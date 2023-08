Arsenal bryter Manchester Citys ligasvit

Vinnare: Arsenal @ 5,50 Inför fjolårssäsongen skulle Arsenal försöka slå sig in bland topp 4. Säsongen innan det var The Gunners snubblande nära Champions League-spel trots att de var uträknade från detta innan säsongen drog igång. Arteta har lyckats överträffa förväntningarna varje gång och det var som bekant inte många poäng som skilde City och Arsenal åt i fjol. Jag tror att avståndet kan krympa ännu mer anno 2023/24. Arsenal har ett mer komplett lag än i fjol och även om City är City lockas jag av 5,50 på rödvit ligatitel. Lillpengen åker in. Christopher Nkunku under 11,5 mål @ 2,13 Chelseas mest profilerade värvning inför denna säsong är i min bok Christopher Nkunku. Med gott renommé från Bundesliga såg fransmannen spännande ut under försäsongen, men i träningsmatchen mot Dortmund ådrog sig Nkunku en knäskada som håller honom borta i månader. Fjolåret var heller inte skadefritt och i en, jämfört med Bundesliga, betydligt tuffare liga som Premier League finns farhågor för att debutsäsongen inte blir så lyckad som förutspått. Jag testar en slant på att Nkunku stannar på max elva baljor. I fjol blev det 16 i Bundesliga. West Ham nedre halvan @ 1,74 West Ham gick som bekant hela vägen till Europa Conference League-titeln i fjol. Det var en fet fjäder i en annars mörk hatt för David Moyes och company. Fjolårets 14:e-placering var långt ifrån godkänd, men när jag tittar på The Hammers trupp ser jag inte hur de ska klättra avsevärt mycket högre den här säsongen. Declan Rice är ett tapp av astronomiska mått och såväl offensiv som defensiv har sett bättre dagar. Det blir nedre halvan i år igen. Bukayo Saka över 11,5 mål @ 1,90 Superstjärna, straffskytt och totalt given i Mikel Artetas startelva. Bukayo Saka gjorde säsongen 2021/22 elva mål i Premier League, något som i fjol förbättrades med 14 fullträffar. När Arsenal förstärkt laget inför denna säsong tror jag att de rödvita återigen går en ljus framtid till mötes. Rices ankomst kommer ge den höga återerövringen ytterligare en dimension, något som borde borga för fler gjorda mål av Saka och company. Minst tolv baljor löser du, Bukayo!

