Spiken - taggat City vinner toppmötet

Spiken - 1. Manchester City - Arsenal

Klar hemmaseger på Eastlands!

Helgens stormatch i Premier League går av stapeln på Etihad Stadium under söndagseftermiddagen. City är på jakt efter sin andra raka ligatitel medan Arsenal jagar en Champions League-plats, en position de faktiskt innehar efter att samtliga lag spelat 24 omgångar.

The Gunners tog andra raka ligasegern i veckan när Cardiff besegrades med 2-1 på hemmagräs. Som brukligt vara det Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang som löste de tre poängen med ett mål vardera. Själva prestationen var dock inte speciellt imponerande.

Skadeläget är fortsatt prekärt, inte minst i de bakre leden. Rob Holding och Héctor Bellerín blir borta säsongen ut och Sokratis ser ut att missa större delen av februari. Dessutom är Laurent Koscielny osäker till spel efter hans smäll mot United. Något komiskt då att ledningen valde att plocka in den offensiva mittfältaren Denis Suárez på lån från Barcelona, en bra spelare men kanske inte på den position där det behövs mest.

City åkte på en chockartad förlust mot Newcastle i veckan (1-2), detta trots att Sergio Agüero målade redan efter 25 sekunder. De ljusblå fick något av en fribiljett in till guldstriden igen tack vare Liverpools poängtapp mot Leicester, något de inte kommer sumpa här.

Räkna med ett rejält fokuserat hemmalag som kommer till spel med alla stora kanoner. Arsenal har inte imponerat nämnvärt på bortaplan och brukar inte ha mycket att sätta emot City. Känslan är att detta kan rinna iväg till stora siffror för hemmalaget. Ettan är säker!

Missar matchen

Héctor Bellerín, Arsenal (vristskada)

Rob Holding, Arsenal (korsbandsskada)

Sokratis, Arsenal (vristskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Osäker till spel

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Laurent Koscielny, Arsenal (skadad käke)

Henrik Mkhitaryan, Arsenal (vristskada)

Skrällen? - 2. Leicester - Manchester United

Ännu ett poängtapp för United?

Söndagens tidiga Premier League-match spelas på King Power Stadium när Leicester får finbesök i form av Manchester United. Det är en batalj som har alla förutsättningar att bli rafflande in till sista sekund.

Just spännande tillställningar var båda dessa klubbar inblandade i under veckan. United släppte in 0-2 hemma mot Burnley i den 81:a minuten men kunde repa mod genom att både reducera och kvittera. 2-2 målet stod Victor Nilsson Lindelöf för när han påpassligt höll sig framme på en retur. Det var Västerås-sonens första mål i United-tröjan. Ole Gunnar Solskjaers vinstsvit bröts således men norrmannen är fortsatt obesegrad som tränare för The Red Devils.

Leicester stod för en strålande insats på Anfield i onsdags. Rävarna hamnade i tidigt underläge men åt sig in i matchen och i slutet av den första halvleken kunde Harry Maguire helt rättvist kvittera från nära håll. Claude Puels manskap hade sedan ett par chanser att avgöra men fick “nöja” sig med 1-1.

Ännu en match mot ett topplag här och det passar som bekant de blåvita väldigt bra. Vinst mot Chelsea, seger mot City och en poäng borta mot Liverpool med bud på mer är The Foxes facit mot topp 6-lag sett till de sex senaste veckorna. De kommer kanske äga något mer boll mot ett inte lika possession-starkt United men troligen en matchbild som kommer passa.

Spännande match att vänta och intressant blir även att se om Monaco-lånet Youri Tielemans får speltid för Leicester redan här. Belgaren och hans lagkamrater ska hur som helst ses med bättre chans till poäng än streckningen antyder. Även om United imponerat under Solskjaer känns detta tämligen ovisst. Tryck in alla tecken och hoppas på den lågt streckade ettan!

Missar matchen

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Osäker till spel

Paul Pogba, Manchester United (smäll mot huvud)

Anthony Martial, Manchester United (oklart)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Draget - 3. Roma - Milan

Milan med bra chans i klassikermöte

Missnöjet är stort mot Roma och Eusebio Di Francesco. Det visade supportrarna genom att kasta ägg mot spelarbussen i veckan. Anledningen - säsongen i stort men framförallt den pinsamma 1-7 förlusten mot Fiorentina i Coppa Italia.

Robin Olsen fick alltså släppa sju bollar förbi sig i veckans cupmatch. Svensken fick som vanligt inte speciellt mycket hjälp av sina backar men även han är nu kritiserad. Med tolv insläppta mål på de tre senaste matcherna är det givetvis inte speciellt konstigt även om supportrarna betonar att problemet främst ligger i Di Francesco och det givmilda försvaret.

Det återstår att se hur mottagandet kommer vara från fansen när Roma ställs inför en otroligt viktig match mot Milan under söndagskvällen. En poäng skiljer lagen emellan i tabellen och det är troligen dessa klubbar tillsammans med Atalanta och Lazio som kommer göra upp om den sista Champions League-platsen.

Milan kommer till den eviga staden med gott om självförtroende. Fyra poäng i två tuffa ligamatcher under inledningen av 2019 och dessutom ett färskt avancemang i Coppa Italia. Nyförvärvet Krzysztof Piatek stod för båda målen i veckans 2-0 seger mot Napoli i cupen. Känslan är redan att polacken, som gjort 13 ligamål för Genoa under säsongen, kan bidra med mer än hans föregångare Gonzalo Higuaín.

Lucas Biglia och Giacomo Bonaventura saknas alltjämt hos de rödsvarta men Roma har tyngre avbräck då innermittfältarna Bryan Cristante och Steven Nzonzi är avstängda samtidigt som turken Cengiz Ünder missar mötet på grund av en lårskada.

Detta luktar minst en pinne för Milan lång väg. Roma är inte i harmoni och har faktiskt förlorat de två senaste mötena mot Gennaro Gattusos manskap. Favoritettan lockar således inte alls. X2 blir mitt spel där tvåan rentav kan vara ett lockande singelstreck om man är gamblingsugen.

Missar matchen

Bryan Cristante, Roma (avstängd)

Steven Nzonzi, Roma (avstängd)

Cengiz Ünder, Roma (lårskada)

Juan Jesus, Roma (skadad menisk)

Lucas Biglia, Milan (vadskada)

Giacomo Bonaventura, Milan (knäskada)

Mattia Caldara, Milan (vadskada)

Osäker till spel

Diego Perotti, Roma (muskelskada)

Antonio Mirante, Roma (vadskada)

Cristian Zapata, Milan (lårskada)

Pepe Reina, Milan (muskelskada)