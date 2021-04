"Tung seger - Spurs vinner mot Manchester United"

Allsvenskan är igång och tre nya matcher finns med på Europatipset. Där överstreckas både Häcken och Norrköping grovt, men ett av lagen spikas ändå. Överhuvudtaget är det väldigt skev streckning på sina håll där tipparna har för stort förtroende till favoriterna. Det innebär att det finns massor av värde att hämta och för den som hamnar rätt kan det bli en minst sagt lukrativ söndag. Köp era andelar via länken här nedan så jobbar vi in 13 tillsammans.

Höjdaren! - 1. Tottenham - Manchester United

Tottenham tar en viktig trepoängare

Manchester United besegrade Granada med 2-0 i torsdags och har ena benet i semifinalen av Europa League. Victor Nilsson Lindelöf stod för en magnifik assist i den matchen och hjälpte dessutom sitt lag att hålla nollan. En bra dag för svensken helt enkelt. Nu är frågan hur mycket kraft den insatsen kostade, för Solskjaer valde att spela sitt absolut starkaste lag. Jag är inne på att de känner av effekterna av det under söndagen.

United har egentligen inte spelat speciellt bra under säsongen, men vinner sina matcher ändå. Visst är det riktmärket för ett topplag, men insatsen mot Brighton i den förra omgången var överraskande svag. Där hade “The Red Devils” rejäl tur med domarinsatsen då Brighton borde haft straff och rött kort på Maguire när den engelska landslagsbacken drog ner en fri Welbeck. En likadan prestation nu kommer inte räcka till.

Tottenham åkte på ännu en tuff smäll när de tappade in 2-2 i slutet av matchen mot Newcastle. Med tre poäng upp till seriefyran West Ham finns det dock alla möjligheter att lägga beslag på en Champions League-plats. José Mourinho har också fått en veckas vila efter det pinsamma uttåget ur Europa League mot Dinamo Zagreb och har kunnat drilla sina mannar inför denna match.

Heung-Min Son började på bänken mot The Magpies men lär ta start bredvid Harry Kane nu. Det är seriens bästa anfallspar med 32 ligamål tillsammans. Dessutom ser Gareth bale bättre och bättre ut medan Lucas alltid är pålitlig. Mittfältet med Ndombélé och Höjbjerg är hårt arbetande och kommer inte ge Paul Pogba en lugn stund. Spurs svaghet ligger i försvaret. Klarar de av att stå emot Fernandes, Rashford och de andra?

Ingen har väl glömt hur det gick när lagen möttes i höstas. Då kontrade Tottenham sönder United fullständigt och vann med klara 6-1. Visst fick de hjälp av ett idiotiskt rött kort på Martial, men redan innan dess sprang Tottenham ifrån sina kombattanter. Så stora siffror får vi inte nu, men ett utvilat hemmalag med alla sina stjärnor tillgängliga bör vinna detta. Speciellt när det är de som har klart mest att spela för. Ettan är en spännande spik i London.

Missar matchen

Ben Davies, Tottenham (vadskada)

Matt Doherty, Tottenham (muskelskada)

Eric Bailly, Manchester United (corona)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Skrällchansen! - 8. Real Betis - Atlètico Madrid

Atlético får det svårt igen

Atlético Madrid återvänder till Sevilla under söndagen. Det var i just denna stad de fick stryk förra söndagen när Sevilla blev för svåra, ett nederlag som gör att serieledningen är väldigt skör. Faktum är att när de rödvita springer ut på plan kan de ha tappat sin serieledning då Barcelona och Real Madrid möts under lördagen. Spelmässigt ser det inte speciellt bra ut för Madrassmakarna som här får klara sig utan flera viktiga pjäser.

Luis Suárez är både skadad och avstängd och det finns farhågor om att strikern inte kan spela mer i april. Med tanke på att det är lagets klart bästa målskytt med 19 fullträffar hade det såklart varit ett hårt slag. Dessutom är Dembélé och Joao Félix båda skadade vilket försvagar offensiven ytterligare. Som om inte det vore nog är även Kondogbia och Llorente avstängda.

Real Betis kommer från en sämre insats mot Elche som slutade 1-1. Víctor Ruiz synade då ett gult kort som gör att han är avstängd. Bartra är dock tillbaka från sin långvariga skada och kan ta hans plats i mittförsvaret bredvid Mandi. Om Bartra bara inte har tappat för mycket under sina månader borta är det egentligen en ännu bättre spelare än Ruiz så där tappar inte Pellegrinis lag speciellt mycket.

