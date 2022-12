Efter en stökig höst - sensationslaget hittar rätt igen

Leicester slutar topp 10 @ 2,50 Leicester hade en hemsk start på säsongen där de inte klarade av att hantera alla rykten som omgärdade några av spelarna i truppen. En ynka poäng spelades in på de sju inledande omgångarna och under den perioden såg målvakten Danny Ward, som ersatt flyktade Kasper Schmeichel, direkt svag ut. Ju längre säsongen led förbättrades dock både Ward och hans lagkamrater. The Foxes avslutade med fyra segrar på fem omgångar innan uppehållet där det enda nederlaget under den perioden kom mot Manchester City. En match som slutade 0-1 och det är ingen skam att förlora med de siffrorna mot Guardiolas maskin. Amartey klev fram på ett starkt sätt i försvaret och hittade ett någorlunda stabilt partnerskap med yrvädret Faes som köptes in för stora pengar under vintern. Nu är dessutom Jonny Evans tillbaka från sin skada och är ett annat alternativ i mittförsvaret. Söyüncü behöver dock någon månad till innan han är i speldugligt skick. På kanterna är Bertrand och Pereira skadade ett par månader till och när de kommer tillbaka höjs kvalitén rejält. Thomas har nämligen varit ganska misslyckad under hösten. På andra kanten finns å andra sidan Castagne som har ett stort spel i sig. I övrigt är detta ett lag fyllt av klasslirare. Soumare, Mendy och Ndidi kan dela på bördan att vara ankare på mittfältet vilket ger de kreativa kanonerna Tielemans, Maddison och Barnes full frihet att uttrycka sig själva i offensiven. Dewsbury-Hall och Praet är två andra skickliga mittfältare som kan skapa chanser åt sina anfallare och på topp finns det verkligen lirare med näsa för mål. Jamie Vardy har varit given startspelare i Leicester under många år, men åren börjar komma ikapp snipern som inte riktigt är lika vass längre som han en gång var. Kelechi Iheanacho och Patson Daka har dock pigga ben och kan lära sig mycket av räven (pun intended) Vardy. Dessa rader skrivs såklart innan transferfönstret öppnar och det finns en viss risk att en lirare som Tielemans, som ryktats till Arsenal i flera år, försvinner och då är det läge att göra en ny värdering. Med den trupp som Brendan Rodgers har till förfogande just nu tycker jag dock definitivt att de blåklädda ska hamna topp 10. Visst blir det svårt att hamna före de traditionella topp 6-lagen och även Newcastle lär sluta framför, men bakom dessa gäng är det vidöppet. Inför omstarten ligger Brighton sjua, Fulham nia och Brentford tio och det är en trio som Leicester definitivt kan ha bakom sig när serien summeras i vår. Palace, Villa och West Ham är andra lag som kan aspirera på en topp 10-placering, men som jag tror kommer sluta bakom gänget från East Midlands. Leicester har slutat på den övre halvan fem år i rad och 2,50 på att de löser samma sak denna säsong också är ett överodds i mitt tycke. Den får inte missas!