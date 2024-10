"Trots frågetecken - Arsenal vinner mot Liverpool"

Helgens jackpotfeber fortsätter under söndagen när Europatipset är kryddat med 3 miljoner i jackpot. Flera heta tillställningar i Premier League startar kalaset som också innehåller höjdare som Derby d’Italia och Le Classique. Jag hittar dessutom fina drag i Florens, Rom, Sevilla och San Sebastián. Missa inte analysen!

Höjdaren! - 1. Arsenal - Liverpool

Tungviktsmöte på Emirates - till Europatipset

Helgens otvivelaktig största höjdare i Premier League utspelas på Emirates där Arsenal går i klinch med Liverpool. Bägge lagen kommer från varsin 1-0-seger i veckans Champions League där det inte råder något större tvivel om vilket herrskap som imponerade allra mest. Liverpool gav RB Leipzig på läppen i Sachsen där siffrorna smickrade tyskarna som inte hade mycket att säga till om.

Openda fick förvisso ett mål bortdömt i slutskedet, men annars var det Arne Slots mannar som kontrollerade – och dominerade – mötet från start till slut. Prestationen var onekligen ett kvitto på att The Reds blir att räkna med i alla tävlingar den här säsongen och jag tycker det är dags att sudda bort det lätta inledande spelschemat i Premier League som ett frågetecken på Liverpools eventuella storhet.

Gästerna är på riktigt och den taktiskt sluge Slot kan absolut se till att Mikel Arteta får huvudbry denna söndag. På tal om huvudbry har spanjoren redan ett ansatt truppläge som håller honom sömnlös. Ödegaard saknas sedan tidigare och efter Salibas röda kort mot Bournemouth är mittbacken inte tillgänglig bredvid Gabriel. Saliba är ett enormt avbräck och vill det sig riktigt illa stannar det inte där.

Calafiori och Timber är båda osäkra kort på grund av skador och samma visa gäller för Saka som inte spelade mot varken Bournemouth eller Shakhtar Donetsk. Det är Arsenals tveklöst viktigaste spelare och skulle nyss nämnda trio fattas i startelvan blir jag inte förvånad om det är Liverpool som tar hand om taktpinnen i norra London. Med det sagt är det något som The Gunners inte har någonting emot.

Arsenal har snittat allt lägre bollinnehav per 90 minuter under de senaste säsongerna och när värdarnas offensiv troligen frontas av Havertz, Martinelli och Sterling har The Gunners sin spets i omställningarna och det offensiva presspelet. Liverpool har haft problem i sin press – något Chelsea kunde utnyttjat förra helgen – och jag blir inte förvånad om Arsenal kontrar bort gästerna denna söndag. När smygvärde faller till vänster håller jag mig på samma sida. Etta eller 1X. Möjligen hela spannet på andelssystemet.

Notabla avbräck

William Saliba, Arsenal (avstängd)

Martin Ödegaard, Arsenal (ankelskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Kieran Tierney, Arsenal (knäseneskada)

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (revbensskada)

Harvey Elliott, Liverpool (fotskada)

Osäker till spel

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Jurriën Timber, Arsenal (muskelskada)

Riccardo Calafiori, Arsenal (knäskada)

Conor Bradley, Liverpool (smäll)

Federico Chiesa, Liverpool (smäll)

EUROPATIPSET

Derbyt! - 3. Crystal Palace - Tottenham

Spurs streckas alldeles för hårt - till Europatipset

Aston Villa och Brighton parkerar för närvarande hack i häl på topptrion i Premier League. Unai Emery och Fabian Hürzeler gör strålande jobb med sina respektive lag, men i min bok är det Chelsea och Tottenham som är de främsta utmanarna till Liverpool, Manchester City och Arsenal. Kampen om fjärdeplatsen kan mycket väl bli ett tvåhästarsrace mellan Marescas och Postecoglous kompanier.

Jag har blivit imponerad av Tottenhams prestationsnivå under inledningen där framför allt de defensiva siffrorna sticker ut i positiv bemärkelse. Expected Goals Against har Spurs som ett av ligans klart bästa lag och även om det fortfarande slinker in dråpliga baklängesmål bakom Vicario har Postecoglou gjutit en grund som, till skillnad från föregående säsong, ser ut att kunna hålla i längden.

