"Återigen dags för kross"

Tre stycken gamla världsmästarnationer tar plats på tisdagens trippel. Spanien förväntas köra över ett decimerat Ukraina i Kiev under kvällen och nattetid ska både Argentina och Brasilien spela kvalmatcher mot VM. Fajter som de ska ses som stora favoriter i. Nu tar vi trippeln!

Spelstopp: 20.44

Ukraina - Spanien: Spanien -1,5 @ 2,02

Ukraina saknar väldigt många spelare på grund av diverse skador denna samling och värst ställt är det i försvaret. Mot Tyskland fick den unga mittbacksduon Zabarnyi (18) och Mykolenko (21) från Dynamo Kiev chansen från start. Även om de inte på något sätt gjorde bort sig är det långt ifrån den bästa blågula uppställningen. Bushchan i mål stod dessutom för en jättetavla vid tyskarnas andra mål. 1-2 slutade den matchen till sist efter att Malinovsky reducerat på straff.

Atalanta-stjärnan drog dock på sig sitt andra gula kort för turneringen och är därmed avstängd, Ytterligare ett blytungt avbräck. Spanien hade vissa problem med Schweiz men vann till sist med 1-0 efter mål av Oyarzabal. La Furia Roja är inne i en generationsväxling, men det är inget snack om att spelarna som är uttagna håller betydligt högre klass än Ukrainas dito.

För en månad sedan ställdes ett betydligt mer ordinarie Ukraina mot Spanien i Madrid och föll då med hela 0-4. I Kiev brukar de blågula kunna stå upp bättre men med tanke på vilken elva de kommer ställa på benen tror jag det blir kross igen. Att Spanien ska vinna med minst två mål är taget till dryg dubbeldeg.

Spel: Spanien -1,5 @ 2,02

Tävling: Nations League

Plats: Olympiastadion

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore





Bolivia - Argentina: Argentina -0,5 @ 1,64

Bolivia brukar vara en slagpåse i det sydamerikanska kvalet och det började inte speciellt bra i denna upplaga heller. 0-5 borta mot Brasilien var inte mycket att säga om. I stort sett hela Bolivias trupp hämtas från den svaga inhemska ligan och här finns det bara en enda sak värdarna kan hoppas på, den höga höjden. I förra kvalet plockade Bolivia samtliga sina 14 poäng inom rikets gränser och denna match ska spelas på 3600 meters höjd i La Paz.

Argentina har ett mycket skickligt manskap till sitt förfogande och startade mot Ecuador med Ocampos, Messi, De Paul och Martínez i offensiv väg. Messi blev matchens enda målskytt från elva meter och de blåvita har fortfarande förtvivlat svårt att få till det fullt ut. Kapacitet finns dock minst sagt, en spelare som Papu Gómez måste närma sig startelvan efter sin fantastiska start i Serie A.

Bolivia vann faktiskt senast lagen möttes här i kvalet och är som sagt inte att leka med på så hög höjd. Spelare för spelare är det dock enorm skillnad mellan dessa två manskap och om bara Argentina orkar spela sitt spel kan det mycket väl rinna iväg, precis som mot Brasilien. Argentina -0,5, som är samma som den raka tvåan, finns i skrivande stund i 1,64 och sjunker hela tiden. Den hugger jag genast.

Spel: Argentina -0,5 @ 1,64

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Hernando Siles

Tid: 22.00

Peru - Brasilien: Brasilien -1,5 @ 2,17

Peru charmade många under VM för två år sedan med sitt frejdiga och vägvinnande spel. De rödvita ska vara en kandidat till att hamna topp 5 i kvalgruppen igen. Under denna samling saknas dock legendaren Guerrero och mot Paraguay var Peru stundtals helt blåsta av stolen. Dock löste de en pinne efter att Al-Hilals Carrillo kvitterat med fem minuter kvar av matchen, hans andra mål för kvällen. Just Carrillo är Perus främsta vapen tillsammans med Cueva och Ruidíaz.

Brasilien krossade allt motstånd i den förra upplagan av kvalet där Neymar och company bara torskade en av 18 matcher. Just Neymar spelade en av huvudrollerna när Brasilien inledde detta kval med att krossa Bolivia med 5-0. PSG-stjärnan stod för två assist medan en spelare som Firmino noterades för dubbla mål. En minst sagt spelskicklig duo som dessutom har Coutinho att kombinera med.

Dessa två nationer möttes två gånger om i Copa América förra året. Då vann Brasilien med 5-0 i gruppen och 3-1 i finalen. I senaste VM-kvalet vann brassarna med 3-0 hemma och 2-0 borta. Att gästerna plockar en seger med minst två måls marginal betalar för bra för att motstå. Det blir tredje valet!

Spel: Brasilien -1,5 @ 2,17

Tävling: VM-kval

Plats: Estadio Nacional del Perú

Tid: 02.00

Trippeln

Ukraina - Spanien: Spanien -1,5 @ 2,02

Bolivia - Argentina: Argentina -0,5 @ 1,64

Peru - Brasilien: Brasilien -1,5 @ 2,17

Totalt odds: 7,19

RYGGA TRIPPELN HÄR



Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.