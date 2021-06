"Danmark briljerar direkt - klara favoriter"

Spelstopp: 17:59 Danmark - Finland: Danmark -1 asian handicap @ 1,79 Danmark målas upp som en dark horse till att gå långt i EM och jag är definitivt benägen att hålla med. Kasper Hjulmand har gott om alternativ på samtliga positioner och startelvan är absolut en som kan mäta sig med de allra bästa nationerna. Denna afton kommer offensiven att stå i centrum och mycket av spelet lär gå via Christian Eriksens fötter. I landslaget är Inter-mittfältaren en förgrundsfigur och med löpvilliga och lojala kamrater som Braithwaite och Poulsen blir det inte lätt för Finland att stå emot den rödvita anfallskraften på Parken. Oklarheter råder kring vem som ska starta som spjutspets, men oavsett om det blir Wind, Dolberg eller Cornelius har samtliga ur trion goda möjligheter att skrivas in i målprotokollet mot ett inte alltför märkvärdigt Finland. Berguvarna lär bygga upp en försvarsmur av sällan skådat slag för att försöka hålla danskarna stången så länge det bara går, men jag tror inte att Markku Kanervas pågar har vad som krävs för att stå emot matchen ut. De vitblå är i grunden ett klart sämre lag än de rödvita och även om spelare som Kamara, Pohjanpahlo och Pukki inte ska underskattas är detta en uppgift jag på förhand ser som övermäktig. Den finska moralen är förmodligen inte på topp efter de svaga resultaten i genrepsmatcherna och rullgardinen kan mycket väl dras ner om det blir ett tidigt mål i nacken här. Jag har flaggat för eventuell kryssgardering på såväl EM-tipset som Stryktipset, men det är viktigt att göra skillnad på odds och streck. På en poolspels-kupong är det nödvändigt att jämföra tipparnas värdering med spelbolagens för att hitta värde. I detta spel tittar jag dock bara på spelbolagens värdering, en skillnad som icke är att förglömma. Danmark håller jag som det klart bättre laget och -1 asian handicap (insatsen tillbaka om det stannar vid dansk uddamålsseger) till runt 1,80 är ett spel som gillas starkt. Spel: Danmark -1 asian handicap @ 1,79

Tävling: EM

Plats: Parken

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream Belgien - Ryssland: Båda lagen gör mål @ 2,05 Två länder som känner varandra ganska väl ska mäta krafter i Sankt Petersburg. Belgien och Ryssland ställdes faktiskt mot varandra i kvalet till detta EM och båda gångerna stod Roberto Martínez mannar som segrare (3-1 och 4-1). Belgarna ställs ut som rättmätiga favoriter även i denna öppningsmatch, men med frågetecken på både Eden Hazard och Axel Witsel samtidigt som Kevin De Bruyne inte kommer till spel vill jag ändå varna för att Die Roten Teufel kan få problem. Försvaret ser minst sagt trögt ut och om mittfältet blir överspelat finns enorma luckor att utnyttja. I andra änden är jag mer övertygad om belgarnas storhet och med lirare som Lukaku, Carrasco, Mertens och Tielemans krävs det inte mycket för att få bollen i nät. Ryssland hade som tidigare nämnts inte en suck mot Belgien i EM-kvalet, men samtidigt lyckades moderlandet göra mål i båda mötena. Påhejade av en garanterat fanatisk hemmapublik tror jag att de kan lyckas med den bedriften även här. Artem Dzyuba kan på egen hand underhålla ett helt försvar och när bollarna dimper ner i närheten av fyrtornet hotar mer kvickfotade spelare som Golovin och Miranchuk. Jag kan inte påstå att jag blir förvånad om någon ur trion lyckas sätta en läderkula i nät bakom Courtois i belgarnas kasse. För tillfället är det ganska klar favorit på att båda lagen inte gör mål i matchen, men jag är inte benägen att skriva under på den saken. Jag anser att oddsen bör vara jämnare i detta spel och därför kniper jag båda lagen gör mål till över två gånger kaviaren. Spel: Båda lagen gör mål @ 2,05

Tävling: EM

Plats: Saint Petersburg Stadium

Tid: 21:00 Spelen Danmark - Finland: Danmark -1 asian handicap @ 1,79

Belgien - Ryssland: Båda lagen gör mål @ 2,05

Totalt odds: 3,66 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.