United får oväntat problem mot nästjumbon

Varningen - 1. Manchester United - Huddersfield

Problem för United mot nästjumbon?

Ole Gunnar Solskjaer fick minst sagt en smakstart på jobbet som manager för Manchester United. Hans lag stod för en strålande insats borta mot Cardiff vilket medförde att The Red Devils för första gången sedan 2013 gjorde fem mål framåt i Premier League.

Skillnaden där mot tidigare under hösten var närmast obegriplig. Spelglädjen var påtaglig och flera av de yngre spelarna trädde fram och stod för starka prestationer. Bäst av alla var Jesse Lingard som låg bakom nästintill allt i offensiv väg. Även Paul Pogba såg betydligt bättre ut än tidigare.

Under onsdagen gör Solskjaer sitt första framträdande på Old Trafford och för motståndet står Huddersfield. The Terriers beger sig de cirka fem milen västerut med ett par tunga resultat i bagaget. Fem raka förluster innebär att David Wagners manskap nu är nästjumbo i Premier League.

Målskyttet är alltjämt ett stort problem för de blåvita. Endast vid ett tillfälle under säsongen har fler än ett mål gjorts framåt. Med ynka elva mål är Huddersfield klart sämst i ligan och ingen spelare har hittills stått för fler än två fullträffar. Sju av lagets mål har dock kommit på bortaplan.

På The Theatre of Dreams kliver naturligtvis gästerna in som massiva underdogs. Försvarsspelet är det dock inget större fel på samtidigt som det inte skulle förvåna om det kommer en reaktion från United. Säga vad man vill men 90 procent på ett lag som varit svaga under större delen av hösten är inte befogat. Här kan det bli jämnare än vad det svenska folket tror och det är inte fel att plocka med rensarkrysset om pengarna räcker till. Etta på mindre system och 1X på större blir mitt spel således.

Missar matchen

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Aaron Mooy, Huddersfield (knäskada)

Tom Smith, Huddersfield (lårskada)

Daniel Williams, Huddersfield (knäskada)

Osäker till spel

Romelu Lukaku, Manchester United (personliga problem)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Marcos Rojo, Manchester United (oklart)

Jonathan Hogg, Huddersfield (knäskada)

Höjdaren - 2. Leicester - Manchester City

City studsar tillbaka!

Manchester City åkte på en rejäl käftsmäll i lördags. Crystal Palace visade upp smått på magisk effektivitet på Eastlands och lyckades besegra de ljusblå med 3-2. Citys svit på tio raka hemmavinster i ligan fick därmed ett abrupt slut.

Den chockartade förlusten innebär även att det nu är fyra poäng upp till Liverpool i tabelltoppen. Med tanke på hur stabilt Jürgen Klopps manskap agerar har således City inte råd med några fler onödiga poängtapp de kommande matcherna om de inte ska få se sig ifrånsprungna.

Under Boxing Day har Pep Guardiolas manskap chansen att snabbt revanschera sig när de ställs mot Leicester på bortaplan. Till King Power Stadium reser de regerande mästarna med sånär som på hela truppen. Benjamin Mendy saknas dock fortfarande samtidigt som David Silva troligen behöver ett antal dagar till för att vara redo för spel.

Leicester kommer från en färsk triumf på Stamford Bridge. Claude Puels mannar stod där för en stark taktisk prestation samtidigt som de hade flytet på sin sida. Chelsea var genomgående det bättre laget och hade bland annat två bollar i virket. Jamie Vardy visade dock sin klass i början av den andra halvleken och sköt hem samtliga poängen till rävarna med matchens enda mål.

Frågan är om mästarna från 2015/16 kan ta sin andra stora skalp på bara några dagar? Nej, det känns föga troligt. För stora växlar ska trots allt inte dras över Citys förlust senast. Insatsen laget stod för hade normalt lett till tre poäng och förlusten kommer bara innebära ännu mer fokuserade spelare. Då får Leicester svårt att stå emot. Tvåan ska hållas som väldigt trolig på King Power Stadium och är en given spik om den håller sig under 70 procent.

Missar matchen

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (meniskskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

David Silva, Manchester City (lårskada)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Spiken - 3. Liverpool - Newcastle

Ännu en seger för Liverpool!

En lyckad helg för Liverpool gör att de 18-faldiga mästarna nu har fyra poäng tillgodo på City i toppen av Premier League. Klubbens första titel sedan 1990 är naturligtvis långt borta med 20 omgångar kvar att spela, men samtidigt känns den inte alls otänkbar med tanke på hur stabilt laget agerar.

Fredagens prestation mot Wolverhampton var en insats som just osade mästarklass. På tuffa Molineux Stadium, där City kryssat och Chelsea förlorat, styrde Liverpool händelserna och det var egentligen aldrig något snack vart segern skulle hamna. Mohamed Salah gav de rödklädda ledningen med sitt elfte mål för säsongen innan Virgil van Dijk fastställde slutresultatet 2-0.

Ännu en nolla således för Alisson som bara fått släppa sju bollar förbi sig i Premier League de inledande 18 omgångarna. Med det är Liverpool överlägset bäst och det är ytterligare en faktor som ofta kan visa sig vara avgörande för att plocka hem titlar.

Ett defensivt skickligt lag är även Newcastle som trots förlorat bollinnehav i nästintill alla matcher endast släppt in 22 mål hittills. Offensiven är dock bedrövlig där egentligen bara Salomón Rondón är ett hot. Helgens 0-0 match mot Fulham var en av de sämsta i Premier League hittills och symbolisk för Newcastle denna säsong.

Mot topplagen har de stått upp relativt bra och siffrorna lär inte heller springa iväg på Anfield. Att det ska bli poäng för Rafa Benítez när han återvänder till arenan han tillbringade så många år på känns dock långsökt. Liverpool är helt enkelt alldeles för bra och stabila för att inte lyckas vinna mot Newcastle över 90 minuter. Ettan är bergsäker!

Missar matchen

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alex Oxlade Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joël Matip, Liverpool (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Naby Keita, Liverpool (revbensskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (fotskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Ciaran Clark, Newcastle (vristskada)