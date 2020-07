"Stockholmsderby - nytt magplask för AIK"

Söndagens Europatips består av matcher från Allsvenskan, Premier League och Serie A. Det gömmer sig skrällchanser bakom varje hörn och här gäller det att sålla för att ha råd med de riktiga guldkornen. Någon överstreckad spik kommer göras för att ha råd med garderingar där det verkligen kan smälla. Köp en andel i mitt bolagssystem via länken här nedan, det kan verkligen betala sig!

Stockholmsderbyt! - 1. AIK - Djurgården

Nytt magplask för AIK

Normalt är ett derby mellan AIK och Djurgården stekhett men nu känns det faktiskt ganska ljummet. Båda lagen underpresterar grovt och är långt från täten av Allsvenskan och utan publik kommer den fantastiska inramningen saknas. Samtidigt är ett derby alltid ett derby och de spelare som inte kommer fullt taggade till denna kamp kommer få höra det efteråt.

Djurgården kommer närmast från en oavgjord historia mot Östersund. 0-0 satte fingret på Blårändernas kanske allra största problem, målskyttet. Det var andra raka matchen utan mål framåt och i omgången innan dröjde det 93 minuter innan ytterbacken Witry spräckte nollan mot jumbon Falkenberg. Mrabti ryktas vara på ingång, och det hade varit ett välkommet tillskott, men främst är det Kujovic och Holmberg som måste börja leverera. Bakåt vilades Berg senast och det återstår att se om han kan delta här. Annars kan det bli så att Jesper Nyholm får starta mot sin gamla klubb.

AIK saknar det mesta för tillfället och har faktiskt bara vunnit en av sina åtta senaste tävlingsmatcher. Efter katastrofinsatsen mot Häcken (0-4) har Gnaget bestämt sig för en “silenzio stampa” vilket innebär att ingen inom klubben kommer prata med media förrän efter derbyt mot Djurgården. Det återstår att se om det ger rätt förutsättningar för att vinna matchen, men visst osar det kris kring det draget och hela klubben i stort.

Ett glädjebesked för alla AIK-supportrar är att Nabil Bahoui är tillbaka från sin skada. “Nabbe” fick hoppa in mot Häcken och är säkert ett alternativ till att få starta i derbyt. Dessutom kommer Karol Mets tillbaka från sin avstängning och lär ta plats i mittförsvaret. Truppen känns dock på det stora hela ganska svag och AIK är väldigt beroende av att veteranerna Per Karlsson och Henok Goitom har en bra dag.

Som bekant har Djurgården haft enorma problem i derbymatcher på senare år och inte vunnit mot AIK i Allsvenskan sedan 2011. Ett bättre läge än nu får Järnkaminerna aldrig att bryta den trenden. Mot ett virrigt, skakigt och nervöst AIK ska de regerande mästarna stå med bra chans att lösa en trepoängare. Tvåan spikas!

Missar matchen

Erick Otieno, AIK (fotskada)

Alexander Abrahamsson, Djurgården (muskelskada)

Niklas Bärkroth, Djurgården (knäskada)

Astrit Ajdarevic, Djurgården (personliga skäl)

Osäker till spel

Stefan Silva, AIK (oklart)

Ebenezer Ofori, AIK (oklart)

Kolbeinn Sigthórsson, AIK (oklart)

Erik Berg, Djurgården (oklart)

Edward Chilufya, Djurgården (lårskada)

Göteborgsderbyt! - 2. Häcken - IFK Göteborg

Hemmastarkt Häcken favoriter på Bravida Arena

Häcken hänger med i toppen av Allsvenskan och det kan de gulsvarta tacka sitt fina hemmaspel för. 4-0 mot AIK innebär att Getingarna har plockat 13 av sina 17 poäng på Bravida Arena, detta trots att laget från Hisingen stött på vanligtvis tufft motstånd som Hammarby, AIK, Malmö FF och Elfsborg. 15-1 i målskillnad på fem hemmafajter imponerar också stort.

Segern mot AIK var odiskutabel och då fick Ali Youssef göra sin första allsvenska start. 19-åringen tackade för förtroendet med ett mål och en assist. Det är en av flera intressanta unga spelare i Häcken där Leo Bengtsson (22) och Patrik Wålemark (18) fått mest rubriker inledningsvis. Helt klart ett intressant lag öborna har på gång som ska kunna utmana de bästa lagen i serien om tätpositionerna.

