"Trots skadeläget - Liverpool visar klass"

Spiken! - 2. Ajax - Liverpool

Liverpool visar klassen

Liverpool är lite ifrågasatta för tillfället efter att ha följt upp 2-7 mot Aston Villa med 2-2 i derbyt mot Everton. Saker och ting blev inte bättre av att Virgil van Dijk tvingas operera korsbandet och blir borta en längre period. Allt det har lett till att Liverpool nu mer eller mindre blir underskattade av både oddssättare och tippare. Det är fortfarande ett av världens allra bästa lag.

Visst finns det defensiva frågetecken utan Van Dijk och Alisson. Adrián kan vara lite slapphänt, men det är fortfarande en i grunden skicklig målvakt. Joe Gomez har dessutom kapacitet att styra upp backlinjen i Van Dijks frånvaro. Frågan är bara vem som ska spela bredvid honom då Joël Matip är småskadad och tveksam till spel. Klopps beslut att inte hämta in en ersättare för Lovren ifrågasätts helt plötsligt.

Offensivt finns det fortfarande få lag i världen som kan matcha Liverpool. Salah, Firmino och Mané är en trio som känner varandra utan och innan och som kompletterar varandra väldigt väl. Minamino och Jota är skickliga inhoppare om någon av dem skulle tröttna. På mittfältet lär Thiago inte spela efter sin smäll mot Everton, men där finns Henderson, Fabinho, Milner och Wijnaldum att tillgå. Hög klass hela vägen över.

Ajax har tappat mängder av spelare på senare år och under sommaren värvat Klaassen (Werder Bremen), Kudus (Nordsjälland) och Antony (Sao Paulo). Den sistnämnda anfallaren har funnit sig snabbt i Amsterdam och redan noterats för tre fullträffar medan Klaassen och Kudus satte sina första baljor för säsongen i helgens 5-1-seger mot Heerenveen.

Offensivt är Ajax alltjämt frejdiga. Förutom Kudus och Antony finns Tadic, Neres, Traoré, Ekkelenkamp, Promes och veteranen Huntelaar till förfogande. Centrallinjen känns dock betydligt svagare än när Van de Beek, De Jong och De Ligt tog Europa med storm. Liverpool lär ta tag i spelet redan från start och jag har svårt att se hur Ajax ska kunna hålla Klopps röda maskin stången i 90 minuter. Tvåan spikas.

Missar matchen

Alisson, Liverpool (axelskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Kostas Tsimikas, Liverpool (oklart)

Osäker till spel

Naby Keïta, Liverpool (sjukdom)

Joel Matïp, Liverpool (muskelskada)

Thiago, Liverpool (knäskada)

Höjdaren! - 3. Bayern München - Atlético Madrid

Bayern visar mästartakter

Bayern München vann som bekant Champions League för några månader sedan och går nu in i den nya upplagan av turneringen som en av de stora favoriterna. Hansi Flick var så nöjd med truppen att tyskarna inte gjort speciellt mycket affärer under sommaren. I princip är det Leroy Sané in och Thiago ut som märks. Sané är dock skadad och kommer inte till spel här.

Bayern lär istället spela med samma offensiva kvartett som i finalen mot PSG och som i helgens ligamatch mot Arminia Bielefeld (4-1), Lewandowski på topp med Müller släpande bakom och Gnabry samt Coman på kanterna. En ruskig uppställning. På mittfältet är Goretzka och Kimmich givna. Den sistnämnda missade dock helgens ligamatch då han ska få sitt andra barn i dagarna så ett litet frågetecken finns där. Skulle Kimmich vara på BB istället för på AA lär Tolisso gå in från start.

Atlético Madrid åkte på en tung smäll mot Celta Vigo när Diego Costa skadade sig. Simeone har bekräftat att anfallaren blir borta en period och inte kan delta här. Det bör innebära att vi istället får se Joao Felix och Luis Suárez från start och det är ingen dålig duo. Carrasco, Llorente, Lemar och Correa är andra offensiva alternativ. Skickliga spelare även om de kanske inte håller samma klass som Bayerns kvartett.

