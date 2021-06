"Bale leder Wales till seger"

Spelstopp: 16:59

Ryssland - Bulgarien: Båda lagen gör mål @ 2,30

Ryssland skrämde inte sina kommande motståndare i EM med insatsen mot Polen. Artem Dzyuba lufsade mest runt som en björn som väntade på att få gå i kortvarigt ide och inte heller Miranchuk hade en av sina bättre dagar. Golovin var kanske den i den offensiva trion som utmärkte sig allra mest, inte minst då han hittade fram till Karavaevs kvitteringsmål. Med tanke på att det här är sista genrepsmatchen inför EM förväntar jag mig ett mer påkopplat Ryssland, men jag blir samtidigt inte förvånad om värdarna släpper in ett mål eller två.

Bulgarien andas inte morgonluft vad gäller landslaget och det var faktiskt ett bra tag sedan så var fallet. Tiden då gästerna producerade fram spelare som Stoichkov, Berbatov och Petrov är en svunnen sådan. Med det sagt var poängen i den avslutande VM-kvalmatchen mot Nordirland (0-0) en att bygga vidare på och 1-1 senast mot Slovakien var ytterligare ett steg i rätt riktning. Iliev gjorde bulgarernas mål då och det är en herre som mycket väl kan hitta rätt även i Moskva.

Jag förvånas något över det generösa oddset 2,30 på att båda lagen gör mål, ett spel jag anser bör stå några punkter lägre. Trippelns första del är därmed klickad och klar.

Spel: Båda lagen gör mål @ 2,30

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: VTB Arena

Tid: 17:00

TV: C MORE Fotboll, TV12, C MORE Stream

Wales - Albanien: Hemmaseger @ 1,65

Wales gick jag emot med framgång när de ställdes mot Frankrike men jag ska samtidigt också vara ärlig med att säga att Neco Williams tidiga utvisning påverkade väldigt mycket. Liverpools högerback åkte ut efter dryga 20 minuters spel och att bedriva 70 minuter plus tillägg mot de regerande världsmästarna, dessutom med en man mindre, är inte särskilt kul. Här ska däremot Bale, James och Ramsey med kompanjoner kunna få en roligare afton offensivt sett. Ett försvagat Albanien står på andra sidan och det är en opponent som värdarna ska betvinga på Cardiff City Stadium.

Albanien saknar nämligen både de givna målvakterna Berisha och Strakosha som inte finns med denna samling. Hysaj, Roshi och Memushaj är andra lirare som återfinns på avbräckslistan och utan så pass många ordinarie namn tappar albanerna massvis med slagkraft. Att gästerna ska kunna spela jämnt med Wales i upp mot en timme ser jag inte som otänkbart, men förr eller senare är jag övertygad om att värdarna från draklandet drar det längsta strået.

Den raka ettan står i runt 1,65 gånger pengarna och det anser jag vara mer än skapligt virke att kasta in i trippelbrasan. Drakarna håller elden vid liv!

Spel: Hemmaseger @ 1,65

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Cardiff City Stadium

Tid: 18:00

TV: C MORE Stream

Sverige - Armenien: Armenien +2 @ 2,07

Då är det dags! Trippeln ska tas i mål på Friends Arena i Stockholm och i huvudstaden går också Sveriges EM-genrep i mål när Armenien kommer på besök. Blågult hade inga större problem med att lägga ett kraftigt försvagat Finland på rygg, men här lutar jag faktiskt åt att det är en tuffare opponent som väntar. Janne Andersson har redan en rad skadebekymmer att förhålla sig till och det är framför allt i backlinjen som förbundskaptenen har huvudbry. Därför är jag ganska övertygad om att det primära målet med den här matchen är att inte dra på sig några ytterligare skador. Saker och ting kan givetvis hända vad gäller skadefronten, men en ganska tillbakadragen uddamålsseger känns inte långsökt.

Armenien noterades för tre raka segrar i VM-kvalet, bland annat mot Island och Rumänien, en bedrift som spelartruppen och förbundskapten Caparrós förtjänar mängder med beröm för. Utan att blinka löste armenierna sedan också 1-1 mot Kroatien i måndags och även om det var en vänskapslandskamp säger det ändå något om hur långt gästerna kommit i sin utveckling. Armenien kommer definitivt inte att bara ställa ut skorna på Friends Arena och här kan Sverige mycket väl få problem.

Oddsmässigt lockas jag klart mest av bortasidan och +2 (trevägs) på Armenien är spelet som känns klart bäst på förhand. En uddamålsförlust eller bättre resultat för besökarna innebär att liret rättas grönt. Till över två gånger smeten kan jag inte låta bli.

Spel: Armenien +2 @ 2,07

Tävling: Vänskapslandskamp

Plats: Friends Arena

Tid: 20:45

TV: TV4, C MORE Fotboll, C MORE Stream

Trippeln

Ryssland - Bulgarien: Båda lagen gör mål @ 2,30

Wales - Albanien: Hemmaseger @ 1,65

Sverige - Armenien: Armenien +2 @ 2,07

Totalt odds: 7,85

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.