel

James Milner, Liverpool (muskelskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (fotskada)

Anthony Martial, Manchester United (lårskada)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Luke Shaw, Manchester United (oklart)

Marcos Rojo, Manchester United (oklart)

Matteo Darmian, Manchester United (oklart)

Diogo Dalot, Manchester United (oklart)

Skrällen? - 3. Southampton - Arsenal

Skadedrabbat Arsenal får problem?

Publiken på St Mary’s har inte haft mycket att glädjas åt hittills under säsongen. Endast en seger och en position som nästjumbo i Premier League är Southamptons bedrövliga facit. Under söndagen ställs The Saints mot en tuff motståndare i form av Arsenal men det är ett skadedrabbat Londonlag som kommer till sydkusten.

Efter de två inledande förlusterna mot Man City och Chelsea har det mesta varit frid och fröjd hos Arsenal. 22 raka tävlingsmatcher utan förlust har radats upp och poängskörden har varit klart över förväntan under Unai Emery. Poängen borta mot Man United följdes upp med en seger hemma mot Huddersfield efter att succéförvärvet Lucas Torreira avgjort med en cykelspark.

Vinsten blev dock kostsam. Både Sokratis och Shkodran Mustafi fick syna sina femte gula kort för säsongen och därmed är båda mittbackarna avstängda här. Den tredje länken i mittförsvaret, Rob Holding, skadade sig dessutom illa mot United och blir borta resten av säsongen. Det innebär att Arsenal saknar samtliga sina ordinarie mittbackar här och således tvingas kasta om ordentligt. Lichtsteiner, Koscielny och Monreal in centralt blir troligtvis lösningen, en backlinje det bör sättas stora frågetecken kring.

Southampton har också ett par spelare på skadelistan men generellt ser det bättre ut för hemmalaget och nya tränaren Ralph Hasenhüttl. Arsenal har dessutom varit ett motstånd som passat de rödvitrandiga fint på St Mary’s genom åren. The Gunners har bara vunnit på arenan vid ett tillfälle i ligasammanhang sedan Southampton tog steget upp till det engelska finrummet 2012.

Med rådande förutsättningar ska sydkustlaget ha betydligt större segerchans än de 10-15 procent de streckas till. Ettan är en trevlig kupongrensare som bör plockas med på samtliga system för den som jagar en fin julpeng. Jag går för utdelning och streckar från vänster i detta möte. Finns kapital är det dock inte fel med en helgardering.

Missar matchen

Shane Long, Southampton (vristskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (avstängd)

Sokratis, Arsenal (avstängd)

Rob Holding, Arsenal (korsbandsskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Osäker till spel

Danny Ings, Southampton (lårskada)

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Cedric Soares, Southampton (vadskada)

Michael Obafemi, Southampton (lårskada)

Aaron Ramsey, Arsenal (vristskada)

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)