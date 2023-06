"Djurgården löser topplacering"

På lika många vinster som dessa herrskap har tillsammans, plus en till, placerar sig Brommapojkarna som Allsvenskans just nu sjätte bästa lag. Efter en svag inledning kastade Olof Mellberg in Filip Sidklev mellan stolparna vilket lett till 6-1-2 på de nio senaste. Den 18-årige slipsen är dock inte den enda anledningen till BP:s succé. Sett till Expected Points är de rödsvarta så bra som tabellen visar och för den som tror benhårt på Mellberg och company finns Brommapojkarna att komma Topp 5 till 11,30 hos Svenska Spel. Jag ska däremot in och kladda på ett annat Stockholmslag. Djurgården Topp 3 @ 3,40 - till Oddset Bara tre segrar på de åtta första omgångarna fick Kim och Tolle att slita håret av varandra på Djurgårdens tränarbänk. Efter derbytorsken mot Hammarby (3-4) radade tränarduon och deras adepter däremot upp nio av nio möjliga poäng och även om avslutningen på våren gick i moll efter 1-1 mot Elfsborg och 2-2 mot Norrköping tror jag att Blåränderna höjer sig under hösten. Truppen är byggd för att kunna slåss på två fronter och jag blir inte heller förvånad om Bosse Andersson ser till att spetsa stockholmarna under rådande transferfönster. Sju poäng kan tyckas som ett stort avstånd upp till topptrion, men är det något lag jag ser utmana Malmö FF, Elfsborg och Häcken är det Djurgården. Hemma på Tele2 Arena är DIF vrålstarka och när de börjar plocka trepoängare även på resande fot kan avståndet upp till den definitiva toppstriden krympa i rask takt. I fjol skapades välbehövlig rutin i Europa Conference League som blir en fördel när kvalet mot kommande upplaga av turneringen drar igång denna sommar. Lyckas Djurgården hantera detta är de, som tidigare nämnts, den tveklöst hetaste kandidaten att blanda sig i striden om Topp 3. Oddset på minst en allsvensk bronsmedalj betalar 3,40 hos Svenska Spel och det tycker jag kan vara värt en peng.