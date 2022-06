Stornationen tar efterlängtad seger

Att tänka på

Bosnien och Finland har mötts fem gånger de senaste tre åren och Berguvarna har raden 2-2-1 på dessa fajter.

Rumänien har bara förlorat en tävlingslandskamp på hemmaplan de senaste två åren. Det var 0-1 mot Tyskland i VM-kvalet.

Match nummer 10 är playoff mot VM. Matchen spelas som enkelmöte på neutral plan i Doha.

Mexiko besegrade Jamaica med 2-1 två gånger om i VM-kvalet.

På grund av landslagsuppdrag saknas Cristian Roldan, Jordan Morris och Albert Rusnák för Seattle samt Lucas Cavallini och Javain Brown för Vancouver.

Övriga spikförslag

England - Gareth Southgate har fått ta emot en hel del kritik för sitt sätt att matcha England under denna samlingen och Lejonen ligger sist i sin Nations League-grupp med två inspelade poäng. Hemma mot Italien hade de vitklädda svårt att komma till riktigt farliga målchanser. På tre matcher har England bara mäktat med ett mål framåt och det kom på straff. Jag tror dock att det lossnar under tisdagen. Harry Kane lär kliva in från start igen och med honom på plan går inget försvar säkert. Ungern har imponerat stort de senaste veckorna med fyra poäng i en stentuff grupp. Bland annat besegrade de England hemma i Budapest för en dryg vecka sedan. Nu får de dock klara sig utan målvakten Gulásci som är avstängd och det är ett ordentligt avbräck. Med en reserv mellan stolparna räcker inte ungrarna till. Ettan singlas.

Lettland - Lettland har som väntat varit det klart starkaste laget i sin grupp i Nations League. Inte så konstigt när motståndarna har hetat Liechtenstein, Andorra och Moldavien, men jobbet ska ändå göras och det har balterna skött bra. Nio poäng och åtta gjorda mål är ett fint facit efter tre omgångar. Hemma mot Liechtenstein blev det visserligen bara 1-0, men letterna brände då en hel hög med klara chanser. Liechtenstein står på noll poäng och ser riktigt svaga ut. Här får de dessutom klara sig utan avstängda Lukas Graber. Jag kan inte se värdarna ta poäng nu heller och spikar tvåan.

Avstängningar på tipset

Nico Schlotterbeck (Tyskland)

Sandro Tonali (Italien)

Peter Gulácsi (Ungern)

Rhys Norrington-Davies (Wales)

Grzegorz Krychowiak (Polen)

Shane Duffy (Irland)

Odmar Färö (Färöarna)

Sölvi Vatnhamar (Färöarna)

Lukas Graber (Liechtenstein)