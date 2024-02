"Skakigt United går för seger"

FA-cupen fortsätter under onsdagen när det är dags för ett nytt Europatips. Finallagen från Ligacupen finns båda med på kupongen som också innehåller tungviktsmatcher från Italien, Belgien, Skottland och Grekland. Jag har gjort grovjobbet i jakten på storkovan och via nedanstående länk är ni med på resan. Nu kör vi!

Favoriten! - 1. Liverpool - Southampton

Orkar Liverpool ladda om? - till Europatipset

Söndagens Ligacupfinal på Wembley blev en kväll där stjärnorna stod stilla för Liverpool. Med ett kraftigt ansatt truppläge krigade sig The Reds hela vägen till förlängning där Klopp under resans väg tvingades byta ut Gravenberch, Robertson, Mac Allister, Gakpo och Konaté på grund av skador eller totalt tröttkörda ben. In klev istället ungdomar som McConnell, Danns, Clark och Quansah.

Produkterna från akademin visade att framtiden är ljus för Liverpool när de med en stor arbetsinsats såg till att rida ut 1-0-ledningen efter 120 minuters spel. För avgörandet stod Virgil van Dijk som i mitt tycke var planens bästa spelare. Nederländaren är tillbaka på samma kusliga nivå som han höll i slutet av 2010-talet och det var på något sätt signifikativt för både honom och Klopp att det var just lagkaptenen som fick avgöra.

Klopp är en mästare på att skapa ledare och karaktärer som ser till att det lilla extra görs som behövs för framgång. Titeln betydde mycket för hela Liverpool, men bara ett par dagar senare är det dags att borsta av segerruset och ta sig an Southampton i FA-cupen. Med normala förutsättningar är detta en match som Liverpool ska städa av utan problem, men det går knappast att benämna förutsättningarna som normala.

Jag blir inte förvånad om en prestationsmässig motreaktion ligger i korten och det går heller inte att blunda för att truppläget fortfarande är väldigt ansatt. Gravenberch sållade sig till ett rehabrum som redan innehåller tunga pjäser som Jones, Jota, Alisson, Thiago och Alexander-Arnold. Till råga på detta är Salah, Szoboszlai och Núnez fortfarande tveksamma till spel. Trots uruguayanens vilda firande efter finalen.

Southampton har det oerhört mycket bättre ställt vad gäller truppläget, men vad gäller formen är det andra bullar. Tre förluster på de fyra senaste ligamatcherna har gjort att The Saints halkat efter i The Championships toppstrid. Under onsdagen lär vi bli varse om Russell Martin väljer att prioritera denna uppgift högt, men med rådande förutsättningar i åtanke kan jag inte lämna Liverpool allena. Särskilt inte när ettan sticker iväg. Minst krysset ska med som täckning.

Notabla avbräck

Curtis Jones, Liverpool (benskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Ryan Gravenberch, Liverpool (fotskada)

Juan Larios, Southampton (knäskada)

Ross Stewart, Southampton (muskelskada)

Osäker till spel

Dominik Szoboszlai, Liverpool (muskelskada)

Mohamed Salah, Liverpool (knäseneskada)

Darwin Núnez, Liverpool (muskelskada)

Ryan Fraser, Southampton (smäll)

Spiken! - 2. Chelsea - Leeds

Chelsea tar sig i kragen - till Europatipset

Chelsea stod på den förlorande sidan av söndagens Ligacupfinal på Wembley. Pochettino och company ska inte skämmas över sin insats, tvärtom var det snarare Chelsea som förtjänade segern sett till målchanserna de skapade under 90 minuter. I förlängningen hände det dock inte så mycket och oförmågan att kliva fram när det gäller som mest genomsyrar just nu hela klubben.

Pochettino hade både den ena och den tredje förklaringen till varför det gick som det gick, men i min bok hade det varit klädsamt att acceptera förlusten och ta den största smällen själv. Det tror jag hade skapat en vi mot världen-känsla som hade gett Chelsea ultimata förutsättningar att studsa tillbaka när det är dags att ta sig an Leeds i FA-cupen under onsdagen.

