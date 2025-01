"Underskattning - Barcelona kan åka på en oväntad överraskning"

Att tänka på

Bologna är så gott som borta från slutspelet i Champions League, men jag räknar trots allt inte bort italienarna mot ett extremt formsvagt Dortmund.

Club Brugge har radat upp 15-3-0(!) på sina 18 senaste i alla tävlingar.

PSV Eindhoven har bara tagit en poäng av nio möjliga på bortaplan i Champions League.

Blackburn har bara vunnit en av sina sju senaste i The Championship.

Derby har tagit 20 av sina totalt 27 poäng på hemmaplan.

Watford har presterat enligt 1-1-4 i sina sex senaste tävlingsmatcher.

Övriga spikförslag

Hull - Efter ruskigt starka 3-3 mot Leeds tog Hull en efterlängtad trepoängare när de i helgen lade Millwall på rygg med 1-0 på The Den. Rubén Sellés svarvade fram en slipad försvarsinsats från de orangesvarta som i min bok är lite för bra för att tillhöra den absoluta bottenstriden i The Championship. Firma Alzate/Puerta är en spelskicklig duo på mitten medan Kamara och Burstow är två lirare som kan åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite längst fram. Har nämnda spelare en bra dag mot Queens Park Rangers tror jag att “Tigrarna” spinner vidare på inslagen väg. QPR gör en stark vinter och kan efter tre raka segrar snegla upp mot playoff-platserna, men det är i huvudsak på Loftus Road som Martí Cifuentes lockar fram det bästa ur sitt manskap. Spelet på resande fot brukar vara en annan femma och här gillar jag Hulls segerchans. Ettan spikas till trivsam procent.

Swansea - Två tunga skalper mot Watford och Norwich har cementerat Sheffield Uniteds toppstrid i The Championship. Chris Wilders defensiv kommer troligen att räcka till topp 6 hela vägen in på våren, men jag är inte lika övertygad att gästerna kommer att slåss om direktplatserna till Premier League. Offensiven har en tendens att gå i stå och när det svenska folket målar upp The Blades som solklar favorit i ett vidöppet möte med Swansea lockas jag av att vända på klacken. Värdarna gick i helgen på pumpen i The South Wales Derby mot Cardiff, men det ska sägas att 0-3 inte motsvarade matchbilden. Luke Williams kompani bjuder inte sällan sina motståndare på gratischanser, men när spelet klaffar har Swansea också kapacitet att rulla bort vilket lag som helst på sin hemmabana. Med trevligt värde till vänster väljer jag att tro att de hemmahörande har en bra dag. Fräck chansspik i västerled.

Avstängningar på tipset

Ramy Bensebaïni (Dortmund)

Lazar Jovanovic (Crvena Zvezda)

Malik Tillman (PSV)

Matteo Dams (PSV)

Benjamin Whiteman (Preston)