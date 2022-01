"Skrällchans - svagt United får problem igen"

Det ska spelas en hel del cupmatcher under onsdagen och flera av dem finns med på Europatipset. Copa del Rey, DFB Pokal, Coppa Italia och KNVB Beker bidrar alla med matcher. Dessutom ska ligamatcher från England, Spanien och Belgien analyseras. En härlig kupong med både salta spikar och häftiga skrällar. Vill du jobba in 13 rätt tillsammans med mig är det bara att trycka på länken här nedan. Vi kör!

Skrällchansen! - 1. Brentford - Manchester United

Svagt United får problem igen

Manchester United gick mot en viktig viktoria i bortamatchen mot Aston Villa, men tappade 2-0 till 2-2 under matchens sista 20 minuter. Tungt för de rödklädda som inte har fått resultaten med sig mot slutet. Elanga startade då matchen och fick mycket beröm för sin insats. Klubbens andra svensk, Victor Nilsson Lindelöf, spelade också och skötte sig bra tillsammans med Varane. Den duon bör få chansen igen i mittförsvaret, för det kommer inte bli bättre om drummeln Maguire plockas in.

På mittfältet kommer garanterat McTominay in igen efter sin avstängning och skotten har sett vass ut de senaste veckorna, inte minst i offensivt straffområde. Apropå offensivt straffområde hoppas Rangnick att Ronaldo ska vara fullt återställd och kunna delta här. Cavani lyckades inte med speciellt mycket mot Villa och visst är det en ganska rejäl uppgradering med Ronaldo. Annars hänger mycket av det offensiva spelet på Fernandes som stod för båda målen mot Aston Villa.

Brentford har åkt på två stjärnsmällar på resande fot (1-4 mot Southampton och 0-3 mot Liverpool) och är nog glada över att få vända hem till London igen. Hemma på nybyggda Brentford Community Stadium har The Bees vunnit tre av sina fyra senaste i Premier League. Plumpen kom mot överlägsna serieledarna Manchester City, men det var en match som endast förlorades med 0-1.

Skadeläget har varit långt ifrån optimalt de senaste veckorna, men det börjar ljusna något för Thomas Franks mannar. Här kan de starta med Jansson, Pinnock och Ajer i försvaret och det är en fysisk trio som ska kunna utmana Ronaldo i luftrummet. Mittfältet är stabilt med Nörgaard och Janelt medan Mbeumo och Toney tar plats på topp. En spännande elva som spelar med en härlig intensitet och vilja, speciellt på hemmagräs.

Det råder ingen harmoni i Manchester Uniteds trupp efter att Rangnick gått ut och sagt att Martial vägrat spela för klubben, något som fransmannen därefter dementerat å det grövsta. Bitarna hänger inte heller ihop och alla skickliga spelare bildar en enhet som är lägre än summan av delarna. Det ger Brentford chansen. Huvudstadslaget är däremot ett fullt fungerande kollektiv som kommer kämpa om varenda boll i 90 minuter. Det kan mycket väl ge utdelning. Den hårt streckade tvåan lockar minst. Börja med 1X.

Missar matchen

Frank Onyeka, Brentford (landslagsuppdrag)

Charlie Goode, Brentford (knäseneskada)

Tariqe Fosu, Brentford (knäseneskada)

Zanka, Brentford (knäseneskada)

David Raya, Brentford (knäskada)

Joshua Dasilva, Brentford (höftskada)

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Eric Bailly, Manchester United (landslagsuppdrag)

Hannibal Mejbri, Manchester United (landslagsuppdrag)

Amad Diallo, Manchester United (landslagsuppdrag)

Paul Pogba, Manchester United (höftskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (corona)

Osäker till spel

Anthony Martial, Manchester United (oklart)

Cristiano Ronaldo, Manchester United (höftskada)

Marcus Rashford, Manchester United (benskada)

Cupmatchen! - 5. Real Sociedad - Atlético Madrid

Häftigt möte i Copa del Rey

Det ska spelas ett prestigemöte i Copa del Reys åttondelsfinal mellan två klubbar som är med i kampen om Champions League-platserna i La Liga. Det är också två lag som visar väldigt dålig form. Real Sociedad har bara vunnit en av sina sju senaste matcher mot motstånd från det spanska finrummet. Det har gjort att baskerna har sjunkit tillbaka en del i tabellen. 1-0 mot Celta Vigo i senaste omgången var åtminstone ett steg i rätt riktning för den fajten dominerade de blåvita kraftigt.

Alexander Isak tvingades tyvärr kliva av då med en vristskada som ser ut att hålla svensken borta här också. Målet gjordes istället av Mikel Oyarzabal och det har tveklöst varit säsongens ljusglimt. Den spanska landslagsanfallaren har nätat sju gånger på 14 ligamatcher och stod också för dubbla fullträffar i den senaste cupomgången mot Leganés. Han är tillsammans med David Silva Sociedads största hopp i offensiven. Det ska dessutom bli spännande att se vad PSG-inlånade Rafinha kan uträtta i den blåvita tröjan.

