"Derbymåndag - prestigefyllda matcher väntar"

Spelstopp: 18.59 Besiktas - Galatasaray: Hemmaseger @ 2,23 Besiktas har haft en ganska jobbig höst och befinner sig längre ner i tabellen än vad de regerande mästarna hade räknat med. Dubbelspelandet med Champions League har varit tufft för Örnarna som dock får en allt bättre truppstatus. Nu kan hemmalaget starta med Batshuayi på topp uppbackad av Pjanic, Larin och Ghezzal. Det är en kvartett som ska kunna skjuta Galatasaray i sank. Galatasaray får två dagars kortare vila till denna match efter att ha varit i Moskva och spelat Europa League i torsdags. En faktor som kan spela roll. I ligaspelet har Lejonen bara vunnit en av sina fyra senaste bortamatcher och släppt in nio baljor på dessa bataljer. Det håller såklart inte. Visst är Marcao tillbaka nu efter sin långa avstängning, men det räcker ändå inte mot ett starkt Besiktas. Gala har inte vunnit borta mot Besiktas på snart sju år och det ändras inte denna måndag. 2,23 på den raka ettan känns på förhand som ett riktigt bra val och får bli starten på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 2,23

Tävling: Süper Lïg

Plats: Vodafone Park

Tid: 19.00 Örebro - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,72 Marcus Lantz första uppdrag som tränare för Örebro var att stoppa blodflödet bakåt. ÖSK har nämligen släppt in flest mål av samtliga lag i serien. Det gjorde att närkingarna ställde ut ett ultradefensivt lag mot IFK Göteborg vilket istället gav effekten att de svartvita knappt rörde bollen under de första 45 minuterna. Förlusten kom som ett brev på posten och nu lär Örebro ställa upp med en bättre balans. Degerfors besegrade Halmstad med 2-1 i sin senaste match trots att Victor Edvardsen var avstängd och Nikola Djurdjic var sjuk. Den duon bör gå rakt in i startelvan och då känns värmlänningarna riktigt svårstoppade. Bakåt ser det tunnare ut och Degerfors har bara hållit nollan en gång på sina nio senaste tävlingsmatcher. Ekroth, Ohlsson och de andra kan få svårt att hålla tätt mot ett vilt kämpande Örebro också. När dessa lag möttes i vårderbyt slutade det 3-0 till Degerfors efter hattrick från Edvardsen. Nu måste ÖSK gå för seger om det ska finnas ett rimligt hopp att nå upp till Degerfors på kvalplats och det borgar för en sevärd tillställning. 1,72 på att vi får se minst tre mål i matchen är bra betalt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Allsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 19.00 Gil Vicente - Braga: Bortaseger @ 1,86 Gil Vicente inledde ligaspelet i Portugal med två raka segrar, men har snabbt kommit ner på jorden igen. Sex omgångar senare är det fortfarande de enda trepoängarna för Tupparna från Barcelos. Valencia-produkten Fran Navarro har visat framfötterna med fem fullträffar på sju matcher, men bakom honom ser det tunt ut. Gil Vicente har inte tillräckligt bra lag för att utmana de stora, något vi bör se prov på igen. Braga får sägas tillhöra storlagen i Portugal även om de har en bit upp till Porto, Benfica och Sporting. Ärkebiskoparna, som gästerna kallas för, ligger bra till i sin Europa League-grupp efter förra veckans bortaseger mot Ludogorets. Hemma i Portugal har det blivit några kryss för mycket för att hänga på den absoluta toppen, men det har också bara blivit en förlust på åtta omgångar. Besökarna har på pappret ett ganska trevligt lag där Al Musrati från Libyen tar hand om mittfältet medan Horta och Ruiz avslutar anfallen. Braga har inte förlorat mot Gil Vicente på åtta raka möten och ska ses med bra chans att lösa en bortaviktoria. 1,86 är helt okej på den saken. Spel: Bortaseger @ 1,86

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio Cidade de Barcelos

Tid: 20.00 Trippeln Besiktas - Galatasaray: Hemmaseger @ 2,23

Örebro - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,72

Gil Vicente - Braga: Bortaseger @ 1,86 Totalt odds: 7,13 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.