IFK Göteborg har också ett intressant lag och har stundtals spelat briljant fotboll. Mot Falkenberg hade Blåvitt med normal utdelning gjort sju mål. Sargon Abraham, Hosam Aiesh och August Erlingmark gjorde alla bisarra missar samtidigt som Mattias Bjärsmyr hade en nick som såg ut att vara över linjen. Utan goal-line technology i Allsvenskan går det dock inte att vara 100-procentigt säker på den saken.

Alla missar satte fokus på Kamraternas stora problem med Robin Söder på skadelistan, avsaknaden av en riktig anfallare. Christian Kouakou värvades in under fredagen men är inte spelklar än. IFK läcker också betänkligt bakåt vilket 15 insläppta på tio omgångar vittnar om. Nu är i alla fall Da Graca tillbaka från skada och mot Falkenberg fick Jakob Johansson hoppa in. Kan Johansson nå upp till nivå han höll innan skadan är det en av seriens allra bästa spelare.

Häcken ser sylvassa ut på sitt konstgräs och ska såklart gälla som favoriter här. Samtidigt har de bara vunnit två av sina 18 senaste inbördes möten mot IFK Göteborg och kan Blåvitt bara bli mer effektiva är de farliga mot vilket motstånd som helst i serien. En öppen match är att vänta och då väljer jag att i första hand rita ner gaffeln (etta-tvåa) där en bortaseger skulle rensa fint bland kupongerna.

Missar matchen

Kevin Yakob, Häcken (knäskada)

Robin Söder, IFK Göteborg (höftskada)

Christian Kouakou, IFK Göteborg (ej spelklar)

Osäker till spel

Alexander Söderlund, Häcken (vadskada)

André Calisir, IFK Göteborg (lårskada)

Alexander Farnerud, IFK Göteborg (oklart)

Toppmötet! - 3. Sirius - Malmö FF

Ett påkopplat Malmö tar fjärde raka

Den allra hetaste matchen rent tabellmässigt i den elfte omgången av Allsvenskan ska spelas på Studenternas när tvåan Malmö FF gästar femman Sirius. Malmö slog tillbaka Hammarby med hela 3-0 under torsdagen och har trots ett hackigt spel nu tre raka segrar och är det lag som närmast utmanar serieledarna IFK Norrköping.

Mot Bajen var det kraftig dominans från de himmelsblås sida från första minut. Jon Dahl Tomasson valde att starta med Toivonen, Kiese Thelin och Antonsson i de offensiva positionerna och den trion hade Hammarby fullt upp med. Toivonen stod för sin bästa insats sedan återkomsten och där har MFF verkligen ett sparkapital. Kiese Thelin noterades för sitt sjätte mål för säsongen och Antonsson för sitt första.

Bakåt valde Tomasson i Bengtssons och Nielsens frånvaro att starta med Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic och Oscar Lewicki i en trebackslinje med Berget och Knudsen på kanterna. Det slog väl ut och den danska tränaren var så nöjd med Lewicki att han efter matchen benämnde honom som Sveriges Beckenbauer. Och visst, mot Hammarby hade Lewicki en passningsprocent på 97. Inte illa.

Han och hans försvarskollegor kommer testas ordentligt på Studenternas för Sirius ser riktigt spännande ut, framförallt på hemmaplan där de bland annat har besegrat tabellettan IFK Norrköping och bara åkt på en (orättvis) förlust mot Djurgården. Sugita har förlängt sitt lånekontrakt och är hur bra som helst tillsammans med Vecchia, Saeid och Björnström. Nu kommer dessutom viktiga Elias Andersson tillbaka från sin avstängning.

Sirius är på allvar och är absolut ett lag som förtjänar respekt. Samtidigt har Malmö FF en betydligt bredare och spetsigare trupp och när skåningarna nu har börjat växla upp är det inte många lag som kommer kunna stå emot den himmelsblå maskinen. På denna svåra kupong är det läge att göra en värdemässigt sämre spik om tvåan håller sig runt 60 procent.

Missar matchen

André Österholm, Sirius (knäskada)

Sam Lundholm, Sirius (hälskada)

Jonas Lindberg, Sirius (fotskada)

Lasse Nielsen, Malmö FF (lårskada)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Sören Rieks, Malmö FF (oklart)

Fouad Bachirou, Malmö FF (oklart)

Arnór Traustason, Malmö FF (oklart)