Med det sagt ser jag inte Tottenham som en given vinnare när det vankas Londonderby borta mot Crystal Palace. De fina xGA-siffrorna till trots är Romero, Van de Ven och Vicario en aggressiv trio vars koncentration och placeringsförmåga har en tendens att vika hädan. Det blev uppenbart när Spurs tappade 2-0 till 2-3 mot Brighton och föras till protokollet bör också att Son är tillbaka i rehabstugan efter sin starka comeback mot West Ham.

Någon jämbördig ersättare till sydkoreanen finns inte i truppen och till över 65 procent tycker jag inte att Spurs är en pålitlig favorit. Crystal Palace har inte rosat marknaden under inledningen men här tror jag att den förmodade matchbilden kan spela Oliver Glasners manskap rakt i händerna. The Eagles fick mest ägna sig åt långskott mot ett kompakt Nottingham (0-1), men denna söndag kommer desto större ytor att erbjudas.

Då är jag inte beredd att räkna bort den kolossalt spelvärda vänstersidan. Eze, Nketiah och Mateta kan alla såra Tottenham på olika sätt och det är framför allt dags för den förstnämnda att leverera i enlighet med sina respektabla underliggande siffror. Har Eze en bra dag har ofta Crystal Palace detsamma. Skrälläget i Londonderbyt är för bra för att missa. Alla tecken och skrälljobb. Den vågade chansar bort tvåan helt och hållet!

Notabla avbräck

Chris Richards, Crystal Palace (knäseneskada)

Chadi Riad, Crystal Palace (knäskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (ljumskskada)

Son Heung-min, Tottenham (muskelskada)

Djed Spence, Tottenham (ljumskskada)

Osäker till spel

Cheick Doucouré, Crystal Palace (tåskada)

TILL EUROPATIPSET

Rivalmötet! - 5. Inter - Juventus

Vänsterlutning i Derby d’Italia - till Europatipset

Ligaledarna Napoli får ursäkta, men i min bok är det de två lagen som visat högst högstanivå som drabbar samman i modehuvudstaden denna söndag. Att det dessutom råkar vara Derby d’Italia som står på menyn gör kalaset ännu mera högoktanigt. Inter har haft en spelmässigt nyvaken inledning på Serie A med sina mått mätt, men efter fem raka segrar i alla tävlingar börjar de regerande mästarna varva upp.

Förra söndagens 1-0-seger mot Roma var ingen vacker tillställning, men det är en styrka att stapla trepoängare på hög även om spelet inte klickar fullt ut. I veckan lades dessutom Young Boys på rygg med samma siffror, en seger som borde blivit väldigt mycket större sett till händelseförloppet i Schweiz. Inter dominerade med eftertryck och trots att Thuram avgjorde först i 93:e minuten var det aldrig något snack om var de tre poängen skulle hamna.

När Martínez visat tveksam form i inledningen har fransmannen steppat upp och jag blir inte förvånad om anfallsduon ser till att ge Juventus alla möjliga sorters problem på San Siro. Jag vill också påtala att Inzaghi valde att inleda med duon samt Dimarco och Bastoni på bänken i Schweiz. Fräscha ben på nyckelspelare inför Derby d’Italia går knappast att anse som annat än en fördel.

Inte minst då Juventus fick slita väldigt hårt mot Stuttgart. Bollinnehavet fördelades jämnt i tisdags men det var tveklöst Stuttgart som förvaltade sin del av kakan allra bäst. Juventus ska vara nöjda som kom undan med bara 0-1 i nacken och jag utesluter inte att “Den gamla damen” får svårt att ladda om fysiskt inför helgens tungviktsmöte. Truppläget är dessutom ansatt då Bremer och González saknas medan Luiz och Koopmeiners dras med frågetecken.

Inters största frågetecken är huruvida Calhanoglu kommer till spel. Turken missade mötet med Young Boys på grund av en skada, men italienska medier rapporterar att mittfältsnavet inte är borträknad inför söndagen. Hur som helst anser jag att detta är Inters match att förlora och med sin publik i ryggen finns goda förutsättningar att kräma ur en insats som räcker till tre blytunga poäng. Jag spikar ettan i Milano.

Notabla avbräck

Carlos Augusto, Inter (knäseneskada)

Francesco Acerbi, Inter (knäseneskada)

Paul Pogba, Juventus (avstängd)

Bremer, Juventus (knäskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (knäskada)

Nicolás González, Juventus (lårskada)

Osäker till spel

Hakan Calhanoglu, Inter (knäseneskada)

Kristjan Asllani, Inter (muskelskada)

Tajon Buchanan, Inter (benskada)

Douglas Luiz, Juventus (muskelskada)

Teun Koopmeiners, Juventus (revbensskada)