Det vore ett större tapp om inte Borja Iglesias kan spela. Anfallaren blev utbytt mot Elche med ett muskulärt problem och då han har nätat åtta gånger på sina nio senaste framträdanden för klubben är det såklart en viktig pjäs. Samtidigt finns det tänkbara ersättare som Loren och Juanmi i klubben medan Canales och Fekir huserar strax bakom. Det är en väldigt skicklig kvartett som ska kunna bryta igenom huvudstadslagets köttmur.

Atlético Madrid har bara vunnit en av sina fyra senaste bortamatcher och då har de tappat poäng mot lag som Levante och Getafe. När Simeone nu får klara sig utan sin bästa målskytt tycker jag inte det är speciellt mycket som tyder på att de ska vinna denna bortamatch. Det tycker däremot tipparna som streckar tvåan stenhårt. Då är det bara att gå emot. Börja med ettan och plocka möjligen med ett kompletterande kryss på större system.

Missar matchen

Víctor Ruiz, Real Betis (avstängd)

Dani Martín, Real Betis (knäskada)

Victor Camarasa, Real Betis (knäskada)

Luis Suárez, Atlético Madrid (avstängd)

Marcos Llorente, Atlético Madrid (avstängd)

Geoffrey Kondogbia, Atlético Madrid (avstängd)

Joao Félix, Atlético Madrid (vristskada)

Moussa Dembélé, Atlético Madrid (oklart)

Osäker till spel

Borja Iglesias, Real Betis (muskelskada)

Andres Guardado, Real Betis (muskelskada)

Spiken! - 11. Elfsborg - Djurgården

Djurgården får en perfekt start på serien

Elfsborg överraskade alla i fjol, utan möjligen sig själva, när de gick hela vägen till andraplatsen i Allsvenskan. Jimmy Thelin fick äntligen ihop alla bitar och dessutom fanns den där riktiga x-faktorn i en spelare som Jesper Karlsson. Han är som bekant sedan länge i AZ Alkmaar och utan honom känns boråsarna tunnare framåt. Rasmus Alm och Jeppe Okkels är skickliga spelare, men inte på Karlssons nivå. Per Frick bli precis som förra året en väldigt viktig spelare på topp.

Sivert Heltne Nilsen har också lämnat klubben och det är en svår spelare att ersätta för de gulsvarta vars centrallinje känns något svagare än under 2020. I Svenska Cupen blev det uttåg i gruppen efter förlust mot Degerfors och i genrepet för en dryg vecka sedan torskade Elfsborg mot Halmstads BK. Då saknades spelare som Simon Olsson, Tim Rönning och Leo Väisänen.

Djurgården åkte som bekant ur Svenska Cupen efter förlust mot Hammarby med 0-1. Det var dock en match där Blåränderna missade otroligt många målchanser. Spelmässigt såg det trots allt ganska bra ut. Därefter har DIF också hunnit med att spela en träningsmatch mot Brage där spelarna som inte startade i cupfajten deltog. Det slutade med en 3-1-seger efter att Emir Kujovic satt dit två bollar.

Kujovic slåss med Kalle Holmberg om platsen på topp och det är två riktiga bufflar. Joel Asoro är en annan anfallare som värvats in, men han är tveksam till spel här. I premiären lär Bärkroth och Chilufya flankera den strikern som tränarduon nu väljer att starta med. På mitten finns det en hel del att välja på. Unge Finndell har visat framfötterna under försäsongen och är ett alternativ. Nyförvärven Elias Andersson och Rasmus Schüller är två andra pjäser som håller hög nivå.

Elfsborg tog fyra poäng av Djurgården i fjol, men innan dess hade de inte besegrat stockholmarna sedan 2016. Jag håller besökarna som det klart bättre laget denna säsong och jag tror att Järnkaminerna sätter högsta fart direkt. Tvåan ser ut att streckas något hårt, men på denna svåra kupong är det ändå en vettig spik.

Osäker till spel

Tim Rönning, Elfsborg (knäskada)

Leo Väisänen, Elfsborg (fotskada)

Marokhy Ndione, Elfsborg (oklart)

Jack Cooper Love, Elfsborg (lårskada)

Simon Olsson, Elfsborg (oklart)

Prince Isaac Kouame, Elfsborg (ryggskada)

Jesper Nyholm, Djurgården (oklart)

Erik Berg, Djurgården (oklart)

Haris Radetinac, Djurgården (oklart)

Joel Asoro, Djurgården (oklart)

Peter McGregor, Djurgården (oklart)