Efter en trubbig start - målsnål tillställning för Belgien

Belgien - Marocko: Under 2,5 mål @ 1,75 Belgien var minst sagt trubbiga mot Kanada. Kevin De Bruyne var oskarp och då finns det inte speciellt många fler offensiva hot. Eden Hazard är många år och kilon från toppformen medan Carrasco hade stora problem i den första halvleken mot Kanada. Batshuayi levererar som tur är alltid i landslaget och stod för ett vackert mål, något som blev matchens enda trots fina lägen för båda lagen. Att belgarna höll nollan kan de tacka Courtois för och målvakten räknas som bekant han också. Marocko stod samtidigt pall mot Kroatien på ett imponerande sätt där mittbackarna Saïss och Aguerd höll rent framför skicklige keepern Bono. Mazraoui skadade sig och det är ett aber för nordafrikanerna, men de ska ändå ses med bra chans att hålla Belgien borta från målet. Samtidigt såg En-Nesyri och Ziyech oskarpa ut framför motståndarnas kasse. Detta lär knappast bli någon klang och jubel-föreställning utan snarare en kamp mellan två ganska statiska lag som tar ut varandra. 0-0 känns som ett troligt resultat, precis som i Marockos premiär, och 1,75 är ett riktigt bra odds på under 2,5 mål. Spel: Under 2,5 mål @ 1,75

Kroatien - Kanada: Dubbelchans: Oavgjort eller Kanada @ 1,69 Kanada öste på från start mot Belgien som såg helt paralyserade ut. De frejdiga Lönnlöven kom i våg efter våg och att de inte fick in en boll var smått osannolikt. Davies missade straff, David missade jättelägen och Buchanan bombade iväg boll efter boll. Dessutom blev Kanada fullständigt blåsta på två straffar som VAR-teamet på något helt ofattbart sätt missade. Kanada är på riktigt och de förtjänar respekt. Kroatien gjorde en trött insats i sin premiär mot Marocko i en match som slutade 0-0. Luka Modric stod för fler kapningar än vackra yttersidespassningar och mittfältstriangeln med Kovacic och Brozovic som komplement fick inte igång sitt passningsspel. Dessutom är frågan fortfarande vem som egentligen ska göra målen. Är Kramaric verkligen redo att axla rollen som målkung? Sett till premiärerna var det tveklöst Kanada som imponerade mest av dessa två lag och nordamerikanerna ska ses med ypperlig chans att få med sig poäng från denna batalj. 1,69 på X2 är ett utmärkt odds som genast ritas ned. Spel: Dubbelchans: Oavgjort eller Kanada @ 1,69

Spanien - Tyskland: Över 3,5 mål @ 2,66 Spanien kom till detta VM med flera frågetecken. Håller försvaret? Är Busquets för gammal? Vem ska göra målen? Vi kan lugnt säga att de flesta av dessa frågetecknen rätades ut under premiären mot Costa Rica som Spanien vann med hela 7-0. Ferran Torres såg sylvass ut på topp tillsammans med Olmo och Asensio medan Rodri tog plats bredvid Laporte i backlinjen. Något mittfältaren löste på ett bra sätt, men å andra sidan testades han inte riktigt. Det kommer Rodri och övriga spanska backar göra nu. Tyskland tappade 1-0 till 1-2 mot Japan efter att försvaret raserats fullständigt. Kvartetten Raum, Rüdiger, Schlotterbeck och Süle såg inte alls ut att trivas tillsammans och det var för enkelt att komma igenom Die Mannschafts defensiv. Framåt skapade ändå tyskarna gott om målchanser och med Musiala, Gnabry och Havertz på topp kommer Tyskland komma till lägen mot Spanien också. Tyskland måste gå för segern här efter förlusten mot Japan och det innebär att vi bör få se en sevärd match med många mål. Jag tror det kommer smälla rejält i näten och väljer att gå högt här. Över 3,5 mål står i 2,66 och det är ett utmärkt odds att stänga butiken med. Spel: Över 3,5 mål @ 2,66

