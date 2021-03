"Efter chockförlusten - Malmö FF slår till"

Det är svårt att vara missnöjd med helgens tripplar. Fredagens tips satt rakt ut medan det endast var ett mål ifrån både under lördagen och söndagen. Under 0,5 mål på Verona var tio minuter från att sitta och Lyons tänkta bortaseger mot Marseille förstördes av en utvisning. 7 av 9 rekar in är ändå riktigt bra och formen känns fin. Under måndagen väljer jag att titta på La Liga, Jupiler League och Svenska Cupen. Vamos!