Av förklarliga skäl lär självförtroendet inte vara på topp hos de blåklädda inför denna uppgift, men det ska samtidigt sägas att det i grund och botten råder stor klasskillnad mellan dessa lag. När Chelsea tog sig an Middlesbrough på Stamford Bridge i Ligacupen stämde värdarna i bäcken med en 6-1-seger och även om Leeds är ett bättre lag än Boro bör gästerna få svårt att hänga med i London.

Efter fredagens mäktiga 3-1 mot Leicester har The Peacocks fått vittring på förstaplatsen i The Championship och säsongens stora mål är tveklöst att ta sig tillbaka till Premier League. Det visade Daniel Farke med all önskvärd tydlighet när han i föregående omgång av FA-cupen lät Rutter, Summerville, Bamford och Ampadu inleda på bänken. Prioriterar tysken matchen mot Chelsea likvärdigt råder det ingen tvekan om att Leeds slår ur stort underläge.

Chelsea har fortfarande möjlighet att lägga krut på ytterligare en inhemsk turnering och jag tror inte att Pochettino har råd att vaska denna uppgift om han ämnar att träna de blåklädda även nästa säsong. Väl medveten om att psykologi och eventuellt trötta ben kan spela roller i London anser jag ändå att klasskillnad och hemmaplan är tyngre faktorer till The Blues fördel. Till runt 65-70 procent är jag beredd att lämna ettan ensam.

Notabla avbräck

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (ankelskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (lårskada)

Stuart Dallas, Leeds (benskada)

Sam Byram, Leeds (knäseneskada)

Pascal Struijk, Leeds (ljumskskada)

Karl Darlow, Leeds (fingerskada)

Osäker till spel

Thiago Silva, Chelsea (ljumskskada)

Draget! - 3. Nottingham - Manchester United

United är ingen favorit att hålla i handen - till Europatipset

Med fem raka segrar i alla tävlingar i ryggsäcken tog sig Manchester United an Fulham på Old Trafford i lördags. The Cottagers kom till spel utan sin bästa spelare, Palhinha, som var avstängd, men trots det kunde Londonlaget såga sig igenom United flera gånger i planens centrala delar. När The Red Devils tappade boll på offensiv planhalva var det stundtals hav av ytor för Fulham att operera på och det behöver Erik ten Hag omgående få bukt med.

Det funkar inte att kliva högt i man mot man-press när flera av spelarna i startelvan inte är bekväma med uppgiften. Med tanke på att det har varit ett genomgående problem under hela Uniteds säsong förväntar jag mig dock inte att gästerna väljer att lägga sig lågt på City Ground. Tvärtom är en böljande matchbild med en salig mängd målchanser åt båda hållen att vänta.

Inte minst på grund av att Nottingham också bygger nästan hela sin filosofi på omställningar. Det gick dock inte alls vägen i lördags mot Aston Villa. Nottingham hade 0-3 i brakan efter 40 minuter och även om siffrorna reducerades till totalt 2-4 berodde det snarare på att Villa är usla på att backa hem och spela av en match i ledning. Nuno Espírito Santo har en läxa att lära inför framtidens bottenstrid i Premier League, men här tror jag att värdarna kommer att få matchbilden spelad rakt i händerna.

Aina, Tavares, Sangaré och Boly saknas i de bakre leden, men inte heller hos Manchester United är det skadefritt längst bak. Martínez och Shaw är två avbräck vars betydelse inte kan beskrivas i ord. Höjlund är en annan pjäs som hade behövts då besökarna saknar alternativ som erbjuder danskens spetsegenskaper som anfallare. Rashford lär ta rollen som spjutspets, men när han inte utgår från vänster tappar United sitt största offensiva hot.

Som tidigare skrivits ser jag en målrik och böljande akt i kikarsiktet. Omställningar blir troligen huvudtemat för båda lagen varpå jag känner mig bekväm med att lämna krysset utanför leken. Skulle tvåan befinna sig under 50 procent när det vankas spelstopp är jag inte blyg för att spika United, men så länge ettan erbjuder gott om spelvärde vill jag göra plats för vänstertecknet på större system. Tvåan först, ettan sedan.

Notabla avbräck

Nuno Tavares, Nottingham (smäll)

Ola Aina, Nottingham (muskelskada)

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäskada)

Willy Boly, Nottingham (muskelskada)

Chris Wood, Nottingham (knäseneskada)

Rasmus Höjlund, Manchester United (muskelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (knäskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (vadskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (benskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)