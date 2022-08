Atletico Madrid når inte hela vägen

Ett Atlético Madrid med något svagare defensiv blev den stora skillnaden mellan klubbens magnifika framgång för två år sedan kontra säsongen som gick. Madrassmakarna gick från att släppa in 25 mål på 38 matcher under guldåret till 43 i fjol. En ökning från 0,68 strutar till 1,13 per match i snitt. Siffror som talar sitt tydliga språk. Suárez och Correa blev målbäst i laget och den sistnämnda argentinaren har under sommaren också lagt sig under kniven för operation och får därmed en lång och stabil tid för återhämtning innan ligastarten. Diego Simeone kliver nu in på sin elfte säsong med Madrid-klubben. Möjligen en av hans sista på Wanda Metropolitano då kontraktet sträcker sig till säsongen 2023/24.

Förväntningar på 2022/23

Atlético Madrid var mil ifrån att konkurrera om ligatiteln i fjol och det berodde främst på ett svagt försvarsspel. Simeone försökte utveckla lagets offensiva spel och det skedde på bekostnad av det tidigare så ramstarka försvaret. Nu är frågan om argentinaren återgår till det gamla beprövade spelsättet eller fortsätter att försöka spela en underhållande fotboll. I vilket fall som helst får Atlético det svårt att nå hela vägen fram i någon tävling denna säsong. Kniper de tredjeplatsen igen får fansen vara nöjda.

Atlético Madrid har en bred trupp som är fylld av klass, inte minst i offensiv spelriktning. Correa, Cunha, De Paul, Carrasco, Lemar, Joao Félix, Morata och inte minst Griezmann finns alla i klubben och det är en samling spelare som vilket försvar som helst i världen får svårt att stå emot. Saúl är tillbaka i den rödvita tröjan efter en misslyckad utlåning till Chelsea och tillsammans med Koke, Kondogbia och Witsel ska han styra mittfältet. Det enda frågetecknet hittas även i år i försvaret, men Giménez, Savic och Oblak är ingen dålig trio. Det räcker inte för att utmana de två drakarna i topp, men jag har svårt att se något annat lag hamna före huvudstadslaget i La Liga. 1,89 på att de bara har Barcelona och Real Madrid framför sig är bra betalt.

