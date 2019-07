Svenskmöte i MLS

Toppmatchen! - 1. Skövde AIK - Torns IF

Skövde AIK jagar serieledning

Skövde AIK har stått för en rent fenomenal vårsäsong och är i allra högsta grad inblandade i striden om uppflyttning till Superettan. De senaste veckorna har dock de rödklädda sett lite trötta ut. En vinst på de tre senaste där det allra senast blev förlust mot formsvaga Lindome. Kan Skövde AIK nu hoppa på segertåget igen?

Polska Adam Wolak har lämnat klubben när hans lån gick ut men istället har unge, Lidköpingsbördige Oscar Lennerskog hämtats in från Örebro SK. Det ska bli spännande att se vad han kan bidra med under hösten. Lennerskog passar in bra i Skövdes modell att satsa på unga killar från Skaraborgstrakten. Det behövs tillskott för truppen är ganska tunn. Mycket ansvar läggs på herrar som Rasmus Örqvist, Hannes Fritzson och Viktor Granath.

På Södermalms IP har SAIK varit väldigt bra denna säsong och plockat 16 poäng på sju fajter. Enda hemmaförlusten kom i mitten av april, alltså för snart tre månader sedan. Inte konstigt att skaraborgarna kliver in med god känsla här.

Torns IF var ett topplag i fjol men tappade Astrit Seljmani under sommaren. Numer gör han stor succé i Varberg. Skåningarna började lite skakigt under våren med två vinster på de sex första omgångarna men har blivit bättre och bättre. Inför veckans omgång ligger de femma, sex pinnar bakom Skövde.

Senast spelade de 2-2 mot Oskarshamn och då hade gänget från Lund en del problem i de bakre leden efter att Niklas Nilsson gick av skadad. Här saknas han definitivt då försvararen är avstängd efter det gula kort han ådrog sig. Framåt ser det däremot väldigt spännande ut med Anton Kinnander och Dylan Kosik Sulaiman i spetsen.

Torns tog fyra poäng av Skövde i fjol och höstmötet i Lund slutade 2-2. Då var det just Kosik Sulaiman och Kinnander som gjorde skåningarnas mål. Det kommer bli tuffare på Södermalms IP. Där ska värdarna vara favoriter, men väldigt knappa sådana. Ettan kan inte stå ensam. 1X i utgång men helst ska alla tecken med.

Missar matchen

Niklas Nilsson, Torns IF (avstängd)

Favoriten! - 2. New York City - Seattle

Många avbräck hos Seattle

Seattle kom till matchen mot Vancouver Whitecaps med fyra raka förluster (tre i ligan, en i cupen) i ryggen. Där såg det ut att bli en mållös historia innan ytterbacken Kelvin Leerdam kunde vräka in matchens enda mål i den 96:e minuten! Oerhört skönt för Sounders som därmed befäste sin tredjeplats i den västra konferensen.

Gustav Svensson är en viktig kugge hos gästerna vanligtvis och än mer så nu. Detta då Seattle saknar oerhört många spelare av hög kvalitet. Nicolás Lodeiro har spelat Copa América med Uruguay och är tveksam till spel. Dessutom saknas garanterat Cristian Roldan och Jordan Morris som är iväg med det amerikanska landslaget. Det största avbräcket är dock bästa målskytten Raúl Ruidíaz som ska spela semifinal i Copa América med sitt Peru natten till torsdag. Med Will Bruin skadad är offensiven ännu mer försvagad.

New York City får också avvara en del pjäser. Målvakten Sean Johnson är iväg med USA:s landslag medan Alexander Callens ska försvara Perus färger tillsammans med Ruidíaz. Dessutom är brasilianska stjärnan Héber småskadad och lär inte komma till spel här.

Laget från det stora äpplet visar dock strålande form och har fyra raka segrar, två i serien och två i cupen. På dessa tillställningar har de dunkat in hela 15 mål! Imponerande. I 4-2-segern mot Philadelphia Union senast var argentinaren Maximiliano Moralez den stora hjälten med två mål och två assist. Hans landsman Valentin Castellanos stod för övriga två mål.

Den duon lär spela en huvudroll återigen tillsammans med Anton Tinnerholm som är oerhört viktig för detta lag. New York City har faktiskt fortfarande inte förlorat en enda hemmamatch denna säsong. Tre segrar och fyra oavgjorda är deras facit hittills på Yankee Stadium. Ettan blir egentligen lite väl hårt streckad men med alla klasspelare som saknas hos gästerna är det svårt att se hur Sounders ska kunna rubba hemmastarka City. Trolig etta.

Missar matchen

Sean Johnson, NY City (landslagsuppdrag)

Alexander Callens, NY City (landslagsuppdrag)

Héber, NY City (knäseneskada)

James Sands, NY City (bruten arm)

Cristian Roldan, Seattle (landslagsuppdrag)

Jordan Morris, Seattle (landslagsuppdrag)

Raúl Ruidíaz, Seattle (landslagsuppdrag)

Will Bruin, Seattle (knäskada)

Osäker till spel

Tony Rocha, NY City (oklart)

Nicolás Lodeiro, Seattle (landslagsuppdrag)

Chad Marshall, Seattle (oklart)

Spiken! - 7. Houston - New York Red Bulls

Supervärde på Houston

Houston har haft en juni-månad som de nog helst av allt vill glömma. En poäng på fyra seriematcher och uttåg ur cupen mot Minnesota är en tung rad. Det finns dock förlåtande omständigheter. Bland annat har Dynamo saknat åtta mer eller mindre ordinarie spelare på grund av landslagsuppdrag och skador. Nu är dock de flesta spelarna tillbaka igen, bland annat svenska Adam Lundqvist som tagit en fast tröja i laget.

Det är enorm skillnad på Dynamo på borta- kontra hemmaplan. På resande fot är det mer än en gång som “Houston got a problem”. Sju bortafajter har slutat med sex förluster. På BBVA Compass Stadium är de däremot obesegrade och har plockat 21 poäng. Detta faktum verkar svenska folket ha missat.

New York Red Bulls vann senast mot Chicago Fire med 3-1 i en match där Bradley Wright-Phillips figurerade för Tjurarna. En väldigt omtyckt spelare i “Det stora äpplet”. Han kommer behövas för läskedryckslaget är hårt drabbade med flera avbräck.

Aaron Long, Derick Burckley och Kemar Lawrence är alla iväg med sina respektive landslag och det är inte vilka spelare som helst. Utan dessa stjärnor ser Red Bulls betydligt svagare ut. Dessutom har gästerna haft det väldigt svårt på denna arena på senare år. Inte en seger här sedan 2013 är deras facit.

Houston har en svag resultatrad bakom sig men de har varit ute på en bortaturné. Hemma i Texas kommer de återigen vilja visa sig från sin bästa sida. Hemmalaget ska vara klara favoriter här. I skrivande stund verkar det bli supervärde på ettan och då är det en av kupongens allra starkaste spikar.

Missar matchen

Aaron Long, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)

Derick Burckley, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)

Kemar Lawrence, NY Red Bulls (landslagsuppdrag)