Comeback - Lukaku vinner skytteligan

Bara två pinnar skilde de båda Milano-klubbarna åt efter att 38 matcher spelats klart av Serie A 2021/22. Inter ramlade in som tvåa i tabellen och framförallt visade de blåsvarta en ruskigt fin offensiv med över två mål framåt i snitt. 84 baljor på 38 fajter var klart bäst i klassen. Under sommaren har Inter fortsatt att spänna bågen. Lukaku är sedan tidigare presenterad och även namn som Andrey Onana (Ajax) och spännande Kristian Asllani från Empoli. Målet är solklart. Milano ska glittra i blåsvarta färger i vår och därmed är ligasegern ett viktigt mål på färden fram. Det blir dock en tuff kamp mot i första hand Juventus.

Förväntningar på 2022/23

Inter vann Coppa Italia förra säsongen, men då Milan samtidigt sprang hem med Serie A kändes det ändå som en misslyckad säsong. Det stora målet nu är att ta tillbaka ligatiteln och om inte det går ska de blåsvarta åtminstone sluta före sina lokalrivaler. Att de ska hamna före Milan är något som går att kräva av detta skickliga manskap, men däremot tror jag att de får svårt att ta hem Scudetton. Juventus känns nämligen oerhört starka.

Senast den belgiske stridstanken Romelu Lukaku tillhörde Inter hittade han nätet 24 gånger i ligaspelet och slutade tvåa i skytteligan bakom Cristiano Ronaldo. Någon Ronaldo finns inte kvar i ligan och de största hoten i kampen om skytteligatiteln är istället Vlahovic, Abraham, förra säsongens vinnare Immobile och lagkamraten Martínez. Inter kommer spela en offensiv och fartfylld fotboll och lär vräka in mål under säsongen. Det som talar emot Lukaku är just att målskyttet lär spridas mellan honom och Martínez, men jag tror inte det spelar någon roll. Belgaren är fylld av revanschlusta efter den misslyckade sejouren i Chelsea och gör fler ligamål än någon annan spelare. 4,50 är ett helt okej odds på den saken.

