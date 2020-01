"Zlatan får vänta på sin första seger"

Toppmötet! - 2. Rennes - Marseille

Väldigt ovisst på Roazhon Park

Inför helgens matcher i Ligue 1 ligger Marseille tvåa i tabellen och Rennes trea, bara fem poäng bakom. Det ska dock sägas att de rödsvarta värdarna har en match mindre spelad så detta är två lag som haft liknande höstsäsonger. Räkna med att båda lagen nu spänner musklerna rejält när de ställs mot varandra och på förhand känns utgången helt oviss.

Rennes har under hösten dubbelspelat med Europa League, men då de slutade sist i sin grupp där är det momentet nu borta. Allt fokus således på att lösa en Champions League-plats till kommande säsong. Truppen ser helt klart spännande ut. Den 17-årige supertalangen Eduardo Camavinga har fått sitt stora genombrott under hösten och det är en spelare med en stor framtid.

Bourigeaud, Raphina och Niang är tre andra skickliga offensiva spelare medan den rutinerade duon Jeremy Morel och Damien Da Silva stänger butiken bakåt. Det är faktiskt bara PSG och Reims som släpper in färre mål än Rennes. På Roazhon Park är det heller inte helt enkelt att tas med de rödsvarta. Sju raka segrar i alla tävlingar är facit här, även om cupsegern mot Amiens senast kom efter straffar.

Marseille behövde också straffar för att gå vidare i cupen, detta trots att de mönstrade en väldigt stark elva och ställdes mot ett lag från fjärdedivisionen. Japanen Hiroki Sakai blev också utvisad och är därmed avstängd här. Inget styrkebesked från gästerna även om det ska nämnas att Marseille vunnit åtta av sina nio senaste tävlingskamper.

En snabb titt på inbördes möten visar att det brukar vara jämna tillställningar när dessa två kombattanter drabbar samman. Fyra av de fem senaste mötena har slutat med delad pott. Marseille har dock bara gått segrande vid två av de nio senaste besöken på Roazhon Park och med det i åtanke ritas 1X ner först. På större system bör dock helgarderingen komma snabbt.

Missar matchen

Clément Grenier, Rennes (vadskada)

Hiroki Sakai, Marseille (avstängd)

Florian Thauvin, Marseille (vristskada)

Osäker till spel

Jakob Johansson, Rennes (knäskada)

Steve Mandanda, Marseille (vristskada)

Derbyt! - 11. Crystal Palace - Arsenal

Arsenal bygger på sin segersvit

Tidigt under lördagen ska det spelas derby på Selhurst Park i södra London när Crystal Palace tar emot Arsenal. Det är två klubbar som ligger bredvid varandra i tabellen, men känslan är att Arsenal har dragit ifrån sin stadsrival innan säsongen är slut. Det blåser positiva vindar kring The Gunners efter att Mikel Arteta kommit in som ny tränare.

Arteta tog ut en stark elva till hemmamötet mot Leeds och vilade bara fyra spelare från start jämfört med laget som körde över Manchester United. Trots det blev Arsenal totalt överkörda av Leeds under den första halvtimmen och redan där kunde de rödklädda ha förlorat matchen. Sokratis var vilse som högerback, Holding hade en mardrömsdag och duon Xhaka/Guendouzi visade att de inte kan spela tillsammans. Efter en rejäl hårtork i paus tog dock Arsenal över spelet och kunde vinna matchen med 1-0.

Här kommer garanterat Torreira ta plats på mittfältet igen och han var kanske den spelare som saknades mest av alla mot Leeds. Uruguayanens intensiva presspel är en viktig byggsten i Artetas taktik. Dessutom lär Maitland-Niles ta plats på högerkanten och det är en något mer naturlig högerback än Sokratis för att uttrycka sig milt. Att Aubameyang ersätter Reiss Nelson på vänsterkanten är inte heller någon försämring direkt.

Crystal Palace fick faktiskt stryk mot ett Championship-lag i sin cupmatch då Derby blev för svåra. Roy Hodgson har ett väldigt jobbigt skadeläge där flera ordinarie spelare är stora frågetecken här. Bland annat är Zaha, Townsend och Sakho alla tveksamma till spel medan Milivojevic, Benteke, Ward, Dann och Schlupp garanterat saknas.

Crystal Palace har trivts bra mot Arsenal på senare år då de har tre raka inbördes möten utan förlust. I höstas hade dock The Eagles rejäl tur när Sokratis obegripligt nog fick sitt 3-2-mål bortdömt på grund av något VAR hade hittat. Här har inte Palace samma tur och Arsenal löser tre viktiga poäng. Tvåan spikas.

Missar matchen

Luka Milivojevic, Crystal Palace (avstängd)

Scott Dann, Crystal Palace (vadskada)

Joel Ward, Crystal Palace (knäskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (höftskada)

Christian Benteke, Crystal Palace (muskelskada)

Kieran Tierney, Arsenal (axelskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Patrick Van Aanholt, Crystal Palace (knäseneskada)

Max Meyer, Crystal Palace (oklart)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (knäseneskada)

Andros Townsend, Crystal Palace (oklart)

Wilfried Zaha, Crystal Palace (oklart)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäseneskada)

Spiken! - 13. Cagliari - Milan

Zlatan får vänta på sin första seger

Milan har bara lyckats vinna sex av sina 18 ligamatcher denna säsong och ligger således på den undre halvan av tabellen. Det är på intet sätt missvisande, Milan har inte varit bättre än så. Det har däremot Cagliari varit som plockat sju poäng fler än den rödsvarta storklubben. Cagliari ligger sexa inför helgens omgång och jagar en Europaplats.

Milan avslutade 2019 med att spela 0-0 hemma mot Sassuolo och åka på rejält med stryk borta mot Atalanta (0-5). Inga mål gjorda alltså och det blev det inte heller i årets första fajt mot Sampdoria. 16 mål framåt är faktiskt fjärde sämst av samtliga lag i serien. Fjolårets succéanfallare Piatek har sett kantig ut och bredvid honom har det inte funnits speciellt mycket av klass.

Inte förrän nu när Zlatan Ibrahimovic kommit tillbaka till klubben. Trots att svensken är 38 år gammal kommer han tillföra mycket, det visade han redan i inhoppet mot Sampdoria även om det inte blev några mål då. Här kan Zlatan mycket väl få spela från start och det får svenska folket att tro stenhårt på en bortaseger här. Tvåan streckas upp alldeles för hårt.

Cagliari må ha blivit överkörda av Juventus i Turin i sin senaste ligamatch men det är kanske inte matchen de ska vinna heller. På Sardegna Arena har de däremot vunnit fem av sina sex senaste matcher i alla tävlingar. Pisacane är nu tillbaka från avstängning och bör ta plats från start. Det gör även Olsen, Nainggolan, Rog, Joao Pedro och Simeone. Inga dåliga spelare.

Milan har en förkrossande statistik i inbördes möten. De har faktiskt bara förlorat en enda av sina 31 senaste fajter mot Cagliari. Just nu är de dock inte ett bättre lag. Spelare för spelare ser värdarna minst lika bra ut och på Sardinien ska de ses med fin chans att ta en trepoängare. Värdet sitter solklart till vänster och då är ettan en mycket trevlig chansspik.

Missar matchen

Luca Ceppitelli, Cagliari (fotskada)

Leonardo Pavoletti, Cagliari (knäskada)

Alessio Cragno, Cagliari (axelskada)

Léo Duarte, Milan (hälskada)

Osäker till spel

Lucas Biglia, Milan (knäseneskada)