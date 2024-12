"Det vill sig inte - Tottenhams mardröm fortsätter"

Spelstopp: 14.59

Brighton - Crystal Palace: Båda lagen gör mål @ 1,65

Brighton finns med i kampen om Europaplatserna och det råder ingen tvekan om att Fabian Hürzeler gör ett fint jobb med The Seagulls. Tyskens taktiska fingerfärdighet ger de blåvita goda chanser att vända på matchbilder de har svårt att komma in i, men jag vill också höja ett varningens finger för att “Fiskmåsarna” har tagit ett par poäng för många sett till sina faktiska prestationer.

Jag ser defensiven som värdarnas största akilleshäl och blir således inte förvånad om Crystal Palace hittar vägar igenom rivalens försvar denna söndag. Oliver Glasner och dennes adepter hade en tuff inledning på säsongen, men mot slutet har resultaten äntligen börjat gå “Örnarnas” väg. Segern mot Ipswich följdes upp av imponerande 2-2 mot Manchester City.

Crystal Palace har alla förutsättningar att kunna göra bra ifrån sig även på sydkusten där jag tror att båda lagen hittar nätet. 1,65 på det är taget alla dagar i veckan.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,65

Tävling: Premier League

Plats: Amex Stadium

Tid: 15.00

Chelsea - Brentford: Chelsea -1,5 @ 1,83

Chelsea konkurrerar just nu om titeln som Premier Leagues allra bästa lag. Enzo Maresca vägrar att räkna sitt manskap som en av titelkandidaterna, men snart behöver även italienaren inse vad han håller på med i huvudstaden. Maresca har höjt prestationsnivån med flera hack och det finns inte en kotte som önskar Pochettino tillbaka på de blåkläddas tränarpost.

Chelseas offensiv är vansinnigt stark där bland annat Palmer, Jackson och Sancho har hittat ett minst sagt vägvinnande samarbete. Palmer är en av ligans allra bästa spelare och jag skulle knappast bli förvånad om poängmaskinen ser till att spä på sin egen kvot när Brentford kommer på besök. The Bees läcker i de bakre leden och har varit allt annat än bra på främmande gräs.

Bara en inspelad poäng på bortaplan vittnar om detta och i min spåkula vinner Chelsea detta bekvämt. Chelsea -1,5 gillas till runt 1,85.

Spel: Chelsea -1,5 @ 1,83

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 20.00

Southampton - Tottenham: Southampton +0,5 @ 2,18

Tottenham gavs ett ypperligt tillfälle att bryta den negativa andan i Premier League när de tog sig an Rangers i Europa League i torsdags. Prestationen var dock inte mycket att hurra över för Ange Postecoglou som bland annat bytte ut Timo Werner redan i halvtid. Tyskens svaga första halvlek symboliserade var hela Tottenham är just nu och jag räknar inte med en enkel bortaseger när Spurs tar sig an Southampton på sydkusten. Snarare tvärtom.

Russell Martin och company har radat upp två nya förluster efter den meriterande poängen borta mot Brighton, men rent spelmässigt tycker jag att de rödvita har känts på gång sedan ett par veckor tillbaka. Det blir såklart svårt att klättra i tabellen när värdarna ger bort gratismål i var och varannan omgång, men med ett ljust truppläge och gynnsamma förutsättningar tror jag att Southampton kan störa Tottenham.

Jag tror till och med att de kan störa så pass bra att de får med sig poäng. Southampton +0,5 till precis under 2,20 känns som ett generöst odds.

Spel: Southampton +0,5 @ 2,18

Tävling: Premier League

Plats: St. Mary’s Stadium

Tid: 20.00

