"Skrällchans - reservbetonat Real får det tufft"

I jakten på 13 rätt ska vi denna vecka analysera matcher från Champions League och The Championship på Europatipset. Dessutom har Öresundsderbyt mellan FC Köpenhamn och Malmö FF letat sig in. Kan Rosenberg skjuta vidare Malmö i sin sista match för klubben? Här har ni analysen och glöm inte att köpa en andel i vårt bolag för att jobba in den 4 miljoner kronor stora jackpotten tillsammans.