Atlético Madrid var nyligen iväg i Saudiarabien för att spela Supercupen, men åkte ut redan i semifinal efter förlust mot Athletic Bilbao. Diego Simeones mannar har precis som Real Sociedad bara vunnit en av sina sju senaste kamper mot motstånd från samma division. Nu får Madrassmakarna klara sig utan Geoffrey Kondogbia som dras med en muskelskada.

Koke och Rodrigo de Paul kan ta hand om det centrala mittfältet i Kondogbias frånvaro och det är en skicklig duo. Bakåt får de rödvita tillbaka två viktiga spelare då Stefan Savic äntligen är skadefri medan Giménez är tillbaka från sin avstängning som fick honom att missa den senaste ligamatchen mot Villarreal. Även Suárez satt på botbänken mot Villarreal men finns nu tillgänglig. Då ser helt plötsligt gästernas elva riktigt intressant ut och visst ska de gälla som favoriter i San Sebastián.

De fyra senaste mötena mellan lagen har slutat med två segrar för huvudstadslaget och två oavgjorda bataljer. Höstens möte i Madrid slutade 2-2 efter att Suárez hämtat upp ett 0-2-underläge på egen hand. Sett till expected goals var det dock en match som Atlético borde ha vunnit ganska komfortabelt. Jag håller Simeones gäng högre även i denna cupmatch på bortaplan och kryssar i en tvåa!

Missar matchen

Martín Zubimendi, Real Sociedad (knäseneskada)

Alexander Isak, Real Sociedad (vristskada)

Ander Barrenetxea, Real Sociedad (knäseneskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Geoffrey Kondogbia, Atlético Madrid (muskelskada)

Marcos Llorente, Atlético Madrid (muskelskada)

Antoine Griezmann, Atlético Madrid (lårskada)

Osäker till spel

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)

Derbyt! - 7. Hertha Berlin - Union Berlin

Hett cupderby i Tyskland

Precis som i Spanien spelas det åttondelsfinaler i den tyska cupen, DFB Pokal. Där hittas den hetaste matchen tveklöst i landets huvudstad där Hertha och Union ställs mot varandra. Hertha har inte tagit sig förbi det här steget sedan 2016 och förväntas få det tufft igen. Värdarna har spelat två matcher under 2021 och det har slutat med förlust mot Köln (1-3) och kryss mot Wolfsburg (0-0).

Hertha har vissa problem i offensiven efter att Piatek lämnat för Fiorentina och Zeefuik gått till Blackburn. Dessutom dras Jovetic med en vadskada som håller honom borta här. Belfodil och Maolida fick chansen ihop på topp mot Wolfsburg med Ekkelenkamp och Richter strax bakom. Inga namn som skrämmer slag på motståndarna direkt. Bakåt ser det bättre ut när Stark, Torunarigha och Boyata alla är tillgängliga.

Union Berlin kommer från en 2-1-seger hemma mot Hoffenheim vilket förde upp laget på en femteplats i tabellen med samma poängantal som fyran Hoffenheim. Champions League-platserna är således inom räckhåll. Voglsammer startade på topp tillsammans med Kruse mot Hoffenheim och blev målskytt. Viktigt att han kliver fram nu medan Awoniyi spelar AFCON.

Bakåt har Dominique Heintz värvats in från Freiburg där han hade väldigt svårt att få speltid under Streichs ledning. I huvudstaden startade Heintz däremot direkt mot Hoffenheim och gjorde det bra. Han bör få chansen igen. Den viktigaste försvararen får annars sägas vara Robin Knoche som varit ruggigt bra under hela säsongen. Med Trimmel och Khedira strax framför är det inte lätt att passera detta stabila Union.

I en vanlig cupmatch hade rotation varit en möjlighet, men då det är ett hett derby lär det knappast komma på fråga. Vi bör således få se två starka elvor som satsar allt. Då är Union Berlin snäppet vassare i dagsläget och de vann också höstderbyt med 2-0. Visst har de haft problem på Olympiastadion på senare år, men tvåan lockar ändå mest. Börja där.

Missar matchen

Peter Pekarik, Hertha Berlin (corona)

Oliver Christensen, Hertha Berlin (corona)

Fredrik André Björkan, Hertha Berlin (corona)

Stevan Jovetic, Hertha Berlin (vadskada)

Rune Jarstein, Hertha Berlin (knäskada)

Taiwo Awoniyi, Union Berlin (landslagsuppdrag)

Rick van Drongelen, Union Berlin (corona)

Pawel Wszolek, Union Berlin (corona)

Laurenz Dehl, Union Berlin (oklart)

Niko Giesselmann, Union Berlin (höftskada)