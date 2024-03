"Ställer mig tveksam till regerande europamästarna"

Att tänka på

Kupongen sträcker sig över två dagar.

Häcken riskerar slitna ben efter att ha varit i farten i veckans Champions League.

Två av de tre senaste inbördes mötena mellan Huesca och Burgos har slutat med delad pott.

Levante har tappat poäng i åtta av 15 hemmamatcher.

Real Zaragoza är ett av de målsnålaste lagen i hela Segunda División.

Blott en seger på de tre senaste rättfärdigar knappast överdriven procent på Racing Santander.

Övriga spikförslag

Djurgården - Trots att det råder dystra förutsättningar inför Tvillingderbyt mellan Djurgården och AIK tror jag ändå att publiken kommer bjudas på underhållning. Gnaget har fortfarande chans att ta sig vidare och för Djurgårdens del borde det vara av stor vikt att åtminstone sluta före rivalen i gruppen. Avancemanget har däremot gått upp i rök, men det bör inte påverka insatsen alltför mycket. I det andra derbyt, mot Hammarby, visade Blåränderna prov på sitt kunnande och spelare för spelare håller jag DIF högre än de svartgula. Inte minst då Nildén har flyttat till Häcken. Det finns fler potentiella matchvinnare i Djurgårdens trupp och till vettig procent funderar jag inte särskilt mycket på garderingar. Ettan står stadigt allena.

Azerbajdzjan - Det finns både mycket och lite att säga om bulgarisk fotboll anno 2024. Förbundet är korrupt ända ner i rötterna vilket avspeglas på landslaget som fallit som en sten på världsrankingen. Gästerna ser ut att vara mil ifrån stora mästerskap och faktum är att bulgarerna inte vann en enda landskamp i något sammanhang under hela 2023. Illa är bara förnamnet och inför mötet med Azerbajdzjan missgynnas “Lejonen” av bortaplan. Den hemmahörande schlagernationen rosar heller inte marknaden för jämnan, men i EM-kvalet visade värdarna åtminstone prov på sitt spelmässiga kunnande mot Sverige. Azerierna behärskar konsten att diktera tempot mot ett lag av Bulgariens kaliber och jag lockas av ettan i Baku. Till jämna streck går jag all in i västerled.

Avstängningar på tipset

Miguel Loureiro (Huesca)

Kévin Appin (Burgos)

Miguel Atienza (Burgos)

Fer Nino (Burgos)

Nicolás Mercau (Elche)

Alejandro Francés (Real Zaragoza)

Marco Sangalli (Racing Santander)

César Tárrega (Valladolid)