På mittfältet finns det större frågetecken. Atlético var inte nöjda med att Arsenal plockade in Thomas Partey under transferfönstrets sista dag. Lucas Torreira lånades in från samma klubb och det är en väldigt skicklig spelare i sina bästa stunder, men uruguayanen saknar kanske styrkan som Partey har. Han ska ändå ses med bra chans att starta bredvid Koke då Saúl dras med en muskelskada.

Atlético kommer som vanligt spela med hög intensitet och ett lag som jagar livet ur motståndarna. Det finns dock få lag i världen som är så skickliga på att spela bort en press som Bayern. Die Roten har inte förlorat en hemmamatch sedan november månad och på Allianz Arena ska de gälla som favoriter mot i stort sett vilket motstånd som helst. Trolig etta.

Missar matchen

Leroy Sané, Bayern Múnchen (knäskada)

Diego Costa, Atlético Madrid (lårskada)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Saúl Níguez, Atlético Madrid (muskelskada)

José María Giménez, Atlético Madrid (muskelskada)

Renan Lodi, Atlético Madrid (muskelskada)

Skrällchansen! - 4. Inter - Borussia Mönchengladbach

Inter blir övervärderade

När man nämner Inter för fans till Mönchengladbach sänder det nog en och annan rysning nedför ryggraden. Dessa lag möttes nämligen i Europacupen 1971 och då gjorde Borussia, med Vogts och Heynckes i spetsen, sin kanske bästa match i historien och vann med 7-1. En Inter-spelare träffades dock av en inslängd colaburk och matchen spelades om. Då slutade det 0-0 vilket gjorde att italienarna gick vidare efter 4-2 i Milano.

Det sitter fortfarande som en tagg i Borussia-själen och lita på att spelarna i laget har hört den historien flera gånger om inför detta möte. Säsongen har inletts skakigt från Die Fohlens sida, men truppen ser riktigt spännande ut. Framåt handlar det mesta om fransmännen Thuram och Pléa, men även schweizaren Embolo, tysken Herrmann och österrikaren Wolf håller hög nivå.

Flera tyska landslagsspelare finns också med i truppen. Matthias Ginter startade båda matcherna i Nations League vid den senaste samlingen medan Florian Neuhaus och Jonas Hofmann satt kvar på bänken. Den trion är ryggraden i detta lag tillsammans med mycket skickliga målvakten Yann Sommer. I övrigt är det värt att nämna att Oscar Wendt gör sin tionde säsong i klubben och alltjämt får en hel del speltid.

Inter har satsat hårt på att utmana Juventus i ligan och har under sommaren förstärkt med Hakimi, Barella och Sensi. Det började bra med nio gjorda mål mot Fiorentina och Benevento men på de två senaste omgångarna, mot Lazio och Milan, har det bara blivit en poäng. Offensivt är Contes gäng livsfarliga med Lukaku, Sánchez och Martínez bland andra, men de blåsvarta släpper in för mycket mål.

Åtta i baken efter fyra omgångar av Serie A är såklart några för mycket och Inter har haft flera coronafall i truppen under de senaste veckorna. Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Young och Bastoni saknades alla av den anledningen i derbyt mot Milan. Nu ska åtminstone Bastoni vara helt redo för spel, men status kring övriga är oklar. Med dessa förutsättningar har jag svårt att svälja det enorma favoritskapet hos Inter. Borussia Mönchengladbach är inte ett lag som bara är här för att se och lära. X2 är av högsta prioritet, men helst ska alla tecken plockas med.

Missar matchen

Matias Vecino, Inter (knäskada)

Lászlo Bénes, Borussia Mönchengladbach (vristskada)

Louis Jordan Beyer, Borussia Mönchengladbach (corona)

Valentino Lazaro, Borussia Mönchengladbach (vadskada)

Denis Zakaria, Borussia Mönchengladbach (knäskada)

Osäker till spel

Ashley Young, Inter (corona)

Radja Nainggolan, Inter (corona)

Milan Skriniar, Inter (corona)

Roberto Gagliardini, Inter (corona)